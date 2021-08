O familie de români cu trei copii şi-a găsit casa visurilor într-un sat din Belgia

Pentru că Eugen a primit o ofertă de job în Belgia, iar Iulia putea lucra de oriunde din Europa, la începutul lui 2019 au decis să plece din ţară. În plus, Ilinca, una dintre fiicele lor, mai avea doar un an până când urma să înceapă şcoala şi li s-a părut un moment oportun pentru o astfel de schimbare. Au decis să vândă tot ce aveau în ţară, inclusiv casa construită de ei în satul Tamaşi din Corbeanca, şi să o ia de la început în Belgia. În primul an şi jumătate au locuit cu chirie într-un apartament din oraşul Antwerp, iar apoi au stat într-un Airbnb.

„Nu am plecat cu inima uşoară din România. Să iei trei copii în braţe, să-ţi iei casa în spinare şi să pleci către necunoscut nu este uşor. Am lăsat în urmă vecini, prieteni buni şi o familie pe care o iubim. Cu mutarea ne-au ajutat foarte mult si prietenii pe care-i aveam în Belgia, dar şi prietenii pe care ni i-am facut aici ulterior. Noi suntem foarte independenţi de fel şi ne-am adaptat foarte uşor”, povesteşte Iulia.

I Fotoliile din living sunt cumpărate de pe Facebook Marketplace.

Cei doi au început căutările pentru chirie încă de când locuiau în ţară. Au programat câteva vizionări pe un site de imobiliare şi nu a durat mult până au găsit apartamentul din Antwerp. Odată stabiliţi în Belgia, au mers toţi la cursuri de integrare şi de limbă flamandă, oferite gratuit de către statul belgian.