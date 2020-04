Măsuri stranii în vremea pandemiei într-un sat din Indonezia: „fantome“ folosite ca să ţină oamenii în case VIDEO

În folclorul indonezian, se spune că fantomele - cunoscute sub numele de „pocong“ - reprezintă sufletele neliniştite ale morţilor. Pentru a-i face pe oameni să stea în case, conducătorii satului Kepuh au apelat la „fantome“.

Autorităţile au format primele patrule de „fantome“ cu ajutorul unor voluntari, potrivit Reuters, citată de Mediafax.

Potrivit reporterilor de la Reuters, care au călătorit să vadă „pocongii“ în acţiune, tactica neobişnuită a avut iniţial efectul opus pentru că oamenii ieşeau să îi vadă.

Ideea a început să dea roade atunci când patrulele au început să se desfăşoare pe neaşteptate.

„De când au început să apară brusc, în toiul nopţii, părinţii şi copiii nu şi-au mai părăsit casele. Oamenii nu se vor mai aduna şi nu vor rămâne pe străzi după rugăciunile de seară“, a declarat pentru Reuters rezidentul Karno Supadmo.

În prezent, Indonezia are aproximativ 4.500 de cazuri şi 400 de decese de virus confirmate, potrivit Universităţii Johns Hopkins.

