Horoscop lunar – horoscop august 2021: Urmează o perioadă plină de succese pentru Gemeni

Horoscop lunar - luna august 2021, zodia Berbec

În primul decan de august, ideile voastre s-ar putea dovedi a fi total rupte de realitate, iar pentru implementarea lor vor trebui schimbate multe în minte, căci alţii s-ar putea să nu le aprobe şi va trebui sa vă reorientaţi. În orice caz, perspectivele vor fi bune şi, chiar dacă ideile vă sunt înaintea timpului, totuşi ele pe viitor pot aduce faimă sau venituri bune. Aşa că, ţineţi-le la naftalină!

Da, puteţi avea venituri suplimentare, propuneri de afaceri neaşteptate şi care s-ar putea dovedi a fi promiţătoare. Dar la fel de adevărat e că va trebui să munciţi din greu pentru a le pune în aplicare. În acelaşi timp, ideile noi pot distrage atenţia de la planuri vechi, de la promisiuni făcute altădată, astfel încât va trebui să alegeţi să vă ocupaţi întâi de cazurile prioritare. Şi ar trebui să fiţi mai diplomaţi, mai ales cu persoanele de care depindeţi. Veţi fi predispuşi la francheţe exagerată, la impulsivitate, fără să vă gândiţi la consecinţe. Trebuie să încercaţi să nu pierdeţi din vedere subtilităţile legale, să consultaţi specialişti, mai ales atunci când redactaţi contracte, deoarece există riscul de a pierde detalii importante şi de a vă confrunta cu probleme mari mai târziu.

Pentru al doilea decan vin cu veşti bune, căci se schimbă dinamica acţiunilor. Atunci puteţi realiza ceea ce doriţi cu efect şi beneficii maxime, puteţi organiza întâlniri de afaceri utile şi discuta cele mai importante planuri şi proiecte. Va fi o perioadă bună pentru parteneriate stabile şi pe termen lung, atât în ​​afaceri, cât şi în dragoste. O să aveţi tendinţa de a asumare a riscurilor, de acţiuni îndrăzneţe şi impulsive, veţi fi deschişi la tot ceea ce este nou şi progresist, veţi face planuri îndrăzneţe, veţi schimba şi reface multe, iar asta nu va fi pe placul tuturor. Deci vântul schimbării poate aduce şi neînţelegere cu alţii. În plus, sunt posibile probleme cu partenerii, care pot duce chiar la proceduri judiciare. Vă sfătuiesc atunci să stingeţi conflictele la timp, să negociaţi şi să nu intraţi în conflict. Există pericolul de a vă împiedica de fleacuri, de probleme neimportante, de a pierde ceva esenţial şi de a cheltui mult timp şi efort pentru asta.

La sfârşitul lunii, nivelul energiei va scădea, ceea ce va afecta bunăstarea şi activitatea în afaceri. Pot apărea greşeli vechi, consecinţele acţiunilor incorecte, contracte rupte. Puteţi cădea sub influenţa propriilor amăgiri, neînţelegeri a ceea ce se întâmplă şi nu veţi putea face evaluarea corectă a acţiunilor altor persoane. Toate acestea pot provoca stagnare în afaceri şi multe idei interesante se pot pierde, necesitând ulterior calcule mai precise.

Horoscop lunar - luna august 2021, zodia Taur

Zona de sănătate e vulnerabilă, în special în primele 10 zile din lună. Aşa că, vă recomand concediu, relaxare, odihnă. În plus, sunteţi cam in flexibili în comunicare şi în acţiuni, astfel încât dialogul poate fi destul de dificil şi pentru cei dragi şi pentru partenerii de afaceri. Mulţi nativi pot fi mai pretenţioşi, pedanţi nu numai în raport cu ceilalţi, ci şi cu ei înşişi. Da, acest lucru va permite să faceţi faţă cu uşurinţă muncii minuţioase şi complexe care necesită atenţie, dar în acelaşi timp, căutarea perfecţiunii poate face viaţa dificilă pentru cei care lucrează sub conducerea voastră. Prin urmare, în prima jumătate a lunii august, nu va fi uşor să menţineţi o relaţie uniformă.

Aceasta este, de asemenea, o perioadă nepotrivită pentru începerea de noi proiecte, pentru semnarea unor contracte şi tranzacţii financiare importante, deoarece există pericolul superficialităţii, fără a lua în considerare nuanţele importante, inclusiv cele juridice. Dacă mai adaug şi vulnerabilitatea la critici, chiar că vi se va submina încrederea de sine. Relaţiile cu liderii şi oamenii influenţi pot deveni tensionate şi va fi dificil să ajungeţi la înţelegere şi acord reciproc. Prin urmare, ar fi mai bine să contactaţi conducerea în a doua jumătate a lunii dacă vreţi să fiţi ascultaţi.

A doua jumătate a lunii este un moment foarte favorabil pentru orice activitate, precum şi pentru întărirea relaţiilor de prietenie şi iubire. Potenţialul energetic va începe să crească, aşa că veţi deveni mai deschişi la cooperare şi comunicare. Spiritul antreprenorial, capacitatea de a folosi rapid şansele bune oferite de soartă vor fi mai pronunţate şi voi vă intraţi în ritm. Intuiţia şi previziunea vor ajuta, aşa că este puţin probabil ca norocul să vă ocolească. În acelaşi timp, veţi fi foarte convingători, veţi avea magnetism, prin urmare veţi putea obţine acţiunile şi aprobările necesare de la alţii.

Succesul va veni şi prin sport, unde profesioniştii pot stabili noi recorduri, pot primi premii şi pot deveni celebri. În acest moment, veţi putea face multe, aşa că trebuie să îndrăzniţi să nu vă rataţi oportunitatea.

Aveţi cale liberă şi la amenajarea şi repararea unui apartament, la construirea unei case,la achiziţionarea de bunuri imobile, precum şi pentru stabilirea unor relaţii întrerupte cu rudele.

Întâlnirile neaşteptate pot schimba şi viaţa personală. Vă aşteaptă noi hobby-uri, noi romane, noi întâlniri. Interesant este că la sfârşitul verii munca şi viaţa personală vor fi strâns legate. Este posibil să începeţi o aventură cu unul dintre colegi sau parteneri de afaceri. Nu vă fie frică să-i judecaţi pe alţii!

Horoscop lunar - luna august 2021, zodia Gemeni

Veţi avea ocazia să cunoaşteţi noi oameni interesanţi, care vor putea să aprecieze profesionalismul, planurile voastre creative şi vor fi gata să ia parte la proiectele pe care le propuneţi. Aceasta este o perioadă de succes şi fericită în care mulţi dintre voi îşi pot asuma riscuri, pot comunica cu prietenii, pot câştiga popularitate, pot face achiziţii mari, mai ales în al doilea decan, pot face oferte, pot obţine impresii vii din noile întâlniri care vor fi foarte utile pentru carieră şi creştere spirituală în viitor. Veţi putea să creaţi o nouă echipă, un grup de oameni cu aceeaşi idee, capabili să-şi susţină şi să-şi dezvolte ideile. Ar trebui să vă împiedicaţi ambiţiile, egoismul şi autoritarismul în perioada 7-13, să încercaţi să nu puneţi presiune pe oameni, deoarece o poziţie excesiv de activă şi dură îi poate înstrăina pe toţi. Şi încă o circumstanţă poate deveni piedică în afaceri - este vorba de dorinţa de a face totul rapid, fără să vă gândiţi la rezultatul final. Adesea sunteţi gata să vă aruncaţi cu capul în idei noi, fără să vă gândiţi la cuceririle din trecut sau la relaţiile de dragoste doar pentru că au încetat să mai fie interesante. Drept urmare, puteţi distruge cu uşurinţă vechiul pe plan personal fără a crea în schimb alte relaţii stabile.

Mai favorabilă în acest sens va fi perioada de după 27 august. Atunci puteţi comunica mult, puteţi face excursii interesante şi obţine o mulţime de impresii plăcute şi informaţii importante. Atunci va fi momentul pentru dobândirea de noi cunoştinţe, senzaţii de neuitat, schimbări importante ale lumii interioare, astfel încât această perioadă va fi amintită ca una dintre cele mai strălucitoare şi mai active pe tot parcursul anului. De asemenea, prietenii şi cunoscuţii pot oferi suport în timp util. Afacerile profesionale vor urca şi deşi va trebui să lucraţi mult şi din greu, îmbunătăţirea situaţiei financiare şi sociale va fi un bun stimulent. Vă veţi simţi mai fericiţi şi veţi avea mai mult succes, va exista armonie în relaţiile afective şi mulţi veţi avea perspective pozitive în viaţa personală. Este posibil să cunoaşteţi pe cineva interesant în timpul călătoriei sau prin intermediul prietenilor. În general,veţi avea o comunicare activă şi fructuoasă, veţi profita de apariţia unor noi cunoscuţi, de întâlniri interesante, evenimente frumoase. În acelaşi timp, veţi fi activi intelectual, puteţi oferi idei originale, puteţi obţine succes în activităţi ştiinţifice şi didactice.

Atenţie însă la sfârşitul lunii cînd, o comunicare prea activă , călătoriile sau întâlnirile pot deveni o piedică în afaceri, iar stagnarea poate fi conturată în activităţile profesionale.

Horoscop lunar - luna august 2021, zodia Rac

Pentru voi soseşte o lună în care nu veţi fi chiar atât de motorizaţi pe cât v-aţi dori şi de aceea, nu veţi putea reuşi în toate sarcinile planificate. Ar trebui să fiţi mai atenţi şi mai prudenţi din punct de vedere financiar, să nu faceţi achiziţii mari şi să nu investiţi în proiecte dubioase, deoarece există pericolul de pierderi şi eşecuri. Problemele legate de consolidarea poziţiei financiare vor fi relevante, căci alţii vă pot împinge către anumite acţiuni şi decizii. Cu toate acestea, orice tranzacţie financiară poate fi ineficientă, cu precădere până pe 15. Deşi veţi avea un instinct bun financiar, este puţin probabil să câştigaţi bani uşor şi rapid. Vă puteţi confrunta cu multe dificultăţi, întârzieri în afaceri, stagnare care se poate datora unor motive obiective. Va trebui să vă protejaţi mai activ veniturile, poziţia, deoarece factori negativi externi vor impune schimbări radicale. De asemenea, dezacordurile serioase cu şefii, cu oamenii influenţi, cu partenerii, nu sunt excluse. Trebuie să fiţi precauţi la aranjamentele din culise, deoarece afacerile obscure ale altora pot submina şi situaţia financiară a voastră.

În a doua jumătate a lunii puteţi avea mai mult succes, căci vor exista şanse mari să vă îmbunătăţiţi situaţia financiară, să investiţi în proiecte noi şi să vă arătaţi perspicacitatea în afaceri. Veţi putea rezolva lucruri din trecut, elimina problemele şi puteţi scăpa de ceea ce vă blochează de mult timp. Veţi fi convingători, fermecători, ceea ce va ajuta să atrageţi oameni cu aceeaşi idee,suporterii de partea voastră, chiar dacă aceasta nu este perioada cea mai potrivită pentru crearea de relaţii pe termen lung. E suficient însă că acum, patroni şi prieteni influenţi vă vor ajuta să ieşiţi din criză, să rămâneţi pe linia de plutire. Puteţi deci semna contracte, călători şi accepta noi relaţii promiţătoare. Potenţialul de viaţă se va restabili, veţi deveni mai optimişti cu privire la ceea ce se întâmplă şi veţi găsi momente pozitive chiar şi în situaţii dificile.

Veţi fi deschişi la comunicare, negocieri, intuiţia vă ajută să percepeţi şi să alegeţi corect partenerii. Aşteptaţi-vă deci ca în ultimele 10 zile din august să compensaţi pierderile anterioare şi stagnările şi să vă implementaţi cu mai mult succes planurile. Oamenii şi situaţiile noi vor permite să vă transforme vechile convingeri.

