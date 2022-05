Sigur, el e foarte practic şi iarnă, atunci când ai nevoie de un plus de confort pentru a face faţă temperaturilor scăzute, mai ales când nu dispui de un sistem central de căldură. Întocmai de aceea, pentru cele mai multe locuinţe, aparatul de aer condiţionat este un must have. Dar pentru că motivaţia de a investi într-un astfel de echipament este greu de obţinut, mai ales când ai alte priorităţi financiare, la fel cum alegerea nu e deloc uşoară când nu ai o persoană specialistă în domeniu cu care să te consulţi şi să-ţi ofere cele mai bune sfaturi, argumentăm în cele ce urmează de ce trebuie să pui achiziţia în prim plan, cum să alegi un aparat de aer condiţionat bun şi care sunt avantajele complete oferite.

Avantajele unui aparat de aer condiţionat

Pe lângă faptul că un aparat de aer condiţionat te poate ajuta să te simţi mai confortabil în casa ta, el are mult mai multe avantaje cunoscute şi remarcate de către toţi utilizatorii care au ales deja să facă această investiţie.

De exemplu, aerul va fi mai bine ventilat în incapere. Sunt oameni care nu au timp sau omit aerisirea periodică a locuinţei, lucru care este extrem de important şi benefic pentru starea noastră de bine. Schimbul climatic dintre temperatura ambientală şi cea exterioară, fie că e mai cald afară sau mai rece, poate fi unul dintre motive. Totuşi, aparatul de aer condiţionat poate face acest lucru şi să contribuie la menţinerea unui aer cât mai curat.

Un aer bine ventilat într-o încăpere înseamnă şi mai puţine riscuri asupra sănătăţii sau, inclusiv prevenirea unor deteriorări ce ar putea apărea în locuinţă. Vorbim aici în special de clădirile şi/sau încăperile neizolate care ar putea cu uşurinţă să devină victima umezelii, implicit şi a depunerilor de mucegai.

Dar acestea sunt doar câteva dintre aspectele importante şi benefice ale aparatelor de aer condiţionat, pe care să le ai în vedere atunci când eşti indecis cu privire la achiziţia ta.

Este mai bun un aparat de aer condiţionat faţă de un ventilator sau o aerotermă?

Există o tendinţă crescătoare de a se investi în momentele problematice, într-o aerotermă sau un ventilator. În raport cu acestea, există atât avantaje cât şi dezavantaje pe care trebuie să le analizezi cu atenţie.

De exemplu, un ventilator sau o aerotermă vor avea un cost de achiziţie mai mic, acesta fiind unul dintre motivele care te poate încuraja să le oferi o şansă. Dacă nu vorbim de o aerotermă tip casetă, ce imită un aparat de aer condiţionat din punct de vedere al designului şi aproximativ chiar şi în ceea ce priveşte preţul, atât aceasta, cât şi ventilatorul, vor avea dimensiuni relativ mai compacte şi vor putea fi transportate cu mai multă uşurinţă.

Trebuie să ţii însă cont că, adesea, aerotermele şi ventilatoarele au puţine programe interschimbabile şi necesită timp ca să fluidizeze circulaţia aerului într-o încăpere. În plus, consumul acestora ar putea fi mult mai mare, datorită puterii cu care este necesar ca acestea să fie echipate pentru un astfel de randament.

Multe modele de aeroterme vin doar cu funcţia de cald sau de rece, cu temperaturi programabile reduse din punct de vedere al ajustării. De exemplu, unele modele nu trec de 25 grade Celsius, iar dacă locuieşti într-un mediu mult prea umed sau prea rece, ar putea fi insuficient.

Amintim şi că, uneori, o aerotermă poate fi folosită doar în sezonul rece, iar un ventilator în sezonul cald. Astfel, pentru a te putea bucura de confortul oferit de un aparat de aer condiţionat, poate fi necesar să investeşti în ambele dispozitive, ba chiar în mai multe bucăţi.

În cazul în care ai copii sau animale, nu e de omis şi faptul ca aerotermele şi ventilatoarele pot suferi incidente neplăcute, dar mai ales cei menţionaţi în cauză. Şi, pentru că doar răcesc sau încălzesc aerul şi nu-l ventileaza propriu-zis, acel confort menţionat anterior va fi unul de scurtă durata. Ba chiar praful şi bacteriile ar putea fi mai intens circulate faţă de efectul aparatului de aer condiţionat care elimină aerul din încăpere la exterior, lucru care s-ar putea transforma într-un adevărat pericol pentru sănătatea organismului tău.

Care sunt cele mai relevante aspecte în alegerea unui aparat aer condiţionat?

Ca să fii pe deplin mulţumit de performanţele pe care ţi le oferă aparatul de aer condiţionat, ideal e să nu te grăbeşti în alegerea lui, ci să-ţi oferi puţin timp ca să analizezi ofertele şi proprietăţile a cel puţin 3 modele.

Fă un mic research în ceea ce priveşte brandurile disponibile şi, orientează-te cu precădere către o marcă care are deja un renume. Poţi inclusiv să ceri sfaturi de la prieteni sau să urmăreşti diferite recenzii din mediul online. Găseşti multe opţiuni în acest sens, de la aparate de aer condiţionat Gree Pulsar, până la Samsung, Whirpool, Zephir, Tesla, LG, şi multe altele mărci cu care cel mai probabil eşti familiarizat sau ai auzit câteva lucruri bune despre ele, care ţi-au atras atenţia.

Mai apoi, analizează totuşi şi preţul. Este bine să-ţi faci un buget uşor flexibil şi cât mai realist, pentru a te asigura că-ţi vei încadra cu succes toate nevoile la un loc. Marele avantaj din zilele noastre e că, poţi inclusiv să-ţi alegi un astfel de echipament în rate sau cu plata după o perioadă de timp, ceea ce-ţi oferă şansa la cât mai puţine compromisuri.

Printre cele mai serioase aspecte sunt specificaţiile tehnice, acolo unde aparatul de aer condiţionat îţi poate spune informativ ce este capabil să facă. Cu cât încăperea e mai mare, cu atât ar trebui să te orientezi către o unitate cu un număr de BTU mai mare. Sigur, asta va influenţa şi costurile de achiziţie, însă doar aşa te vei putea asigura că oferă randamentul de care ai nevoie. Un aparat peste 10.000 BTU ar trebui să fie capabil să suporte cu succes minim cerinţele unui apartament de 2 camere.

Nu trebuie să omiţi nici tehnologia sau principiul de funcţionare. Există atât aparate de aer condiţionat tradiţionale, cât şi aparate care funcţionează cu tehnologie inverter. Practic, cele din urmă te ajută să economiseşti energie, pentru că ele se vor folosi de aerul prezent în sistem pentru a depune mai puţine eforturi şi a-ţi oferi acelaşi randament sau chiar unul mai bun. În plus, corelat cu o eficienţa energetică sporită (de tip A++ sau A+++), vei remarca un consum mai mic la energia electrică.

Ţine cont şi de funcţii, care-ţi pot indica cât de performantă e unitatea pe care o alegi, dar şi cât de sporit îţi va fi confortul. Vei găsi aparate de aer condiţionat dotate cu filtru de praf, care captează mai uşor impurităţile de mici dimensiuni, precum şi aparate cu filtru de ionizare al bacteriilor ce pot fi acumulate în aerul din locuinţă sau la nivelul componentelor, generator de ioni pentru un mediu mai proaspăt şi mai curat, funcţie de coordonare prin intermediul unei telecomenzi sau a telefonului mobil, sistem de programare oprire-pornire, sistem de detectare a erorilor şi a pierderilor şi multe altele.

Informaţii utile despre montajul unui aparat de aer condiţionat

Montajul unui aparat de aer condiţionat ar trebui întotdeauna să fie realizat de un expert. Chiar dacă la prima vedere ar părea floare la ureche să gauresti tu însuţi pereţii şi să-l montezi, există foarte multe şanse să comiţi erori - de la cele de măsurare la care ţi-ai putea deteriora pereţii mult prea tare, fiind nevoit mai apoi să investeşti în renovare, până la riscul de a strica anumite piese sau de a nu asigura un flux-reflux al aerului aşa cum trebuie.

Cât costă un aparat aer condiţionat bun?

Un aparat de aer condiţionat bun este cel care-ţi îndeplineşte nevoile personale şi cele de pe amplasament (cel mai important). Deşi costul lor actual poate varia estimativ între 1000-20.000 lei, nu înseamnă că cel mai scump e şi cel mai potrivit pentru tine. În plus, îţi poţi dori un aparat clasic care să nu dispună de performanţe de ultimă generaţie, ori un aparat de aer condiţionat potrivit chiar şi pentru alergiile tale. Sau poate nu ai nevoie de un aparat de aer condiţionat pentru acasă, ci unul pentru birou, pentru o clădire industrială, ori unul care să fie capabil să funcţioneze excelent în raport cu o încăpere precisă, şi nu toată casa. Toate aceste lucruri vor determina şi costurile de achiziţie, la fel ca şi renumele pe care îl are pe piaţă brandul ales, dar şi evoluţia aparatelor în raport cu modificările de preţ.

Cât consumă un aparat de aer condiţionat?

Cu cât un aparat de aer condiţionat are o valoare BTU mai mare, cu atât va trebui să te aştepţi la un consum mai generos. Totuşi, îţi amintim că, având o tehnologie inverter, respectiv o clasă de eficienţa energetică superioară, vei putea economisi mai mult în timp ce te bucuri de un confort mai sporit. În medie, pentru o unitate cu un consum de 1,55 kW/oră la încălzire şi aproximativ 1,5 kW/ora la răcire, raportat la 180000 BTU, consumul va fi aproximativ de 1150 kW anual folosit constant, 4 sezoane pe an, consum pe care nu-ţi rămâne decât să-l converteşti la costul unui kW de energie. Cu tehnologie inverter, ai putea consuma şi mai puţin.

Când este bine să achiziţionezi şi să montezi un aparat de aer condiţionat?

Cei mai mulţi achiziţionează un aparat de aer condiţionat vara, atunci când remarcă faptul că este imposibil să mai beneficieze de un aer respirabil şi de confort odată cu creşterea temperaturilor. Această practică nu e una întocmai sănătoasă căci, vara există şi cele mai multe solicitări privind montajul aparatelor de aer condiţionat. Pe fondul cererii majorate net superior faţă de întreg restul anului, inclusiv costurile de achiziţie şi/sau costurile de instalare, pot creşte semnificativ. În plus, odată achiziţionat, îţi vei dori să-l pui şi în funcţiune cât mai repede cu putinţă, ceea ce ar putea fi dificil din cauza specialiştilor aglomeraţi.

De aceea, noi considerăm că, cel mai bun moment ca să-ţi achiziţionezi un aparat de aer condiţionat este în sezonul rece, urmat de instalarea acestuia înainte de începerea sezonului cald sau spre finalizarea acestuia. Odată cumpărat, nu uita să-ţi programezi din timp sesiunea de montaj.

Spaţii în chirie - de ce e bine să instalezi un aparat de aer condiţionat?

Deşi trăim în 2022, foarte mulţi proprietari de locuinţe şi spaţii care aleg să le ofere în chirie dispun în atenţia chiriaşilor preţuri tot mai mari, pentru tot mai puţin confort. Acest lucru este principalul motiv pentru care îţi este atât de greu să găseşti o persoană care să locuiască în spaţiul pe care-l deţii şi să faci bani din asta.

Cu cât spaţiul e mai utilat, cu atât oamenii vor beneficia de mai mult confort. Iar astfel îţi va fi mult mai uşor să primeşti solicitări pe termen lung, dar şi să oferi o chirie la un preţ mai mare. În plus, oricând ai putea folosi spaţiul drept casă de vacanţă sau mediu secundar de trai. Aşa că, montarea unui aparat de aer condiţionat poate fi o alternativă la centrala electrică şi sau un plus important.

Cum sunt influenţate persoanele alergice de prezenţa unui aparat de aer condiţionat?

Persoanele alergice vor resimţi tot mai des nevoia unui aer bine purificat, la care să nu existe riscul unor crize, Fie că eşti alergic la polen sau te confrunţi cu astm, un aparat de aer condiţionat bun este o modalitate excelentă prin care îţi poţi ţine alergiile sub control. Totodată, atunci când e dotat cu filtre de ultimă generaţie, acesta te-ar putea ajută cu succes să minimizezi răspândirea microbilor şi a bacteriilor, fiind de mare ajutor de exemplu, în cazul unor viroze respiratorii.

Acestea fiind zise, cu siguranţă nu vei da greş alegând un aparat de aer condiţionat. La evoMAG găseşti atât o varietate largă de modele, cât şi numeroase oferte pentru a-l achiziţiona pe cel potrivila cel mai avantajos preţ.