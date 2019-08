Cele mai norocoase zodii în a doua parte a anului 2019: „Aşteptaţi-vă la oportunităţi de câştig importante“

Taur

Taurul are noroc în tot ceea ce încearcă să realizeze în 2019. Dacă în prima partea a anului i-a mers bine în relaţie, din august urmează să se evidenţieze pe partea de dezvoltare personală, carieră şi vizibilitate. Acest an este unul de înflorire relaţională, iar septembrie este cea mai fericită lună pentru Tauri. Începând cu aceasă „luna magică“, vor încheia noi contracte pe termen lung, parteneriate şi alianţe avantajoase. În ceea ce priveşte banii, 2019 este un an cu un potenţial imens de creştere.

Rac

Nativii acestei zodii se vor bucura de armonie în viaţa de familie pe parcursul acestui an. Asimilează cu uşurinţă idei noi şi este momentul perfect pentru studii. Influenţa lui Jupiter le îmbunătăţeşte stilul de comunicare sau de negociere. Este posibil să întâlniţi oameni cu care să stabiliţi parteneriate importante. Începând cu luna septembrie, succesul şi atingerea obiectivelor au legătură cu familie şi bunurile imobiliare. Prin urmare, pot apărea posibile investiţii. În aceeaşi perioadă, Racul va face unele schimbări înţelepte şi în viaţa profesională. În dragoste, cea mai romantică lună pentru Rac este noiembrie, în timp ce decembrie îl va avantaja din punct de vedere financiar.

Scorpion

Scorpionul beneficiază de sprijinul lui Saturn şi Uranus, două planete cu o forţă considerabilă. Va primi darul dragostei, seriozitate, raţionament profund, răbdare şi tenacitate, atribute cu o valoare deosebită atunci când întreprinde acţiuni solide pe termen lung. Legătura cu Soarele facilitează progresul, dezvoltarea, evoluţia constantă şi susţinută. De asemenea, facilitează reînnoirea, dar menţine şi promovează acumulările pozitive anterioare, construindu-se lucruri noi pe ceva din trecut, dar valoros. Urmează luni cu obiective îndeplinite în ceea ce priveşte cariera, mai ales dacă vă deschideţi mintea, vă folosiţi creativitatea şi speculaţi schimbările în mod strategic şi înţelept. Urmează oportunităţi de câştig importante.

