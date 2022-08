Cele mai frumoase insule greceşti înainte să fie distruse de Instagram. Cum s-a îndrăgostit Hollywoodul de Grecia FOTO

Sophia Loren, într-o scenă din filmul „Boy on a Dolphin“, filmat în insula Hydra FOTO Profimedia

Considerate unele dintre cele mai frumoase insule ale Greciei, Mykonos şi Santorini reprezintă destinaţiile instagramabile pe care mulţi vor să le bifeze, călcând pe urmele celor celebri şi bogaţi. Fie că îşi petrec vacanţa cu buget redus, fie că închiriază vile de lux şi iahturi, turişti din toată lumea încearcă să „guste“ mai degrabă din viaţa starurilor şi validarea în social media, decât din specificul grecesc.

Celebrităţi, modele, influenceri din toată lumea au împărtăşit, în ultimii ani, în reţelele sociale, experienţele glam din vacanţele petrecute în insule, iar acolo unde sunt vedete apar şi cei bogaţi.

Astăzi, în Mykonos au loc petreceri exclusiviste cu celebrităţi, modele, miliardari FOTO Profimedia

De câţiva ani, Mykonos este destinaţia preferată a bogaţilor lumii şi nici bogaţii României nu au ocolit-o, Elena Băsescu şi Elena Udrea, numărându-se printre cei care s-au bucurat de soarele şi distracţiile de pe insulă. La fel şi Santonrini, care, alături de Mykonos, este considerată una dintre ele mai frumoase insule din Arhipelagul Cicladelor. Cele două, dar şi alte alte insule precum Hydra, Rodos sau Eghina au atras, de-a lungul vremii, celebrităţi care s-au îndrăgostit de Grecia.

În 1956, Sophia Loren filma în Hydra prima sa peliculă în limba engleză, „Boy on a Dolphin“, regizată de românul Jean Negulesco. Într-una dintre scene, actriţa italiană iese din mare îmbrăcată sumar, într-o rochie lipită de corp. Scena a avut un asemenea impact încât, în vara următoare, „cohorte“ de turişti au sosit pe insulă. „Hydra este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. A fost debutul meu în cinematografia americană şi tot pe-atunci începea şi povestea de dragoste cu soţul meu. A fost ceva euforic pentru mine. Nu voi uita niciodată Hydra“, declara actriţa pentru „The New York Times“.

Prima doamnă şi pelicanul

În anii 1960, Mykonos a început să capete vizibilitate după vizita ce fosta primă doamnă a SUA, Jackie Kennedy Onassis, a ajuns pe insulă. Din „comitetul de primire“ a făcut parte Petros, un pelican salvat şi adoptat de un pescar. Pasărea a fost mascota insulei timp de 30 de ani, iar povestea ei a impresionat-o pe Jackie O.

În 1955, un pescar local a găsit un pelican rănit în mare. Pelicanii nu sunt întâlniţi în zona Mării Egee şi, cel mai probabil, pasărea a fost rănită în timp ce migra şi nu şi-a mai putut continua zborul. Pentru localnici, a fost prima dată când vedeau o astfel de creatură. Pelicanul a fost adoptat de pescarul Thodoris Kyrantonis, care l-a numit Petros (piatră, în greacă – n.r.). După ce s-a vindecat, pasărea a rămas pe insulă şi a devenit mascotă (Galerie foto).

Vizita fostei prime doamne a fost doar începutul. Pe insulă au venit apoi alte staruri: Grace Kelly, Brigitte Bardot şi Sophia Loren. Numărul celebrităţilor şi al turiştilor a crescut de la an la an, astfel că Mykonos, spun localnicii, nu mai păstrează aproape nimic din farmecul de odinioară.

Multe case de pescari au fost vândute dezvoltatorilor imobiliari, iar insula a fost transformată pentru a satisface cerinţele super-bogaţilor. Unii localnici se plâng că afluxul de turişti bogaţi a crescut preţurile tuturor caselor de pe insulă, ceea ce face dificilă găsirea unui loc accesibil de locuit. Tavernele au fost înlocuite de beach-baruri exclusiviste, unde clienţii cheltuiesc sume exorbitante, între 50.000 şi 100.000 de euro pe noapte, iar shoppingul high-end este la el acasă în buticuri Louis Vuitton, Dior sau Burberry.

Hydra şi o iubire de-o viaţă

În 1960, Leonard Cohen a cumpărat în Hydra o casă fără apă curentă şi electricitate, cu 1.500 de dolari, bani moşteniţi de la bunica sa. A fost hazard sau destin? Artistul se plimba prin Londra, într-o zi ploioasă, când a văzut o sucursală a Băncii Naţionale a Greciei şi a intrat. „Cum este vremea în ţara ta?“, a întrebat un casier. „Este primăvară“, a fost răspunsul. A plecat în Grecia, iar restul este istorie. Artistul a trăit aici o bună perioadă de timp, este locul în care a cunoscut-o pe Marianne Ihlen, marea sa iubire, şi locul care, probabil, i-a influenţat cel mai mult creaţia artistică.

„Are o terasă imensă, cu vedere la munte, dar şi la case albe, strălucitoare. Camerele sunt mari şi răcoroase, cu pereţi groşi. Presupun că are vreo 200 de ani şi trebuie să fi trăit aici multe generaţii. Voi face mici amenajări în fiecare an şi o voi transforma într-un conac. Trăiesc pe un deal şi aici viaţa curge exact ca acum câteva secole. Mă trezesc la 7.00 şi lucrez până la prânz. Dimineaţa este răcoare, prin urmare e cea mai bună parte a zile pentru lucru, dar îmi place oricum căldura, mai ales când Marea Egee este la 10 minute de uşa mea“, îi povestea poetul mamei sale, într-o scrisoare.

Două filme-cult clasice, „Zorba grecul“ şi „Tunurile din Navarone“, al căror protagonist a fost Anthony Quinn, au fost turnate în Grecia. Priml în Creta, al doilea în Rodos. Succesul peliculei „Tunurile din Navarone“ a pus Rodos pe hartă, transformând insula într-una dintre cele mai căutate destinaţii de vacanţă din Grecia.

Santorini, de la măgăruşi la iahturi

În anii ʼ50, în Santorini rar ajungeau străini, insula nu avea aeroport, electricitate, iar apa potabilă era adusă de sacagii, cu ajutorul măgarilor. Aşa şi-o aminteşte Robert McCabe, un fotograf american care a ajuns aici în 1954.

„Nici hoteluri nu existau, pur şi simplu închiriai o cameră în casa unui localnic. Pe insulă, transportul se făcea cu ajutorul măgăruşilor. Existau doar două vehicule: un autobuz şi un Jeep rămas din al doilea Război Monial. Am fost naiv să cred că totul va rămâne neschimbat. După prima vizită în Santorini, am luat o hartă şi am început să «construiesc», în glumă, un aeroport şi câteva porturi. Ce s-a întâmplat în realitate, în anii ʼ60 şi ʼ70, a fost mult mai rău“, a mărturisit el (Galerie foto).

Starurile care au ajuns în Santorini au avut contribuţia lor la popularitatea crescând a insulei. Pelicula „Summer Lovers“ (1982), cu Daryl Hannah în rolul principal, a dat startul şi a transformat zona într-o destinaţie „vânată“ de turişti. Starurile care au venit ulterior, de la Tom Cruise la Angelina Jolie (aceasta a filmat aici „Tomb Raider“) au determinat tot mai mulţi oameni să calce pe urmele lor, transformând Santorini într-o insulă ultraturistică şi comercială.

În insula Eghina, între 1941 şi 1943, autorul Nikos Kazantzakis a scris cel mai cunoscut roman al său, o capodoperă a literaturii universale: „Zorba Grecul“. Această bucată de viaţă grecească autentică, simplă, a fost „gustată“ mai târziu de unele dintre primele stauri care au ajuns aici şi care au împrumutat faima lor insulei. În 1960, Elizabeth Taylor şi al patrulea soţ al său, cântăreţul Eddie Fisher, au petrecut o vacanţă în Egina, iar fotografiile cu ei călare pe măgari au făcut înconjurul lumii, atrăgând, de atunci, noi şi noi turişti (Galerie foto).