Cel mai bun aspirator robot. Ce produse au „prins“ TOP 5

Indiferent de varianta pe care o alegi (cu sac, fără sac, vertical, de mâna sau robot, cu spălare sau cu filtrare cu apă), atâta timp cât foloseşti un aspirator de calitate, rezultatele se vor simţi în nivelul de confort al familiei.

La ce trebuie să fim atenţi atunci când cumpărăm un aspirator:

Durata totală de rulare (în cazul celor cu baterie)

Puterea de aspirare (nu cea de consum)

Abilitatea de filtrare

Durata de folosire a filtrelor

Performanta de navigare (pentru aspiratoare robot)

Uşurinţa în folosire a sistemului de navigare

Fiabilitate generală

Zgomot

Am făcut un TOP 5 cele mai bune aspiratoare domestice pentru 2022, caracteristicile acestora fiind cele care vă pot ajuta să-l alegeţi pe cel care vi se potriveşte cel mai bine.

1. Aspirator Robot iRobot Roomba j7+

Cel mai inovator robot aspirator Roomba® j7+ trimite informatii despre obstacolele pe care le intalneste, aavând o camera frontala care cauta obstacolele si le identifica chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

Este dotat cu tehnologie de ultima generatie si functionalitati smart precum:

Navigatie PrecisionVision pentru recunoasterea obiectelor si evitarea obstacolele

Sistem de curatare de trei etape AeroForce® de ultima generatie si de 10 *mai multa putere de aspirare

Functia Imprint™ Link - comunicare cu robotul Braava Jet m6

Tehnologia Dirt Detect ™

Functia Keep Out Zones

Programarea inteligenta a curateniei si sugestii personalizate

Functia Smart Charge & Resume

Puteţi afla mai multe despre acest aspirator-robot AICI.

DEEBOT OZMO T8 este primul robot de aspirare si curatare a podelei care este echipat cu tehnologia 3D de ultima generatie TrueDetect. Folosind scanarea 3D, robotul isi inregistreaza imprejurimile extrem de precis si detecteaza chiar si cele mai mici obstacole. Astfel se evita coliziunile, blocarea sau prinderea.

O incarcare a bateriei este suficienta pentru pana la trei ore de functionare si poate curata pana la 300 m². Robotul dvs. inteligent se va intoarce automat la statia de incarcare atunci cand nivelul bateriei este scazut. Odata ce este complet incarcat din nou, va prelua locul unde a ramas. Casa dvs. va fi curatata perfect si optim. Daca aveti un Google Home sau Amazon Echo, va puteti conecta robotul la acest asistent inteligent pentru casa si ii puteti spune cu usurinta cand trebuie sa incepeti si cum sa curatati.

Puteţi să aflaţi mai multe despre acest aspirator-robot AICI.

Cel mai evoluat robot aspirator din lume, maximizeaza automat puterea de aspirare pe covoare pentru a trage resturile din adancimea fibrelor cu o putere de aspirare marita. Sistemul de curatare in 3 etape elimina murdaria si parul animalelor de companie de oriunde s-ar ascunde. Perii mai late cu 30% - mai curat la fiecare trecere, in comparatie cu modelele Roomba® Seria 600. Tehnologia PerfectEdge ™: gaseste murdaria acolo unde se ascunde, folosind Maximized Edge Design si o perie de colturi conceputa la un unghi special pentru a ajunge adanc in colturi. Îşi goleste automat cosul de gunoi intr-un sac de unica folosinta care poate compacta si inmagazina pana la 30 de cosuri colecoare ale robotului, astfel incat puteti uita de aspirat cu lunile.

Puteţi afla mai multe despre acest aspirator AICI.

Cu o durata de functionare de pana la 75 minute, este astfel perfect pentru apartamentul sau casa in care doriti sa il folositi, insa uneori este nevoie de un boost pentru a finaliza sarcina.

Cu quick boost charging, calculeaza nivelul de energie de care are nevoie pentru a termina cilcul, incarcandu-se doar cat este necesar, revenind ulterior la setarea aleasa de dumneavoastra.

Caracteristici:

Capacitate colectare: 0.7 l

App Features: Coverage Map, Cleaning History, No-Go Lines, Extra Care Navigation

Programe de curatare: Scheduled Cleaning, House Cleaning, Spot Cleaning, Eco / Turbo Mode

Connectivitate: Wifi 2.4Ghz, Apple Watch, Amazon Echo, Google Home

Baterie Lithium Ion

Durata de viata: pana la 75 minute

Durata incarcare: pana la 100 minute

Baterie reincarcabila: da

Greutate: 3,35 kg

Puteţi afla mai multe despre acest aspirator-robot AICI.

Prin scanarea si cartografiere camerelor, Neato D7 este capabil sa recunoasca ce zone a curatat deja si ce zone sunt ramase. RPS are un alt mare avantaj: cand bateria este descarcata, Neato Botvac D7 revine in mod automat la statia de incarcare. Folosind modul Turbo, acesta isi mareste viteza periilor si puterea de suctiune pentru a curata in profunzime casa dumneavoastra. Forma acestuia ii permite patrunderea si curatarea colturilor camerei cu usurinta, acesta fiind un avantaj pe care nu il intalniti la toate aspiratoarele robot.



Filtrele sale de inalta calitate blocheaza particulele de praf ce provoaca alergii si va ingreuneaza respiratia, retinand pana la 99% dintre alergeni, chiar si pe cei de 10 microni.

Puteţi afla mai multe despre acest aspirator robot AICI.