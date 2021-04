Ce trebuie să faci înainte de sport

Iar când îţi alimentezi corpul cu ceea ce trebuie pentru a funcţiona corect, creezi un mediu optim pentru a obţine rezultate în timpul fiecărui antrenament, dar favorizezi şi o recuperare mai rapidă.

În mod ideal, trebuie consumate mese echilibrate pe tot parcursul zilei, care să includă proteine ​​de înaltă calitate, grăsimi sănătoase, fructe, legume şi cereale integrale. Experţii afirmă că te vei recupera mai încet după un antrenament intens şi muşchii tăi vor fi mult mai inflamaţi (deci, dureroşi), dacă dieta ta e bogată în zahăr şi alte ingrediente cu o valoare nutritivă scăzută.

Pentru mai mult dinamism şi poftă de mişcare, a invitat în emisiunea Adevăr sau… întâmplare a fost Radu Restivan, fondator 321 sport , antrenor de atletism şi de indoor cycling, alături de care am discutat despre cele mai importante mituri din sport. Şi pentru că vine vara şi ne dorim să arătăm bine în vacanţă, am început cu ceea ce ne interesa cel mai mult: este sportul cel mai bun mod de a slăbi? Se pare că da, deşi Radu Restivan ne-a îndemnat să privim, mai degrabă, sportul ca pe o modalitate de a ne simţi bine, de a face mişcare şi de a fi activi. În plus, ne-a mai interesat să aflăm dacă sportul practicat dimineaţa este mai eficient decât cel practicat seara şi dacă antrenamentele cu greutăţi sunt sau nu bune pentru femei. Oare slăbeşti mai mult cu cât transpiri mai mult? Este alergatul cea mai bună activitate fizică? Cu cât faci sport mai des cu atât vei slăbi mai mult? Exerciţiile cardio ard cele mai multe calorii? Atleţii ar trebui să evite carbohidraţii şi zaharurile? Proteinele ajută la creşterea masei musculare? Abdomenele ne scapă de grăsimea de pe burtă?