A minţit că are cancer pentru a primi în dar nunta mult visată: povestea tinerei de 29 de ani

Callous Carla Louise Evans, o tânără de 29 de ani din Manchester, a falsificat semnătura unui medic urolog în documentele care urmau să ateste că suferă de cancer la vezică şi insuficienţă hepatică.

Documentul a fost prezentat organizaţiei caritabile „Wish For A Wedding“ (Îmi doresc o nuntă), care se ocupă cu organizarea de nunţi pentru cei ce se află în fază terminală.

Emoţionaţi de povestea tinerei, responsabilii organizaţiei au acceptat să-i dea acesteia 15.000 de lire sterline pentru o nuntă de vis, însă au fost surprinşi să afle că totul este o mare minciună, scrie The Sun

„Această femeie a trimis o cerere spunând că are o boală gravă într-o fază terminală. Întotdeauna verificam şi vrem să ne asigură de starea lor exactă. Am anunţat poliţia după ce am verificat cererea lui Carla Evans şi am aflat că a minţit“, a spus Rachael Kirkwood, preşedintele ONG-ului.

După ce au verificat documentele, reprerzentanţii spitalului au aflat fapta femeii. Aceasta riscă până la trei ani de închisoare.

ONG-ul organizează între cinci şi zece nunţi în fiecare an pentru cuplurile care se confruntă cu o boală terminală.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: