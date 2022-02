Pantofii lui Jennifer Lopez care au atras atenţia întregii lumi, creaţi în România. Ţinuta în care-şi promovează ultimul film VIDEO

Când vine vorba despre modă, Jennifer Lopez, cunoscută atât pentru activitatea sa muzicală şi cinematografică, cât şi pentru viaţa sa personală extrem de condimentată, este una dintre vedetele care au atras dintotdeauna atenţia.

Ţinutele vestimentare cu care se prezintă la diverse evenimente sau pe care le îmbracă în diverse ocazii, nu doar pe scenă, sunt de cele mai multe ori un adevărat spectacol.

La fel se întâmplă şi în aceste zile când îşi promovează intens ultimul ei film - „Marry me” - o comedie romantică ce va avea premiera pe 11 februarie, nu întâmplător chiar în preajma „Zilei Îndrăgostiţilor”, în care joacă alături de Maluma şi Owen Wilson.

Un detaliu din ţinutele sale a fost remarcat de specialiştii în modă de peste Ocean. Este vorba despre o pereche de pantofi creaţi de un brand românesc care face furori printre vedete şi cu care Jennifer Lopez a făcut senzaţie.

„Pantofii ei au furat spectacolul”

Săptămâna aceasta, JLo a făcut turul New Yorkului în unele dintre cele mai îndrăzneţe înfăţişări ale sale. „Este o altă zi fabuloasă pentru stilul stradal al celebrităţilor, prin amabilitatea turneului de presă pentru „Marry Me” al lui Jennifer Lopez”, titra vineri, 4 februarie, publicaţia de modă Harper's Bazaar din SUA

Printre cele mai recente aparţii s-a aflat ţinuta elegantă pe care a afişat-o în Midtown care a canalizat stilul vechiului Hollywood - o adevărată paradă inspirată din anii ´50 şi New Look silhouette: haina semnată Dior evazată cu talia marcată de o curea neagră, coafura Old Hollywood şi cerceii strălucitori cu diamante, ochelarii cat-eye, geanta Bvlgari şi mai ales tocurile Hardot, semnând astfel cel mai retro look al zilei.

Pantofii au fost cei mai remarcaţi din întreaga ţinută de către revista de modă considerată principalul reper de stil pentru femeile cu venituri mari de peste Ocean, din ţinuta elegantă care a canalizat glamourul Old Hollywood: „Actriţa arăta elegantă într-o haină cu curea neagră, peste un top cu guler gri pătat. Dar pantofii ei au furat spectacolul: o pereche de pantofi negri ascuţiţi cu bretele cu cataramă încrucişată şi o caracteristică proeminentă peek-a-boo care arăta o pedichiură nudă”, au menţionat cei de la Harper's Bazaar.

Pantofii sunt creaţia unui brand românesc din Sibiu - Hardot - care a încălţat de-a lungul timpului mai multe vedete internaţionale, precum Inna sau Thalia, şi care sunt tot mai des văzuţi în garderoba lui Jennifer Lopez.

„HARDOT este un brand românesc de pantofi de lux, născut din pasiunea pentru pantofi a designerului Dana Iuga şi din iniţiativa de afaceri a partenerului său Alina Popa. Prin crearea brandului Hardot ne-am dorit să încălcăm regulile din industria încălţămintei şi să facem femeia remarcabilă. Gândeşte-te la pantofii tăi HARDOT ca fiind punctul tău forte. De restul ne vom ocupa noi”, sună descrierea pe care compania românească şi-o face pe propriul site despre încălţările sale cu tocuri de 12 centimetri care au furat atenţia vedetelor internaţionale şi care sunt create în ţara noastră din 2014.

