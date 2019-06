Ţinutele care au atras atenţia la gala Elle: Emil Rengle, în rochie FOTO VIDEO

Pentru al patrulea an consecutiv, Elle a desemnat cele mai influente personalităţi din social media în cadrul galei Elle New Media Awards.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a desemnat câştigătorii celor opt categorii Elle Blogging Awards, votaţi de public pe site-ul elle.ro. Printre ei se numără Adela Popescu, Alina Ceuşan, Mihai Jurcă şi Oana Cosânzeana.

Vedetele s-au remarcat la gala de premiere a revistei Elle prin ţinute îndrăzneţe, sub dress code-ul „Romance Is Not Dead/Romantismul nu a murit“.

De departe, cea mai îndrăzneaţă ţinută a fost afişată de dansatorul şi coregraful Emil Rengle, câştigătorul „Românii au talent“ 2018. El a purtat o rochie lungă neagră, dar şi tocuri. De asemenea, Rengle a fost însoţit de un partener, Anthony, la rândul lui îmbrăcat în rochie.

Artistul, care a mărturisit că este bisexual, a oferit şi un moment special de dans pe tocuri pe scena evenimentului, alături de taraful Emil Poke. Pe scenă a mai urcat cântăreaţa Minelli.

Emil Rengle FOTO Elle

Şi Andreea Marin, care a participat la Elle New Media Awards, s-a remarcat printr-o ţinută romantică, alb-negru.

Andreea Marin FOTO Elle

Andreea Bălan a fost şi ea prezentă şi a optat pentru o rochie lungă, albă, cu volane în partea superioară.

Andreea Bălan FOTO Elle

Vladimir Drăghia şi Alice Cavaleru au participat la eveniment alături de micuţa lor. Atât mama, cât şi fiica au fost foarte elegante. Alice a ales o rochie cu imprimeu floral, în timp ce copila a purtat o rochiţă galbenă cu guleraş alb.

Alice Cavaleru, Zora şi Vladimir Drăghia FOTO Elle

Cântăreaţa Elena Gheorghe a optat pentru o ţinută colorată - bustieră şi pantaloni scurţi -, completată de o bluză cu trenă.

Elena Gheorghe FOTO Elle

Prezentatoarea TV Andreea Berecleanu a ales tot un imprimeu floral.

Andreea Berecleanu FOTO Elle

Iar Simona Pătruleasa a purtat o rochie în două nuanţe.

Simona Pătruleasa FOTO Elle

Gazdele evenimentului au fost fashion editorul revistei Elle, Maurice Munteanu, membru al juriului în emisiunea „Bravo, ai stil“ de la Kanal D, şi vloggeriţa de fashion Alina Ceuşan.

Lista câştigătorilor Elle New Media Awards

Bloggeriţa Ioana Grama a câştigat premiul pentru Cea mai influentă personalitate în zona de Fashion, iar trofeul Lifestyle Influencer i-a revenit Alinei Ceuşan.

Alina Ceuşan FOTO Elle

Actriţa Adela Popescu a primit trofeul Best Celebrity, iar Irina Deaconescu a fost desemnată vloggerul anului 2019.

Pentru al treilea an consecutiv, Mihai Jurcă a fost desemnat Cel mai bun blogger de turism, iar Mihaela Sava a primit în premieră trofeul pentru cel mai bun blogger culinar.

Mihaela Sava FOTO Elle

Andreea Balaban a primit trofeul pentru Cel mai bun blogger de beauty, pentru al treilea an consecutiv, iar titlul de Best Newcomer i-a revenit vloggeriţei Oanei Cosânzeana, sora cântăreţei Delia.

Oana Cosânzeana FOTO Elle

