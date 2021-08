„Am 32 de ani şi mama tot încearcă să intervină în relaţia mea de cuplu”

Deseori, dorinţa este să nu repetăm „greşelile lor”, fără a-şi da seama că nu trăim vieţile lor, nu suntem ei. Cum tratăm cu părinţii care intervin în relaţia de cuplu? Iată câteva idei.

Relaţia dependentă (simbiotică) este una de fuziune între copil şi părinte, în special mama, relaţie care este sănătos să se reconfigureze încă din primii ani de viaţă. Atunci când acest lucru nu se întâmplă, când rămânem legaţi de părinţi într-o dependenţă nesănătoasă, are de suferit autonomia noastră, independenţa

„Am avut prima relaţie de cuplu la 22 de ani. Până atunci, locuind cu părinţii, mama mi-a interzis să am prieten, preocuparea mea principală fiind şcoala şi atât. Am încercat să ies din cuvântul ei pe la 17 ani şi a ieşit un scandal enorm în care am fost etichetată în toate felurile. Relaţia de atunci a fost pe gustul mamei – «băiat serios, care va avea grijă de o familie». Să vreau pe cineva pe care iubesc, erau nişte toane pentru mama. Să mă simt bine alături de un partener, ţinea de mine îmi spunea tot ea.