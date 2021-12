Iar dacă şi tu cauţi o idee de cadou specială, bugetul nefiind o problemă, fie o soluţie prin intermediul căreia să poţi renunţa la transportul în comun sau la un mijloc de deplasare învechit, un scuter electric ar putea fi o opţiune perfectă. Cu atât mai mult dacă, doreşti să alegi o soluţie mai prietenoasă cu mediul înconjurător, fără a fi necesar să aloci un buget la fel de mare sau să-ţi omiţi nevoile şi dorinţele personale.

Scuterele electrice reuşesc cu succes să înlocuiască scuterele tradiţionale şi oferă numeroase beneficii utilizatorilor, fiind o opţiune excelentă pe care te poţi baza în diferite situaţii. Dacă ele reprezintă un punct de interes pentru tine sau doreşti să fii informat cu privire la noua tehnologie, hai să descoperi lucrurile notabile şi sugestiile noastre de scutere pentru perioada 2021-2022.

De ce să alegi un scuter electric?

Scuterele electrice reprezintă o modalitate fiabilă de transport datorită dimensiunilor reduse care le permit cu uşurinţă să se strecoare printre alei sau automobile astfel încât să parcurgă trasee lungi, în cel mai scurt timp. Asta înseamnă că ele te pot ajuta să câştigi foarte mult timp pentru tine şi nevoile tale, fiind ideale pentru oraşele aglomerate şi nu numai.

În acelaşi timp, tehnologia nouă cu care vin scuterele electrice este astăzi în top, din dorinţa de reduce impactul pe care autovehiculele clasice îl asupra mediului şi pentru a păstra resursele actuale şi în folosul generaţiilor viitoare. Există o tendinţă globală prin care se doreşte renunţarea la mijloacele clasice de transport şi adoptarea unor sisteme mai fiabile şi mai puţin poluante, aşa cum sunt şi scuterele electrice.

Bineînţeles, odată cu acest fapt trebuie să mai ştii şi că, resursele utilizate în vederea funcţionării acestora sunt mult mai reduse. Nu va mai trebui să cheltui la fel de mult pentru alimentarea cu combustibil, iar numărul staţiilor de reîncărcare sunt din ce în ce mai multe astfel încât reîncărcarea să nu mai reprezinte o problemă. Dimensiunea fiind mai mare ca o bicicletă clasică, dar mai redusă faţă de un automobil, va fi inclusiv mai uşor să găseşti un loc de parcare pentru un scuter electric, faţă de o maşină care ar ocupa spaţiu dublu sau triplu. Iar noua generaţie dispune inclusiv de sistem de blocare şi alarmă integrată, ce oferă mai multă siguranţă.

Dacă în momentul în care ai ales să te informezi privind scuterele electrice ai adăugat pe lista ta de dorinţe una sau mai multe dintre aceste caracteristici, un scuter electric ar putea fi atunci cu şi fără poate, alegerea ideală.

Avantajele şi dezavantajele unui scuter electric

Indiferent de modalitatea de transport pe care o foloseşti în prezent sau cea către care doreşti să te orientezi în viitorul apropiat, fiecare din ele va avea în mod evident, atât avantaje, cât şi dezavantaje. Chiar dacă e de preferat să vezi partea plină a paharului indiferent de circumstanţe, vor prezenta interes la achiziţia unui scuter electric şi dezavantajele.

Avantajele scuterelor electrice:

l Sunt modalităţi fiabile de transport;

l Găseşti cu uşurinţă un loc de parcare sau de depozitare;

l Costuri de mentenanţă reduse;

l Cost mai redus de achiziţie faţă de o maşină electrică;

l Alimentarea este mult mai ieftină, chiar cu jumătate sub preţul combustibilului necesar pentru a te deplasa pe aceeaşi distanţă, acelaşi timp;

l Faci economie de timp şi resurse;

l Oferă un confort ridicat faţă de o bicicletă sau o trotinetă electrică.

Dezavantajele scuterelor electrice:

l Nu ai posibilitatea de a lua pasageri, scuterul electric fiind construit pentru confortul şi siguranţa unei singure persoane (maxim 2) ceea ce înseamnă că, şi bagajele pe care le poţi transporta prin intermediul său vor fi destul de limitate;

l Scuterele electrice nu necesită înmatriculare, a cărei cost este unul redus în cazul în care nu depăşesc şi/sau sunt utilizate la limita de 25 km/h. Însă este necesară deţinerea unui permis de categoria B2 până la valoare de 45 km/h, iar o serie de modele necesită permis special din categoria A. Totuşi, vei găsi şi modele care nu necesită un permis de conducere;

l Sunt mai puţin confortabile ca o maşină, dar dacă eşti familiarizat cu scuterele clasice şi adrenalina sau vrei un mijloc de transport destinat uzului personal, nu va trebui să-ţi faci griji;

l Necesită purtarea unui costum de protecţie specializat în sezonul rece, pentru a evita disconfortul termic, dar şi a unei căşti de protecţie pretutindeni.

Foarte multe dintre aceste aspecte, fie ele pro sau contra, îţi sunt deja cunoscute, fiind obişnuite pentru mijloacele de transport. Aşadar, având în vedere aceste argumente, scuterele electrice îşi justifică potenţialul lor şi ai motive mai puternice ca să te gândeşti serios la achiziţia unuia.

Care sunt lucrurile care vizează alegerea unui scuter electric bun

Pe lângă informaţiile deja prezentate, dacă eşti la primul tău scuter sau la primul tău scuter electric, îţi aducem la cunoştinţă şi câteva aspecte pe care ar trebui să le ai în vedere la momentul în care definitivezi achiziţia.

Unul dintre ele este desigur, viteza maximă. Îţi recomandăm să consulţi cu atenţie Codul Rutier aflat în vigoare şi să te asiguri că eşti posesorul unui permis de conducere potrivit modelului ales şi/sau că-ţi înmatriculezi scuterul înainte de a-l folosi. Pe lângă aceste aspecte, în mod evident şi costul de achiziţie va fi influenţat.

Apoi, autonomia poate fi un alt aspect important. Bineînţeles, cele mai bune modele vor avea o Autonomie ridicată care poate depăşi 120 km, dar timpul de încărcare va fi mai lung, numărul de utilizări până la reîncărcare mult mai mare, iar influenţe se vor vedea şi în preţul de achiziţie.

Materialele din care este confecţionat scuterul, dimensiunea şi tipul roţilor, respectiv înălţimea de baza acestuia până la şezut şi coarne sunt alte criterii de selecţie. De exemplu, în cazul în care vei participa la curse sau vei face călătorii în zone abrupte, vei avea nevoie de materiale rezistente şi durabile, roţi cât mai groase, sistem de frânare mai precis (care-ţi poate fi de folos inclusiv în cursele de oraş). Iar alegând scuterul electric în funcţie de înălţime şi greutate îţi poţi lua toate măsurile de precauţie privind confortul în timpul manevrării.

Cine se poate orienta către un scuter electric?

Dacă ai vârsta de peste 16 ani împliniţi şi/sau dispui de un permis adecvat modelului ales sau îţi propui să-l obţii, poţi oricând să te orientezi, să achiziţionezi şi să foloseşti un scuter electric. Va fi o alegere ideală pentru momentele în care ieşi la cumpărături, atunci când pleci în escapade, pentru deplasarea către şi dinspre locul de muncă etc. Practic, poţi face prin intermediul unui scuter electric majoritatea lucrurilor pe care le-ai face cu un alt mijloc de transport, cu grijă faţă de mediul înconjurător, cât şi faţă de buzunarul propriu.

Top 5 scutere electrice pe care să le ai în vedere

Alegerea unui mijloc de deplasare personal este o alegere dificilă, mai ales că suma de bani pe care o vei acorda nu este una întocmai modică. Iar pe piaţă vei găsi numeroase modele, ceea ce ar putea face alegerea şi mai anevoioasă. Ţi-am pregătit 5 recomandări care să-ţi simplifice alegerea.

l Scuter electric Super SOCO CU Mini, Motor 600W, Viteza maximă 25km/h, Autonomie 40-50 Km, Baterie 48V/20Ah, Keyless Go, Sistem de alarmă (Gri)

Scuterul Super SOCO este o alegere de care se poate bucura orice posesor care a îndeplinit vârsta legală, doar prin necesitatea înmatriculării. Acesta poate fi utilizat până la o viteză maximă de 25/km oră şi dispune de o baterie de 20 Ah care asigură o autonomie aproximativă de până la 45 km, în funcţie de condiţiile de deplasare şi de trafic. Suportă o greutate de până la 120 kg şi este potrivit atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Şi nu în cele din urmă, scuterul este dotat cu un sistem de alarmă prin intermediul căruia îl vei putea menţine în siguranţă deplină.

l Scuter electric Horwin EK1, Motor 2800W, Viteza maximă 45Km/h, Autonomie 120km, Cruise control, frânare pe disc (Albastru)

Un scuter electric inteligent şi atrăgător din toate punctele de vedere este şi Horvin EK1. Acesta este o opţiune pentru cei dornici de aventură sau pentru cei care îşi doresc un scuter electric puternic care să-i însoţească chiar şi în cele mai ample provocări. Ne-a impresionat prin motorul care are o putere de 2800 W prin intermediul căruia scuterul electric este capabil să atingă o viteză de până la 45 km/h şi o autonomie de deplasare de 120 km. Bateria are o putere de 40 Ah şi ciclul complet de reîncărcare atinge în medie 5-7 ore, perioadă după care te vei putea plimba o zi întreagă oriunde ai nevoie. Are un mecanism de frânare pe disc iar roţile sunt impunătoare, ideale chiar şi pentru zone abrupte sau în pante. Bineînţeles, poate fi condus doar cu permis de conducere A sau B şi suportă aproximativ 280 kg.

l Scuter electric Efun PUSA, Putere motor 2000W, Viteza maximă 45 km/h, Autonomie 60-80km, Baterie 48V/52AH (Alb)

Cu un aer care ne aduce aminte de trecut, dar care se completează excelent nevoilor pasionaţilor de scutere electrice, pentru un preţ uşor mai accesibil poţi avea în vedere şi modelul de la Efun. Acestui scuter electric nu-i lipseşte bateria puternică care asigură o viteză de deplasare generoasă, pe o distanţă uşor mai redusă faţă de cea precizată anterior (până la 80 km după un ciclu complet de reîncărcare). Controller-ul este puternic optimizat pentru o utilizare intuitivă şi sigură, iar motorul este în speţă unul de cea mai bună calitate, recunoscut pe piaţa autovehiculelor electrice.

Fie că vrei să faci deplasări zilnice sau să-ţi faci proprii bani de buzunar folosind acest scuter, nu te va dezamăgi indiferent de testele la care îl supui.

l Scuter electric Horwin EK1 Light, Motor 2800W, Viteza maximă 25Km/h, Autonomie 90km, Cruise control, frânare pe disc (Portocaliu)

O alegere inteligentă şi la fel de practică, cu o mulţime de avantaje, poate fi şi scuterul Horwin EK1. Acesta are o autonomie ridicată după cum ai putut observa deja, cât şi o viteză optimă de care poţi profita pentru a te deplasa în voie, fără a-ţi face griji cu privire la înmatriculare sau la permisul de conducere. Scuterul este gata de condus în aproximativ 5 ore de încărcare. Suportă o greutate generoasă de până la 280 kg la care se adaugă greutatea propriu-zisă a conducătorului, cât şi posibilele bagaje, haine, accesorii, costum de protecţie etc. În general, acest scuter va fi o opţiune excelentă pentru numeroase activităţi personale şi profesionale, iar utilizarea lui va fi pe deplin intuitivă datorită controalelor simple, adaptate chiar şi pentru cei care nu sunt 100% la curent cu noua tehnologie.

l Scuter electric Horwin EK1, Motor 2800W, Viteza maximă 45Km/h, Autonomie 70km, Cruise control, frânare pe disc (Alb)

Minimalist, dar greu de trecut cu vederea este şi modelul de scuter electric Horwin EK1. Acest scuter se înscrie din nou în categoria modelelor de scutere puternice, pentru care bineînţeles, va trebui să te asiguri că dispui de documentaţia aferentă astfel încât să-l poţi conduce în voie. Vine cu o autonomie de până la 70 km în condiţii ideale şi drum drept, având un motor cu o putere de 2800 W şi respectiv o tensiune de alimentare de 72 V ce-i permite să ajungă după o reîncărcare de aproximativ 6 ore, la o viteză de până la 45 km/h.

Cadrul este realizat din aliaj de aluminiu şi are o formă ergonomică ce facilitează utilizarea în orice condiţii.

Bineînţeles, acestea sunt doar câteva dintre modelele disponibile de scutere electrice, din magazinul nostru, pe care le poţi analiza oricând în detaliu. Îţi poţi comanda mai simplu ca niciodată scuterul dorit la tine acasă, inclusiv să-l înmatriculezi, totul prin câteva click-uri. Iar dacă vrei să testezi pe propria piele anumite modele sau să afli informaţii mai în detaliu, de la adevăraţi experţi care te pot îndruma către alegerea potrivită, colegii noştri din showroom vor fi încântaţi să te ajute cu tot ce ai nevoie.

Nu uita să urmăreşti şi magazinul nostru online unde vei putea fi în permanenţă la curent cu cele mai noi apariţii tehnologice de pe piaţă, cât şi cu cele mai bune promoţii.