Test Drive Renault Arkana E-TECH Hybrid. Poate consuma sub 5,0 l/100 km? VIDEO

Renault Arkana este un SUV-coupe de clasă compactă, care se încadrează între Kadjar şi Koleos în gama celor de la Renault, fiind construit pe platforma modulabilă CMF-B a grupului francez. Pentru acest test am ales sistemul de propulsie Full-Hybrid, denumit E-TECH, care are în componenţă nu mai puţin de 3 motoare – unul pe benzină de 1,6 litri şi doua electrice. În plus, cutia de viteze este una unică în industria auto şi funcţionează în baza a 15 moduri diferite, în funcţie de situaţia de mers. Este oare Renault Arkana eficient cu acest sistem de propulsie? Ce consum are în mediul urban?

Sunt întrebări la care am încercat să răspundem în prezentarea video de mai jos. Test video Renault Arkana E-TECH Hybrid Fişă tehnică Renault Arkana E-TECH Hybrid RS Line Motor termic – benzină, L4, 1598 cmc, 94 CP, 148 Nm rpm / Motor electric 49 CP + 20 CP / Transmisie – cutie automată Multimode, tracţiune faţă / Performanţe – 172 km/h v. max, 0-100 km/h în 10,8 secunde / Portbagaj – 480-1263 litri / Rezervor – 50 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4568/1820/1576, ampatament – 2720 / Consum mediu declarat – 4,8 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 31.000