Renault Master 2.3 dCi - Fast forward

Partea frontală a fost compplet redesenată, şi fără a trece prin comunicatul de presă... îndrăznesc să introduc în ecuaţie o notă personală. Pe undeva, partea frontală îmi aduce aminte de vehiculele comerciale de acum 70-80 de ani. Contrastul dintre grila verticală şi linia orizontală a capotei, la care adăugăm şi un profil aproape paralelipipedic... aduc un plus de aer tehnic, industrial modelului.

Dacă vizual se pot remarca noile faruri, ce nu poate fi văzut este faptul că bara faţă şi aripile faţă au fost ranforsate.

Vorbim despre noi detalii la nivelul cabinei. O nouă planşă de bord care introduce un tablou de bord cu ceasuri similare cel de pe Duster. Noul Master poate fi echipat cu o tabletă similară celei de pe vechea generaţie Clio care rulează sistemul R-Link. Un sistem infotainment care oferă Android Auto, nu am putut conecta un iPhone via Apple CarPlay. Sub display-ul central se află o claviatură similară celei de la Duster care grupează o serie de comenzi, printre care şi funţia de Extended Grip, cea care activează o altă calibrare a sistemului de control electronic pentru a permite rularea pe suprafeţe cu aderenţă scăzută.