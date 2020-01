FOTO Test Drive Opel Insignia 2.0 BiTurbo Diesel 4X4 Exclusive – Robin Hood

Nu am fost un fan al vechii generaţii Insignia, şi cred că acea lipsă de chimie cu acel model încă are ceva ecouri. Încep cu acest mic exerciţiu de sinceritate pentru a-mi prezenta într-un fel scuze actualei generaţii Insignia, o maşină reuşită. Şi asta am descoperit la fiecare test cu această generaţie.

GALERIE FOTO

Opel se laudă cu programul de personalizare Exclusive, iar Insignia este primul model care beneficiază de tratamentul acestui program. Toate cele trei versiuni de caroserie Insignia – Grand Sport, Sports Tourer şi Country Tourer, pot benefica de programul de personalizare Exclusive. Un program asemănător celor regăsite în curtea producătorilor premium sau de lux – vezi Individual la BMW, Designo Manufaktur la Mercedes-Benz sau Q by Aston Martin. Doar că Opel are iniţiativa de a oferi în zona non-premium acest nivel de personalizare. Dacă la debutul din 2017 erau disponibile 15 nuanţe pentru caroserie, acum Opel te provoacă să te prezinţi cu nuanţa preferată şi o va aşterne pe caroseria lui Insignia, practic vorbim despre o infinitate de nuanţe. Mai trecem pe listă şi jante dezvoltate exclusiv pentru acest program, posibilităţi mai bogate de personalizare a interiorului.

Insignia 2.0 BiTurbo Diesel 4X4

Din punct de vedere tehnic, această versiune oferă cam tot ce este mai bun în curtea Opel. Avem un propulsor diesel de 2 litri bi-turbo care dezvoltă 210 CP la 5.800 rpm şi 400 Nm între 1.750 şi 2.500 rpm. Un propulsor viril, extrem de viril, singurul mic reproş, ţinând cont de rafinamentul general al modelului, este legat de sunetul acestuia, în special la rece şi turaţii joase. Cutia automată cu 8 trepte lucrează bine, mi-aş fi dorit şi posibilitatea de a selecta treptele fără a lua mâinile de pe volan, adică prezenţa unor clapete sau padele în spatele volanului. Sunt momente în care ai dori să retrogradezi o treaptă sau două pentru a pregăti o depăşire. Dar sunt mari şanse să vorbească şi comoditatea din mine, pentru că levierul de pe tunelul median are şi grilă pentru selectarea manuală a treptelor. Am apreciat la cutie faptul că ştie să retrogradeze, sau să menţină o treaptă, pentru a oferi frână de motor şi a menţine constantă viteza de coborâre a unei pante. Un detaliu care aduce un plus de confort şi încredere la volan pentru cei care au mai puţină experienţă şi în condiţii de aderenţă scăzută.

Versiunile cu tracţiune integrală au un mic plus la nivelul gardă la sol, nu vă imaginaţi o Insignia SUV, dar dacă rulaţi cu atenţie, puteţi ataca şi secţiuni de drum de pământ pentru a ajunge la o pensiune, cabană sau în cazul unei ieşiri în natură. Tracţiune integrală la Insignia nu este doar pe hârtie, este una care oferă o tracţiune extrem de bună şi o punere a puterii la sol fluidă. În cazul unei rulări normale în condiţii optime de aderenţă, sistemul 4x4 decuplează puntea spate, contribuind astfel la o reducere a consumului cu până la 4% comparativ cu un model cu tracţiune integrală permanentă. Pentru 100 km rulaţi extraurban, noi am obţinut o medie de 5,9 litri, nu departe de cei 5,6 litri declaraţi de constructor. Dacă tot am adus vorba despre consum, cel urban, vorbim despre urbanul bucureştean, a fost de 10,1 litri/ Opel declară 9,5 litri, iar cel mediu pentru +1.000 km rulaţi a fost de 8 litri/ Opel declară 7,1 litri.

Dar să revenim la sistemul de tracţiune integrală pentru că aduce un plus major de farmec acestui model. Vorbim despre un sistem de tracţiune integrală dezvoltat de GKN, un sistem al cărui principală noutate o reprezintă lipsa diferenţialului pe puntea spate. Acesta este înlocuit cu două ambreiaje care pot varia valoarea cuplului motor trimis spre fiecare roată a punţii spate. Acest sistem de vectorizare a cuplului motor va trimite mai mult spre roata spate aflată pe exteriorul virajului. În viaţa reală simţi cum maşina pivotează mult mai dezinvolt pe virajele strânse atacate chiar în forţă. Plusul dinamic este major, la fel şi gradul de plăcere şi încrede câştigate de cel de la volan. Suspensia oferă acel mixt de fermitate care să-şi ofere încredere în cazul unui rulaj sportiv, dar şi confortul pe care-l aştepţi de la un model de clasă mare cu un puternic parfum de GT.

Interesant este că interiorul şi ergonomia acestuia reuşesc să completeze mesajul oferit de partea tehnică. Programul Exclusiv îţi aduce un interior atent finisat, materiale bune şi o cromatică elegantă. Faptul că Insignia oferă un interior extrem de spaţios, indiferent de locul ocupat, nu mai este o noutate. Ar putea exista persoane deranjate de tunelul median ceva mai masiv care răpeşte din locul la nivelul picioarelor pentru ocupantul locului din mijloc, dar tracţiunea integrală îşi cere tributul.

Chiar dacă modelul de test era echipat cu pneuri de iarnă, izolarea fonică se află la un nivel bun, zgomot de rulare de la pneuri ajungând discret la interior şi fiind influenţat şi de suprafaţa de rulare. Şi suspensia lucrează fără a induce în habitaclu sunete dizgraţioase.

Am apreciat enorm ergonomia postului de conducere. În partea stângă a volanului există o zonă unde sunt plasate comenzi pentru faruri şi pentru reglarea intensităţii iluminării planşei de bord. Reducerea intensităţii iluminării se face pentru toată planşa, atât pentru tabloul de bord, cât şi pentru display-ul central şi iluminarea ambientală. Tot în partea stângă sunt amplasate comenzile pentru head-up display. Poţi alege ce informaţii să îşi fie afişate – doar viteza, viteza şi informaţii de la sistemul de navigaţie sau sistemul audio, de asemenea poate fi reglată extrem de intuitiv şi intensitatea luminoasă a proiecţiei. Un plus pentru head-up display că poate fi citit şi cu ochelari polarizaţi. Sistemul de climatizare are în continuare panou de control dedicat pe consola centrală, un detaliu care ar merita adoptat şi de colegii din grupul PSA.

Ce ne-am dori să aducă faceliftul? Nişte oglinzi laterale mai generos dimensionate şi o cameră spate cu o rezoluţie mai bună şi eventual ghidaje pentru manevre.

Chiar dacă la prima vedere preţul acestei versiuni este cam mare, performanţele, calitatea, spaţiul şi confortul propun Insignia ca o alternativă pentru o opţiune din zona premium. La prima vedere nu poţi arăta cu degetul vreo trăsătură care să te fascineze la Insignia, dar după un traseu de 200 km aduni detalii care te satisfac, detalii care compun acest model şi care la destinaţie te fac să cobori din maşină cu o stare plăcută de bine. Insignia Exclusive poate juca rolul lui Robin Hood, de această dată să fure clienţi din zona premium.

Text - constantin.ciobanu@adevarulauto.ro

Foto - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică - Opel Insignia 2.0 BiTurbo Diesel 4X4 Exclusive

Motor – biturbo, diesel, L4, 1956 cmc, 210 CP@5800 rpm, 400 Nm@1750-2500 rpm / Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune integrală / Performanţe – 231 km/h v. max, 0-100 km/h în 8 secunde / Portbagaj – 490/1450 litri / Rezervor – 62 litri, AdBlue – 15 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.897/1.863/1.455, ampatament (mm) – 2.829 / Consum mediu declarat – 7,1 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 21.710