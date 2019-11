Este unul din numele grele din segmentul pickup-urilor, este unul din modelele care a pus umărul pe parcursul a 5 generaţii la construirea imaginii de vehicul universal. Mitsubishi a produs primul model utilitar, Mizushima – un pickup cu trei roţi cu o sarcină de 400 kg, în 1946.

Prima generaţie L200 a debutat în 1978, a doua a fost lansată în 1986, a urmat a treia generaţie în 1995, a patra în 2005, iar în 2015 şi-a făcut debutul a cincea generaţie. Şi la 40 de ani după ce primul pick-up truck de o tonă a fost lansat şi cu peste 4,7 milioane de vânzări globale cumulate de atunci – din care 416.000 sunt încă folosite în Europa în 2019 , Mitsubishi introduce a 6-a generaţie de L200. Evident se naşte o întrebare legitimă: O nouă generaţie la doar 3-4 ani de la debutul celei de a cincea, când ciclul de viaţă al unui astfel de model este de minim 10 ani?

Dacă selectăm ca punct de plecare şasiul... putem spune că este un facelift. Dacă privim restul maşinii... putem vorbi despre o generaţie nouă.

La capitolul design, Mitsubishi a reuşit performanţa de a trimite în showroom-uri una dintre cele mai exotice caroserii, şi acest lucru este valabil indiferent de segment. Personal sunt încă puţin surprins de curajul niponilor, dar în sensul bun. Mitsubishi şi-a denumit noul design – Rock Solid, şi încorporează la partea frontală identitatea vizuală – Dynamic Shield, detaliu care este o semnătură a modelelor constructorului nipon. La nivel exterior notăm o poziţionarea a capotei cu 40 mm mai sus, adoptarea unui sistem de iluminare full LED, adoptarea unor jante de aliaj de 18 inch şi integrarea unor trepte laterale mai late.

L200 se laudă cu un unghi de atac de 30 grade, unghi de degajare de 22 grade, un unghi de rampă de 24 grade şi unul de înclinare laterală de 45 grade şi o gardă la sol de 205 mm. Comparativ cu vechea generaţie, noul L200 este mai lung cu 2 cm, având o lungime de 5.305 mm. Se mai laudă cu un raport benă/ lungime totală de 29%, o rază de întoarcere de doar 5,9 metri şi o masă redusă pentru acest gen de vehicul – între 1.900 şi 2.000 kg, în funcţie de echipare.

Vorbim atât de repede despre un noul L200 pentru că în Europa normele privind emisiile sunt tot mai drastice. Niponii au fost nevoiţi să vină cu un upgrade la nivelul motorizării. Sub capotă acum se află un propulsor nou de 2.2 litri care va permite generaţiei a 6-a de L200 să respecte cerinţele Euro 6d temp. În particular, un sistem de evacuare a gazelor cu purificare (SCR) ce foloseşte injecţie AdBlue a fost montat pentru a reduce nivelul de emisii de NOx.

Noul propulsor dezvoltă 150 CP la 3.500 rpm şi 400 Nm între 1.750 şi 2.250 rpm. Un propulsor mai silenţios şi care transmite în cabină mult mai puţine vibraţii, din acest punct de vedere rafinamentul la bordul lui L200 a crescut. Vorbim şi de o cutie de viteze nouă, este vorba de o unitate automată cu 6 trepte. Dacă această unitate ar fi o idee mai rapidă, nu cred că ar fi deranjat niciun client al noului model.

La nivelul şasiului s-a păstrat aceeaşi configuraţie pentru suspensie, însă s-a optat pentru arcuri faţă mai tari şi amortizoare mai mari, iar pe spate arcuri lamelare mai tari şi amortizoare cu forţa de amortizare optimizată. În viaţa de zi cu zi se traduce printr-o uşoară reducere a ruliului şi tangajului pe drumurile civilizate, dar prin conservarea capacităţii de filtrare în offroad fără a-şi scutura violent ocupanţii. Tot la nivelul şasiului bifăm şi discuri de frână faţă care au crescut de la 294 mm la 320 mm şi sunt de asemenea dispuse cu pistoane cu doi cuzineţi (2 x 45 mm faţă de sistemul anterior de 60 mm cu un cuzinet). Materialul folosit pentru plăcuţa de frână este şi el superior.

Punctul forte al noului L200 este sistemul de tracţiune integrală. Iniţial dezvoltat pentru Pajero, sistemul Super Selectal MMC (acum“Super Select 4WD-II”) permite şoferului să aleagă cea mai potrivită setare a cutiei de transfer, în funcţie de teren şi de condiţiile demers. Trecerea de la 2WD la 4WD se poate face fără a fi nevoie să opriţi maşina(posibil sub 100 km/h), indiferent de suprafaţa de rulare. Sistemul Super Select 4WD-II controlează distribuţia cuplului faţă/spate via un diferenţial central în mod automat când se rulează în regimul 4H. Cutia de transfer de la L200 dispune şi de modul 4LLc – treapta redusă de demultiplicare, iar dacă se complică lucrurile, poate fi blocat şi diferenţialului spate. În plus, modelul vine şi cu programe de rulare predefinite - GRAVEL (pietriş), MUD (noroi), SNOW (zăpadă), SAND (nisip) şi ROCK (piatră – doar dacă este selectat modul 4LLc).

Noul L200 impresionează şi prin adoptarea unui pachet generos de sistem de asistenţă: hill descent control, sistem cu 4 camere video ce oferă vizualizare 360 grade, avertizare la părăsirea benzii de rulare cu monitorizarea unghiurilor oarbe, avertizare la manevrele cu spatele privind vehicule care se apropie.

O zi întreagă am călărit crestele Carpaţilor de Curbură, fără să resimţim vreun moment de slăbiciune din partea lui L200. Noua generaţie rămâne un model dur, dar care a primit un upgrade masiv pentru a face viaţa a bord cât mai plăcută. Altceva... un rulaj liniştit la drum lung a însemnat un consum mediu de 8,5 litri.

Fişă tehnică Mitsubishi L200

Motor – turbo diesel, L4, 2.268 cmc, 150 CP@3.500 rpm, 400 Nm@1.750-2.250 rpm. / Transmisie – cutie automată cu 6 trepte, tracţiune integrală nepermanentă / Performanţ­e – 174 km/h v. max, 0-100 km/h NC. / Portbagaj – benă (1.520 mm lungime, 1.470 mm lăţime, 475 mm înălţime)- / Rezervor – NC / Dimensiuni – L/l/h (mm) 5.305/ 1.815/ 1.780, ampatament – 3.000/ Consum mediu declarat – 8,8 litri/ 100 km / Consum în test – 8,5 / Preţ­ de bază – de la 23.431 euro