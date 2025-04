7 aprilie, ziua în care s-a născut Amza Pellea, unul dintre cei mai mari actori ai României

În 7 aprilie 1954 s-a născut actorul Jackie Chan. În aceeași zi, dar în anul 1943, venea pe lume regizorul, actorul, scenaristul și scriitorul Mircea Daneliuc, iar în 1990 jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea.

Ziua mondială a sănătăţii

Ziua Mondială a Sănătății se sărbătorește anual pe data de 7 aprilie, promovând beneficiile unei bune stări de sănătate și a bunăstării fizice și psihice în întreaga lume.

În acest an, Ziua Mondială a Sănătății va da startul unei campanii privind sănătatea maternă și a nou-născuților. Campania, intitulată „Începuturi sănătoase, viitor plin de speranță”, va îndemna guvernele și comunitatea din domeniul sănătății să își intensifice eforturile pentru a pune capăt deceselor materne și neonatale care pot fi evitate și să acorde prioritate sănătății și bunăstării pe termen lung a femeilor.

În anul 1948, s-a desfășurat primul consiliu care avea în vedere sănătatea. Acest prim eveniment a fost găzduit de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a și inițiat celebrarea acestei zile. Doi ani mai târziu, în anul 1950 a fost marcată pentru prima dată Ziua Mondială a Sănătății. Tot atunci a fost creată o campanie de strângere de fonduri, în zilele premergătoare Zilei Mondiale a Sănătății. Motivul principal a fost acela de a-i ajuta și pe cei din zonele defavorizate ale lumii să aibă acces la serviciile medicale esențiale.

1893: S-a născut diplomatul şi avocatul Allen Dulles, cel mai longeviv director al CIA

Allen Welsh Dulles s-a născut pe 7 aprilie 1893, în Watertown, New York, și a fost un diplomat și avocat american care a devenit primul director civil al Central Intelligence Agency (CIA) și cel mai longeviv director până în prezent.

În calitate de director al CIA la începutul Războiului Rece, el a supervizat lovitura de stat din Guatemala (1954), Operațiunea Ajax (răsturnarea guvernului ales al Iranului), programul aeronavelor Lockheed U-2 și Invazia din Golful Porcilor.

După lui asasinarea lui John F. Kennedy, Dulles a fost unul dintre membrii Comisiei Warren care a investigat asasinarea președintelui.

Acesta a murit la 29 ianuarie 1969, la vârsta de 75 de ani, în Georgetown, Washington, fiind îngropat în Cimitirul Green Mount din Baltimore, Maryland.

1931: S-a născut actorul Amza Pellea

Amza Pellea s-a născut la 7 aprilie 1931, la Băileşti, într-o familie cu cinci copii, iar tatăl său, pe care-l chema tot Amza Pellea, a fost directorul cooperativei „Munca Noastră“.

A fost considerat unul dintre cei mai mari actori români şi a jucat în peste 50 de filme şi zeci de piese de teatru. A interpretat roluri variabile, de la Decebal la Mihai Viteazul, însă personajul care l-a consacrat a fost „Nea Mărin“.

Debutul său în lumea teatrului a avut loc pe scena Teatrului Național din Craiova, unde a jucat într-o varietate de roluri.

Amza Pellea a strălucit şi în rolurile din filme. A colaborat, de-a lungul anilor, cu regizori de prestigiu ai filmului românesc. A câştigat o mare popularitate în urma interpretării rolurilor din filmele istorice "Dacii" (1966) şi "Mihai Viteazul" (1970), precum şi a rolurilor dramatice din "Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte" (1971) şi "Osânda" (1976), potrivit Agerpres.

A realizat memorabile scenete umoristice în emisiuni de televiziune. Un personaj cu totul special, inspirat de oamenii din localitatea sa natală, Băileşti, pe care l-a interpretat nu doar la televiziune ori la radio, ci şi în film, este celebrul ţăran oltean Nea Mărin. Textele scenetelor cu Nea Mărin sunt scrise în totalitate chiar de Amza Pellea.

Regizorul Sergiu Nicolaescu a gândit şi creat, special pentru Amza Pellea, prima sa comedie - „Nea Mărin miliardar", în 1979. Filmul, la scenariul căruia Amza Pellea a contribuit, a devenit cea mai populară peliculă românească din toate timpurile.

În viața personală, Amza Pellea a fost căsătorit timp de 25 de ani, din 1958 până la moartea sa în 1983, cu Domnica Mihaela din familia Policrat din Craiova. A avut o fiică, actrița Oana Pellea.

Actorul a murit pe data de 12 decembrie 1983 la București, la vârsta de 52 de ani, din cauza cancerului pulmonar, fiind un fumător înrăit. Este înmormântat la cimitirul Bellu din București.

Amza Pellea a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa I în 1971 și a îndeplinit funcția de director al Teatrului Național din Craiova între 1973 și 1974. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase premii și distincții pentru contribuția sa remarcabilă la teatrul și cinematografia românească.

La 7 aprilie 2011, în ziua în care ar fi împlinit 80 de ani, a primit o stea, in memoriam, în Piaţa Timpului - spaţiul bucureştean dedicat marilor valori ale filmului şi scenei româneşti. Steaua a fost dezvelită de fiica sa, actriţa Oana Pellea.

1941: A murit Lazăr Edeleanu, promotorul petrochimiei moderne în România

S-a născut pe 1 septembrie 1861, la București, în familia strungarului Șaie Edeleanu. Încă de mic copil a manifestat un interes deosebit pentru cunoașterea științelor, fiind trimis la vârsta de 12 ani la București pentru a urma studiile la Liceul „Sf. Sava”.

După o perioadă de muncă asiduă și meditații pentru a-și finanța educația, a reușit să se înscrie la Universitatea din Berlin, unde a studiat chimia sub îndrumarea unor mari profesori precum A.W. v. Hofmann, C.F. Rammelsberg și H.L. v. Helmholtz.

În anul 1887, a obținut titlul de doctor în chimie cu o cercetare asupra unor derivați ai acizilor fenilmetacrilici și fenilizobutirici, în cadrul căreia a descoperit fenilizopropilamina, cunoscută ulterior în medicină sub numele de „benzedrină”.

După perioade de activitate în Anglia și în România, s-a mutat în Germania, unde și-a desfășurat cea mai importantă parte a carierei sale. Aici, în anul 1908, a conceput celebrul „procedeu Edeleanu”, o metodă inovatoare de rafinare a petrolului cu dioxid de sulf lichid ca dizolvant selectiv, care a revoluționat industria petrolului.

A fost director la diverse companii și a jucat un rol esențial în industrializarea acestui proces, fiind recunoscut pe plan internațional pentru contribuția sa.

Moștenirea sa științifică a fost remarcabilă, cu peste 212 brevete de invenții obținute în diferite țări ale lumii. A primit numeroase premii și onoruri, printre care se numără ordinul Regele Leopold al Belgiei în 1906 și medalia Theophilus Redwood în 1932.

Lazăr Edeleanu a fost un pionier al chimiei moderne și unul dintre cei mai străluciți savanți români ai secolului al XIX-lea și începutului secolului al XX-lea.

1943: s-a născut Mircea Daneliuc, regizor, actor, scenarist şi scriitor

Născut în 1943 în Hotin, azi Ucraina, Mircea Daneliuc a urmat iniţial studii de filologie, apoi a absolvit cursurile de regie de film la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, în 1972.

Cu o carieră care cuprinde 17 lungmetraje, dintre care 16 semnate şi în calitate de scenarist, 11 apariţii ca actor, opt piese de teatru scrise şi patru regizate, romane şi volume de proză scurtă, Mircea Daneliuc este considerat unul dintre cei mai importanţi artişti români.

El este renumit pentru filmele subversive lansate în timpul regimului comunist, pentru umorul negru şi satira necruţătoare a unei societăţi bolnave, ghidată de legi absurde.

Regizorul Mircea Daneliuc a încălcat toate tabuurile moralității comuniste în filmul „Glissando“, produs în anul 1984. Din acest motiv, pelicula a fost interzisă mai bine de doi ani.

Mircea Daneliuc împlinește pe 7 aprilie 2025 vârsta de 82 de ani .

1947 - A murit Henry Ford, unul din fondatorii industriei americane de automobile

Henry Ford s-a născut la 30 iulie 1863 la o fermă din Springwells Township, Michigan. Tânărul Henry Ford a arătat de tânăr un mare interes pentru mecanică. Până la 12 ani, îşi petrecea cea mai mare parte a timpului liber într-un mic atelier de maşini pe care l-a dotat singur. Acolo, la 15 ani, şi-a construit primul său motor cu abur, potrivit Agerpres.

Henry Ford a plecat de la ferma familiei în 1879, să lucreze ca ucenic maşinist la o firmă din Detroit, după care a lucrat pentru o altă firmă din acelaşi oraş până în 1882. În 1891, s-a angajat ca inginer la compania Edison Electric Illuminating Company, unde a învăţat mult despre electricitate. În cadrul acestei companii a fost numit inginer şef în 1896 şi, în paralel, a început să lucreze la proiectele sale de construire de automobile. Inventatorul Thomas Edison avea să-i devină mentor şi prieten pe viaţă al lui Henry Ford. Henry Ford a continuat să lucreze la proiectele sale şi, în 1898, a definitivat cel de-al doilea autovehicul.

Henry Ford este cel care a revoluţionat industria automobilelor prin dezvoltarea liniei tehnice de producţie de masă a automobilelor, prin care a facilitat accesul la deţinerea unui automobil de către clasa de mijloc a societăţii americane.

A fost fondatorul Ford Motor Company, în 1903, şi principalul dezvoltator al tehnicii de producţie în masă pe linia de asamblare. Introducerea Modelului T de către Ford în 1908 a revoluţionat atât transportul, cât şi industria americană. Ca unic proprietar al Ford Motor Company, el a devenit una dintre cele mai bogate şi mai cunoscute persoane din lume.

Henry Ford a murit la 7 aprilie 1947, lăsând în urma sa una dintre cele mai dinamice şi mai cunoscute companii producătoare de autovehicule la nivel mondial.

1954: S-a născut inginerul Gheorghe Tecuci, membru titular al Academiei Române

Gheorghe Tecuci s-a născut la Bucureşti. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Şincai” din Capitală, continuându-şi studiile la Facultatea de Automatică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (1974-1979; şef de promoţie pe ţară),

În 1988 a obţinut două titluri de doctor - diploma de doctor în Informatică, la Universitatea Paris-Sud, şi titlul de doctor inginer în Calculatoare, la Institutul Politehnic din Bucureşti (IPB). Între 1979-1990, a lucrat la Institutul de Cercetări în Informatică din Bucureşti, efectuând cercetări în domeniul inteligenţei artificiale.

n 1990, s-a alăturat Universităţii „George Mason” („George Mason University”) din SUA (Fairfax, Virginia), unde, într-un timp scurt - şase ani, a parcurs toate gradele profesorale: „Assistant Professor” (1990), „Associate Professor” (1993), „Professor” (1996). Între 1994-1999, a fost director al Centrului de Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelarea Conceptuală al Academiei Române. În 1995, a fondat „Learning Agents Laboratory”, la Universitatea „George Mason”, care în 2004 a devenit „Learning Agents Center” şi pe care îl conduce şi în prezent.

A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice, contribuind la dezvoltarea unor direcţii de cercetare noi în inteligenţa artificială, precum: învăţarea multistrategică („Multistrategy Learning”, Morgan Kaufmann, 1994, în colab.); integrarea învăţării automate şi a achiziţiei de cunoştinţe („Machine Learning and Knowledge Acquisition: Integrated Approaches”, Academic Press, 1995, în colab.) şi agenţii instruibili („Building Intelligent Agents: An Apprenticeship Multistrategy Learning Theory, Methodology, Tool and Case Studies”, Academic Press, 1998). Între cele mai importante contribuţii ştiinţifice ale sale este dezvoltarea unei teorii şi a unor medii integrate de dezvoltare a bazelor de cunoştinţe şi a agenţilor inteligenţi.

În cadrul acestei abordări, numite „Discipol”, o persoană instruieşte un agent cum să rezolve probleme într-un mod similar cu cel în care un profesor instruieşte un student. Pentru dezvoltarea sistemului „Discipol”, a fost răsplătit cu premiul „Traian Vuia” al Academiei Române (1987).

Este membru titular (din 8 septembrie 1993) al Academiei Române. Rezultatele cercetărilor sale i-au adus o largă recunoaştere internaţională.

1954: S-a născut actorul Jackie Chan

Jackie Chan, pe numele său complet Kong-sang Chan, s-a născut în Vitoria Peak, Hong Kong.

La vârsta de 6 ani, Chan a fost trimis la Academia de Arte Teatrale Chineze, unde a primit o pregătire riguroasă în muzică, dans și arte marțiale. După 10 ani de studiu intens, și-a dezvoltat abilitățile în arte marțiale și acrobatice, iar la vârsta de 8 ani a început să joace în filme, debutând în „Big and Little Wong Tin Bar”, în 1962.

În 1971, a avut o apariție specială în filmul „Kong Fu, A touch of Zen”, iar cariera sa de adult în industria cinematografică a început să prindă contur. În 1978 a interpretat rolul principal în filmul „Maestrul Betiv”, care l-a propulsat către faima mondială.

Din anii '80, a început colaborarea sa la Hollywood, însă după ce a constatat că așteptările de audiență nu au fost îndeplinite, s-a întors în Hong Kong. Aici, prin filmul „The Young Master”, a doborât recordul de box office, deținut de Bruce Lee și a devenit cel mai mare star de film din Hong Kong.

Cariera sa ulterioară a inclus numeroase filme de succes, cu audiențe impresionante, precum seria „Rush Hour”. Cu peste 100 de filme în portofoliu, Jackie Chan s-a impus ca unul dintre cei mai apreciați protagoniști ai filmelor de acțiune din întreaga lume. Stilul său unic de luptă, plin de spectacol și acrobații, alături de umorul și cascadoriile inovatoare, i-au adus milioane de fani pe parcursul a peste patru decenii de activitate.

Chan a devenit cunoscut și pentru faptul că își realizează singur cascadoriile, iar unele dintre filmele sale includ montaje amuzante cu gafele și rateurile din timpul filmărilor. Este deținătorul a două recorduri mondiale: cel mai mare număr de roluri într-un singur film și cel mai mare număr de cascadorii realizate de-a lungul carierei.

În plus, Jackie Chan are două stele pe Hong Kong Avenue of Stars și pe Hollywood Walk of Fame, iar salariul său pentru un singur film poate depăși 15.000.000 de dolari sau poate fi de până la 15% din veniturile filmului, potrivit Cinemagia.

1990 - S-a născut jucătoarea româncă de tenis Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a născut pe 7 aprilie 1990, la București, dar a locuit la Târgoviște, orașul natal al părinților ei. Primul contact cu tenisul l-a avut la vârsta de patru ani, la îndemnul mamei sale. S-a îndrăgostit imediat de sportul alb, devenind una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din lume.

„La mine s-a pus problema performanţei încă de când eram foarte mică. La 5 ani aveam deja antrenor personal, făceam individualizare. Ai mei m-au dus la tenis ca să-mi consum energia, dar au descoperit că-mi place şi că am şi talent. Aşa s-au adunat toate. Iar eu am fost conştiincioasă de la bun început. Ştiam că trebuie să mă duc la antrenamente, aveam programul foarte bine organizat', declara Sorana Cîrstea, potrivit Cancan.ro.

La simplu, cea mai bună clasare a sa a fost locul 21 mondial la 12 august 2013. La dublu, cea mai înaltă poziție în clasament a fost locul 35, pe care l-a atins la 9 martie 2009. Cele mai mari realizări ale sale: sferturi de finală la Open-ul Franței în 2009, US Open în 2023 și finala Cupei Rogers din 2013.

La data de 31 martie 2025 se afla pe locul 119 în ierarhia WTA.

Fosta jucătoare de Top 25 a vorbit despre retragere la începutul lui 2025, atunci când și-a anunțat participarea la Transylvania Open, iar la turneu a spus: „Încă nu am luat nicio decizie. Anul acesta, probabil, va fi ultimul meu an. Vom vedea. Rezultatele vor decide de la sine. Dacă reușesc să joc bine și să am rezultate, atunci voi continua. Însă dacă nu voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc, ceea ce înseamnă un Top 30, un Top 20, probabil că va fi ultimul an”.

Pe 7 aprilie 2025 Sorana Cîrstea va împlini 35 de ani.