4 martie: 46 de ani de la cutremurul din 1977: 1.391 de morți dintre cei 1.570 au fost în București

Pe 4 martie se împlinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977, de 7,4 grade pe scara Richter, care a avut efecte devastatoare asupra României.

1678: S-a născut compozitorul Antonio Vivaldi

Vivaldi s-a născut la Venețoa. De profesie preot catolic, este considerat drept cel mai de seamă reprezentant al barocului muzical venețian. A murit ca urmare a unei îmbolnăviri subite și a fost înmormântat în cimitirul din dreptul Porții Carintiei (Kärtnertor) din Viena, pe locul în care se află în prezent clădirea centrală a Universității Tehnice din Viena.

Importanța creației lui instrumentale este reprezentată de seria celor patru concerte inspirate de cele patru anotimpuri. El a știut să respingă structura de concerto grosso a lui Corelli, pentru a impune foarte repede forma mai scurtă a concertului cu solist în doar trei mișcări simetrice. Solist el însuși, Vivaldi, practica cu mare naturalețe această formă concertantă, atunci când sonata, simfonia sau cvartetul erau, de asemenea, pe punctul de a-și face apariția.

Înzestrat cu un auz excepțional, virtuoz curajos care improviza cu plăcere și dirijor celebru (unul dintre primii din istorie), Vivaldi și-a consacrat întregul geniu descoperirii neîncetate a unor noi combinații ritmice și armonice și a unor îmbinări imprevizibile de instrumente.

1882: S-a născut Nicolae Titulescu, om politic şi diploma.

Nicolae Titulescu este o importantă personalitate a vieţii politice româneşti din perioada interbelică. A fost în repetate rânduri ministru al afacerilor străine, ministru plenipotențiar, fost președinte al Ligii Națiunilor și membru titular (din 1935) al Academiei Române. S-a născut la Craiova ca fiu al lui Ion Titulescu (mai 1838- octombrie 1883) și al Mariei Urdăreanu.

Încă din perioada neutralității, Nicolae Titulescu susține ideea Unirii Transilvaniei cu România. „România nu poate fi întreagă fără Ardeal…Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e școala care i-a făurit neamul, e farmecul care i-a susținut viața…Ardealul nu e numai inima României politice, priviți harta: Ardealul e inima României geografice”, spunea într-un discurs Nicolae Titulescu.

În vara anului 1918, împreună cu alte personalități române (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) înființează la Paris Comitetul Național Român, cu scopul de a propaga în opinia publică internațională dreptul poporului român la unitatea națională, comitet recunoscut oficial de guvernele puterilor aliate ca organ plenipotențiar al națiunii române.

1907: Peste 2.000 de ţărani răsculaţi au pătruns în Botoşani.

Răscoala țărănească din 1907 a început în data de 21 februarie 1907 în Flămânzi, Botoșani, și s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Răscoala a fost înfrântă de guvern, reprimarea ei de către armată soldându-se cu morți și răniți.Principala cauză s‑a datorat incapacității instituțiilor statului de a supraveghea respectarea legii în domeniul contractelor agricole ce aveau rolul de a intermedia înțelegerile dintre proprietari și țărani.

1943: S-a născut compozitorul Lucio Dalla, care a compus celebra piesă „Caruso”

S-a născut la Bologna. A cântat la clarinet într-o trupă de jazz din Bologna, mai târziu devenind membru al unei trupe locale de jazz, Rheno Dixieland Band. În anii 1960, trupa a participat la primul Festivalul de Jazz de la Antibes, Franţa, şi a câştigat premiul la categoria Trupă de jazz tradiţional. În 1961, Lucio Dalla a semnat primele contacte cu RCA Records, viitorul său editor muzical. Debutul lui Dalla la Festivalul de muzică Cantagiro, în 1965, nu a fost un succes. Primul său hit a fost „4 Marzo 1943”, care a obţinut un oarecare succes, datorită prezentării la Festivalul de la Sanremo.

Melodia „Quale allegria” a fost un hit. În 1979, popularitatea lui a fost confirmată de succesul albumului „Banana Republic”, realizat împreună cu interpretul şi compozitorul Francesco De Gregori.

A fost invitat în spectacolele „Pavarotti şi prietenii”, cântând în duet cu tenorul Luciano Pavarotti cunoscutul său hit „Caruso” (un tribut adus legendarului tenor Enrico Carusso).

1951: S-a născut cântărețul Chris Rea

Christopher Anton Rea este un cântăreț și autor de melodii din Middlesbrough, Anglia, cunoscut pentru vocea sa groasă și aspră. Rea a vândut peste 30 de milioane de discuri la nivel mondial.

În 1985, s-a remarcat cu albumul „Shamrock Diaries“ și melodiile Stainsby Girls și Josephine. Pe 5 iulie 1986 Rea a cântat în fața a 95.000 de spectatori la Slane Castle, Irlanda, în deschiderea trupei Queen, concert din cadrul turneului Magic Tour al lor. Următoarele albume, „On The Beach“ și „Dancing With Strangers“, au devenit mari hituri la nivel britanic înainte de compilația sa New Light Through Old Windows din 1988, care i-a adus succes lui Rea.

Următorul său album avea să devină următoarea sa mare lovitură. The Road to Hell, lansat în 1989, a avut un succes masiv și a devenit primul său album numărul 1 în Regatul Unit.

1952: S-a născut prozatorul Gabriel Gafiţa

A absolvit Liceul "N. Bălcescu" (1971) şi Facultatea de Limbi Străine, secţia engleză-franceză, a Universităţii din Bucureşti (1975). A fost profesor de limba engleză (1976-1977) şi redactor la Editura Kriterion (din 1977). A colaborat la revistele: România literară, Luceafărul, Steaua, Tribuna, Secolul 20, potrivit volumului "Dicţionarul scriitorilor români" (Ed. Fudaţiei Culturale Române, 1998)

A debutat cu proză în revista „Amfiteatru" (1968), iar editorial (1971) cu volumul de povestiri „Moartea măştilor", dovedind o bună cunoaştere a procedeelor epicii fantastice şi aluzive.

1957: A murit filosoful şi psihologul Constantin Rădulescu-Motru

A fost membru titular şi preşedinte al Academiei Române (1938-1941). Constantin Rădulescu-Motru s-a născut pe 2/15 februarie 1868, în comuna Butoiești, județul Mehedinți, fiind fiul lui Radu Poppescu și al Juditei Butoi.

Urmează liceul la Craiova, pe care îl va termina și absolvi la vârsta de 17 ani. În 1885 se înscrie simultan la Facultatea de Drept și la Facultatea de Litere și Filosofie, ambele din cadrul Universității București. Cu Titu Maiorescu, care îi este profesor, și care îl remarcă imediat, stabilește legături spirituale puternice și de durată.

A scris numeroase volume, în special de psihologie și filosofie.

Constantin Rădulescu-Motru își începea Cursul de psihologie cu definiția etimologică a psihologiei, pe care o numea știința despre viața sufletească, pornind de la termenii grecești psyche (suflet) și logos (știință).

1959: S-a născut Eugenia Vodă

Eugenia Vodă este critic de film şi realizator al emisiunii „Profesioniştii” la TVR 1.

Eugenia Vodă s-a născut în Sighișoara. A absolvit Institutul de Artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale”, secția teatrologie-filmologie din București. Din anul 2000 realizează emisiunea Profesioniștii difuzată de TVR 1, emisiune care a făcut-o cunoscută marelui public. A fost distinsă cu numeroase premii, printre care Premiul Clubului Român de Presă pentru cel mai bun talk show, Premiul criticii pentru cea mai bună emisiune de televiziune, Premiul pentru critică cinematografică al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN) pe anii 1994-1995 („pentru volumele Cinema și nimic altceva, Planeta cinema și Scurte întâlniri”).

A publicat cărțile „Cinema și nimic altceva”, „Scurte întâlniri” și „Planeta Cinema”.

1977: Se împlinesc 46 de ani de la cel mai devastator cutremur

Cutremurul s-a produs la ora 21:22 în data de 4 martie 1977 și a avut efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde. 1.570 de persoane și-au pierdut viața, din care 1.391 numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat in București unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit.

Cutremurul a afectat de asemenea și Bulgaria. În orașul Sviștov, trei blocuri de locuințe au fost distruse și peste 100 de oameni au murit.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de circa 100 km. Unda de șoc s-a simțit aproape în toți Balcanii.

Printre victimele cutremurului s-au numărat și câteva personalități marcante, cum ar fi: A. E. Baconski, Doina Badea, Alexandru Bocăneț

Savin Bratu, Toma Caragiu, Florin Ciorăscu, Tudor Dumitrescu, Mihai Gafița, Despina Ghinokastra Istrati, Alexandru Ivasiuc, Filofteia Lăcătușu, Mihaela Mărăcineanu, Corina Nicolescu, Mihail Petroveanu, Eliza Petrăchescu, Liviu Popa, Veronica Porumbacu, Ioan Siadbei,

Tudor Stavru, Nicolae Vatamanu, Viorica Vizante, Ion State

1999: A murit prozatorul Vlad Muşatescu

A fost un scriitor și umorist român. Vlad Muşatescu a fost secretarul editurii ABC (1941-1945), redactor la ziarul Înainte (1945-1948), redactor la Editura Europolis, șef tehnic, redactor artistic, machetator la diverse edituri și reviste precum Flacăra, Gazeta literară și Cinema.

A scris numeroase cărți pentru copii și adulți, în special parodii polițiste, și a tradus din Kipling, J. London, Cronin, Dylan Thomas, Caldwell.

2000 - A murit actriţa Cella Dima

Cella Dima a interpretat rolul Grethe din „Suferinţele tânărului Werther“, continuând apoi să joace zeci de roluri din dramaturgia naţională şi universală, pe care le-a interpretat cu eleganţă şi rafinament, cu discreţie şi capacitate de fină nuanţare, cu acurateţe stilistică şi farmec feminin, printre acestea aflându-se Ofelia din „Hamlet“, Farmacista din „Copiii pământului“ de Andrei Corteanu, Beatrice din „Mincinosul“ de Goldoni, Regina din „Strigoii“ de Ibsen, Vanda din „Gaiţele“ de Al. Kiriţescu, Jacqueline din „Fortunio“ de Musset şi multe altele.

Un punct culminant al carierei sale l-a constituit rolul Zoe din piesa „O scrisoare pierdută“, interpretat cu brio în cadrul turneului Teatrului Naţional la Paris, în 1956

A primit titlul de artist emerit în 1962.

2015 - S-a stins din viață actorul George Motoi

A absolvit în 1958, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, la clasa prof. Irina Răchițeanu.

Interpretarea rolului Caligula din piesa cu același nume de Albert Camus, de pildă, îl propulsează fulgerător printre actorii de prim rang ai țării, iar câteva turnee în Italia, cu același rol, îl consacră definitiv. George Motoi are o carieră impresionantă, cu numeroase roluri memorabile în filme și piese de teatru. El s-a remarcat și ca regizor de teatru. I s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I (1967) „pentru merite în domeniul artei dramatice”. A primit în anul 2011 Premiul pentru întreaga activitate din partea Festivalului Internațional de Film Transilvania - TIFF.

Președintele României Ion Iliescu i-a conferit actorului George Motoi la 13 mai 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D - "Arta Spectacolului".

Actorul a fost căsătorit peste 20 de ani cu actrița Cezara Dafinescu, cu care are o fiică. George Motoi s-a recăsătorit cu actrița Gigliola Brăileanu. A fost înmormântat la Cimitirul Sf. Vineri din București