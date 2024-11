30 noiembrie: Au loc primele alegeri parlamentare uninominale din istoria posdecembristă a României

La 30 noiembrie 2008 au loc primele alegeri parlamentare uninominale, după ce trecerea de la votul pe liste la noul sistem a stârnit discuții aprinse pe parcursul mandatului 2004-2008. Tot într-o zi de 30 noiembrie, în 1965, s-a născut actorul de comedie Ben Stiller, aflat pe „lista neagră” a Rusiei.

1667: S-a născut scriitorul Jonathan Swift, autorul celebrelor „Călătorii ale lui Gulliver

Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai realismului din prima perioadă a iluminismului englez, scriitorul Jonathan Swift a devenit cunoscut mai ales prin opera sa satirică „Gulliver's Travels” („Călătoriile lui Gulliver”, 1726).

Cartea, care are titlul complet „Călătorii în mai multe țări îndepărtate ale lumii”, este un roman fantezist în patru părți, aspră satiră la adresa societății engleze din acele timpuri.

1835: S-a născut scriitorul american

Scriitorul, publicistul, antreprenorul, satiristul și umoristul american Mark Twain, pseudonimul literar al lui Samuel Langhorne Clemens, s-a născut pe 30 noiembrie 1835 în Missouri, SUA și a rămas în istoria literară mai ales grație popularelor sale romane „Aventurile lui Tom Sawyer”, „Prinț și cerșetor”, „Aventurile lui Huckleberry Finn” și „Un yankeu la curtea regelui Arthur”.

1874: S-a născut Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit

Winston Churchill a fost prim-ministru al Regatului Unit din 1940 până în 1945 și din 1951 până în 1955. În anul 1953 a primit Premiul Nobel pentru Literatură și a fost decorat de către regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Jartierei.

La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost numit Prim Lord al Amiralității - funcție pe care o deținuse anterior, între 1911 și 1915.

Pe lângă activitatea sa politică, Winston Churchill a avut și o uriașă activitate literară. A scris următoarele cărți: „The Story of the Malakand Field”, „The River War”, „My African Journey” și „The World Crisis”.

A murit la 24 ianuarie 1965.

1936: Crystal Palace din Londra este distrus într-un incendiu

Crystal Palace a fost un impunător palat de expoziții din fontă și sticlă, construit în Hyde Park pentru a adăposti Great Exhibition, Prima expoziție universală de la 1851.

Ulterior, el a fost demolat şi apoi reconstruit, chiar mai mare decât fusese iniţial, în sudul Londrei, în cartierul care-i poartă și astăzi numele.

Crystal Palace devenise un important obiectiv turistic, care atrăgea public din toate mediile sociale, dar, din păcate, a fost distrus de incendiul uriaş care a izbucnit în noapte de 30 noiembrie 1936.

Pe atunci, turnul din sud era folosit John Logie Baird, pionier în dezvoltarea televiziunii, ca loc de experimentare, şi multe dintre elementele muncii sale au fost distruse de flăcări, potrivit wikipedia.

1938: Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, lider al Gărzii de Fier

Pentru că liderii Mişcării Legionare erau consideraţi periculoşi şi în închisoare, în urmă cu 86 de ani, la ordinul regelui Carol al II-lea, a fost executat Corneliu Zelea Codreanu și alți 13 legionari, sub pretextul încercării de evadare.

Execuția a avut loc în pădurea Tâncăbești, din apropierea Bucureștiului. Cadavrele au fost arse cu acid și înhumate în fortul Jilava.

Ulterior, la 30 noiembrie 1940, cadavrele legionarilor au fost deshumate și au avut loc funeraliile.

1945: S-a născut pianistul și compozitorul Radu Lupu

Născut la Galați, Radu Lupu a început să studieze pianul de la o vârstă fragedă, mai exact la doar șase ani. Ulterior, după ce a absolvit Școala Populară de Artă din Brașov, și-a continuat studiile la București.

La vârsta de 16 ani a primit o bursă de studiu la Conservatorul din Moscova. De remarcat este faptul că pianistul a susținut concerte alături de cele mai importante orchestre și cei mai mari dirijori. Spre exemplu, în anul 1972, Lupu cânta în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim.

Pianistul și compozitorul Radu Lupu a murit la 17 aprilie 2022.

1965: S-a născut actorul american Ben Stiller. De ce a ajuns el pe „lista neagră” a Rusiei

Născut pe 30 noiembrie 1965, în metropola americană New York, Ben Stiller se află nu doar în topurile celor mai bine cotați actori, regizori, producători și scenariști, ci și pe „lista neagră” a Rusiei.

Ben Stiller a cunoscut faima prin rolurile interpretate în nenumărate producţii cinematografice, remarcându-se în mod special ca actor de comedie, la fel ca şi părinţii săi, comicii Jerry Stiller și Anne Meara.

Şi-a făcut debutul şi ca regizor cu „Reality Bites”, dar ce l-a făcut celebru au fost rolurile interpretate, în stilul inconfundabil, în filme precum „Viaţa secretă a lui Walter Mitty/ The Secret Life of Walter Mitty“, „Zoolander“, „Mary cea cu vino-ncoa'/ There's Something About Mary“, trilogia „Un socru de coşmar/ Meet the Parents“, „Furtuna tropicală/ Tropic Thunder“, seria de animaţie „Madagascar“ sau trilogia „O noapte la muzeu/ Night at the Museum“.

Un aspect nu foarte cunoscut în legătură cu îndrăgitul actor este faptul că a fost inclus de către Rusia pe lista sa neagră, după ce Ben Stiller şi-a declarat ferm susţinerea faţă de Ucraina în faţa invaziei ruseşti.

În iunie 2022, Ben Stiller s-a întâlnit, la Kiev, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a declarat admiraţia sa, potrivit AFP.

„Este o mare onoare pentru mine (...) Sunteţi eroul meu. Ceea ce aţi făcut, felul în care vă mobilizaţi ţara, lumea, este cu adevărat o sursă de inspiraţie”, a declarat Stiller, ambasador al bunăvoinţei pentru Naţiunile Unite, în timpul întâlnirii cu Zelenski, şi el actor, de Ziua Mondială a Refugiaţilor.

Actorul a vizitat atunci localitatea Irpin, aflată la periferia Kievului, locul în care au avut loc lupte crâncene la începutul invaziei ruseşti.

1985: S-a născut actrița Kaley Cuoco

Kaley Cuoco este cunoscută pentru rolul interpretat în sitcomul CBS „The Big Bang Theory”. De asemenea, a interpretat rolul principal în serialul „The Flight Attendant” de la HBO Max, pentru care a fost nominalizată la Premiile Emmy.

Actrița și actorul Tom Pelphrey formează un cuplu din luna mai a anului 2022, iar în octombrie au anunțat că așteaptă primul lor copil, care s-a născut în luna martie a acestui an. Înainte de această relație, Cuoco a fost căsătorită de două ori.

Din filmografia sa amintim: „Quicksand: No Escape”, „Mr. Murder/Clona ucigașă”, „Wasted”, „Lucky 13”, „Shark Night 3D/ Noaptea rechinilor 3D”, „Why Him?/ De ce el?”, „The Wedding Ringer/ Nuntași de închiriat” și „Meet Cute”.

1990: Este finalizată oficial demolarea Zidului Berlinului

Zidul Berlinului, un simbol al Războiului Rece, a fost construit, inițial, pe 13 august 1961 și a fost demolat în săptămânile de după 9 noiembrie 1989.

Demolarea lui a fost finalizată oficial un an mai târziu, la 30 noiembrie 1990, când şase bucăţi din el au fost păstrare pentru a aminti de bariera fizică și ideologică care a separat Berlinul de Est și Berlinul de Vest timp de 28 de ani.

Conceput de administrația liderului comunist al Germaniei Răsăritene, Walter Ulbricht, și aprobat de liderul sovietic Nikita Hrușciov, Zidul a fost construit în perioada postbelică, (perioadă în care Germania a fost divizată), în efortul de a stopa consecințele scurgerii de forță de muncă și pierderilor economice asociate cu migrația zilnică a unui mare număr de profesioniști și lucrători calificați între Est și Vest.

În timpul existenței Zidului, au fost aproximativ 5.000 de tentative de evadare din Berlinul Rasăritean. Diferitele rapoarte apreciază că numărul celor morți în timpul tentativelor de trecere a Zidului ar fi între 192 și 239 de persoane. Mulți alții au fost răniți când încercau să evadeze.

2008: Primele alegeri parlamentare uninominale din România

La 30 noiembrie 2008, în România aveau loc primele alegeri parlamentare uninominale, când, practic, s-a renunțat la votul pe liste, reprezentanții politici ai cetățenilor fiind aleși printr-un sistem mixt, în care candidaturile și votul sunt uninominale, iar acordarea mandatelor se face proporțional.

Schimbarea sistemului de vot pe liste şi adoptarea celui nominal au constituit subiectul unor discuţii aprinse pe toată perioada legislaturii 2004-2008, fiind propuse mai multe modalităţi de votare.

În 2007, un proiect legislativ propus partidelor de Asociația Pro Democrația a trecut de Parlament, dar a fost contestat de preşedintele de atunci, Traian Băsescu, la Curtea Constituţională, deoarece ar fi introdus diferențieri între parlamentari, unii dintre ei urmând să fie aleși uninominal, și alții de pe o listă națională.

Curtea Constituțională a decis că legea este neconstituţională, aşa încât aceasta nu a mai fost adoptată.

În acelaşi an, odată cu alegerile pentru Parlamentul European ce au avut loc în toamna lui 2007, Traian Băsescu a convocat un referendum în care românii să se pronunţe cu privire la sistemul uninominal în două tururi pentru alegerea parlamentarilor.

Din păcate, deşi 79,5% dintre cei care au votat au fost în favoarea votului uninominal în două tururi, din cauza faptului că nu s-a întrunit pragul minim de prezenţă de 30% (doar 26,5% dintre cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne) , referendumul nu a fost validat.

Cu toate acestea, la 4 martie 2008 a fost adoptată legea prin care se trecea la un sistem uninominal într-un singur tur, cu distribuție proporțională a mandatelor.

2013: A murit actorul american Paul Walker

Născut la 12 septembrie 1973, Paul Walker a devenit cunoscut pentru rolul său din seria „Fast and Furious”.

Actorul a murit în urma unui accident de mașină, în apropiere de Los Angeles. Acesta urma să participe la un eveniment caritabil organizat de asociația sa, Reach Out Worldwide. La volanul vehiculului nu se afla Walker, ci prietenul său Roger Rodas, care, de asemenea, nu a supraviețuit.

Din filmografia sa amintim: „Monster in the Closet”, „Tammy and the T-Rex”, „Meet the Deedles”, „She's All That”, „Joy Ride” și „Timeline”.

2018: A murit George H.W. Bush, al 41-lea președinte al SUA

Născut la 12 iunie 1924, George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea președinte al SUA, între 1989 și 1993.

În timpul mandatului său au avut loc mai multe evenimente istorice, precum căderea Zidului Berlinului, în noiembrie 1989, iar o lună mai târziu, în decembrie 1898, invazia SUA în Panama. Apoi, în anul următor, a izbucnit Primul Război din Golful Persic, iar URSS s-a destrămat.