30 iulie: S-a născut actrița Lisa Kudrow, Phoebe din „Friends”. Cu ce s-a ocupat după încheierea serialului

Pe 30 iulie s-a născut actrița Lisa Kudrow, devenită cunoscută pentru rolul lui Phoebe Buffay, din celebrul serial „Friends”. În aceeași zi, în urmă cu mai bine de două secole s-a născut și scriitoarea celebrului roman „La răscruce de vânturi”, Emily Bronte. Pentru România, ziua de 30 iulie a marcat câteva performanțe sportive deosebite și recunoașterea lor.

1817: S-a născut Alexandru Orăscu, unul dintre creatorii şcolii româneşti de arhitectură

S-a născut la București. În anii 1840, el a fost adjunctul arhitectului catalan - român, Xavier Villacrosse, numit arhitect șef al orașului între 1840-1848. Ulterior, a participat la Revoluția de la 1848, respectiv a avut și o carieră de politician, iar în 1876 a fost ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice. Între anii 1891 - 1894 a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români.

Ca arhitect, a fost un promotor al clasicismului, după planurile sale fiind ridicate Universitatea din București (sediul vechi), Hotelul Carol din Constanța, Biserica Domnița Bălașa și Mitropolia Nouă din Iași. A realizat „planul Orăscu” al Bucureștilor, un proiect de sistematizare a orașului, în 1893.

O stradă din București, aflată în cartierul Izvor, a purtat numele lui Alexandru Orăscu, până în 1984, când zona a fost demolată abuziv pentru proiectul „Casa Poporului”.

1818: S-a născut Emily Jane Brontë, poetă și romancieră

S-a născut pe 30 iulie 1818, la Thornton, în West Yorkshire, Anglia. A fost al cincilea dintre cei șase copii ai lui Patrick Brontë și ai soției lui, Maria Branwell Brontë.

Tatăl ei era un pastor irlandez, iar această influență religioasă și culturală s-a regăsit în scrierile sale ulterioare. Împreună cu surorile sale, Charlotte și Anne, și cu fratele Branwell, a dezvoltat o lume imaginară numită „Gondal”, care a servit drept sursă de inspirație pentru creațiile lor literare timpurii. Emily Brontë a avut o educație limitată, învățând acasă în familie și apoi la o școală pentru fete în apropiere.

Mai târziu, ea a învățat la o școală din Belgia împreună cu surorile ei. În 1847, Emily Brontë a publicat singurul său roman, „La răscruce de vânturi”, sub pseudonimul masculin Ellis Bell. Cartea a fost primită cu reacții mixte la început, fiind apreciată pentru stilul său inovator și atmosfera intensă, dar, în același timp, a stârnit controverse din cauza personajelor complexe și a temelor întunecate abordate.

Emily a murit prematur, la vârsta de numai 30 de ani, pe 19 decembrie 1848, din cauza tuberculozei. Opera ei, a devenit ulterior unul dintre cele mai influente romane din literatura engleză și este adesea considerată ca o capodoperă a literaturii gotice.

1863: S-a născut Henry Ford, fondatorul „Ford Motor Co”.

S-a născut pe 30 iulie 1863, în Greenfield Township, Michigan, Statele Unite ale Americii. Ford a devenit cunoscut în întreaga lume ca fondator al companiei Ford Motor Company și ca pionier în industria producției de automobile.

La începutul carierei sale, Ford a lucrat ca inginer și mecanic, dobândind o vastă experiență în domeniul ingineriei și mașinăriilor. În 1903, el a fondat Ford Motor Company, iar în 1908, a lansat Model T, prima mașină produsă în masă la nivel mondial. Prin utilizarea liniei de asamblare în producția de automobile, Ford a revoluționat industria și a transformat mașinile din obiecte de lux rezervate elitei în produse accesibile publicului larg.

Politica sa de prețuri reduse și plata salariilor mai mari angajaților săi pentru a reduce rotația forței de muncă au contribuit la dezvoltarea unei clase mijlocii și au avut un impact semnificativ asupra economiei Americii. Henry Ford a fost, de asemenea, un adept al progresului tehnologic și al inovației.

În timpul Primului Război Mondial, a contribuit la efortul de război prin producția de automobile și vehicule militare. Mai târziu, el a continuat să dezvolte noi modele de mașini și tehnologii pentru a îmbunătăți eficiența producției și calitatea automobilelor sale. De-a lungul vieții sale, Henry Ford s-a implicat și în alte proiecte, inclusiv în dezvoltarea unui oraș industrial numit Fordlândia în Brazilia, destinat producției de cauciuc.

Cu toate acestea, acest proiect nu a avut succesul scontat. Henry Ford a murit pe 7 aprilie 1947, la vârsta de 83 de ani.

1948: Conferinţa internaţională privind problemele navigaţiei pe Dunăre

S-a desfăşurat, la Belgrad, Conferinţa internaţională privind problemele navigaţiei pe Dunăre. Cu acest prilej, s-a constituit o nouă Comisie a Dunării, cu sediul la Budapesta, compusă din reprezentanţii Bulgariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, României, Ungariei, Ucrainei şi URSS.

1963: S-a născut Lisa Kudrow, actriţă şi producătoare

S-a născut pe 30 iulie 1963 în Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii. A absolvit Vassar College în New York și a studiat teatru la Groundlings și Improvisational Theatre. A început să-și construiască cariera de actriță de comedie, apărând în mai multe producții de televiziune și filme înainte de a obține rolul care a transformat-o într-o vedetă.

Cu toate că a jucat în mai multe seriale TV și filme înainte, popularitatea sa a luat amploare în 1994, când a fost distribuită în „Friends”. Phoebe Buffay, personajul interpretat de Kudrow, a devenit iubit de public datorită personalității ei excentrice, umorului și cântecelor sale ciudate.

Rolul său în „Friends” i-a adus numeroase aprecieri, inclusiv un premiu Emmy pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar într-o serie de comedie, în 1998. Serialul a devenit unul dintre cele mai populare și influente din istoria televiziunii.

După acest succes, Lisa Kudrow a continuat să lucreze în industria filmului și televiziunii.

În 2005, după ce Friends s-a încheiat, Lisa a început să joace în serialul HBO, „The Comeback”, pe care l-a și produs. Criticii au lăudat producția dar evaluările au fost destul de slabe, așa că serialul a fost anulat după primul sezon.

În 2007, Lisa a jucat un rol secundar în celebra melodramă P.S. Te iubesc. Filmul spune povestea unei văduve al cărei soț i-a lăsat șapte mesaje pentru a o ajuta să facă față pierderii.

De-a lungul timpului, Lisa Kudrow s-a implicat mai mult în producție și a apărut pe ecran mai mult în roluri secundare. Actrița a jucat în „Hotel for Dogs”, „Easy A”, un episod din „Cougar Town”. După o pauză în 2013, Lisa a jucat rolul unui politician în serialul TV „Scandal”. A fost primul rol dramatic din cariera sa, notează startefacts.com.

În octombrie 2016, filmografia Lisei Kudrow a fost completată cu un rol în filmul „The Girl on the Train”. În 2019, a jucat rolul personajului secundar Charmaine, în filmul 1Olivia Wilde Booksmart”.

În primăvara anului 2020, au fost lansate două proiecte cu participarea Lisei Kudrow: spectacolul de comedie „Space Force” și melodrama canadiană „Feel Good”. Lisa a jucat în filmul muzical Better Nate Than Ever, despre un adolescent care visează să devină un star de Broadway.

Astăzi, fanii Lisei așteaptă cu nerăbdare lansarea „Time Bandits”, regizat de Taika Waititi, dar nu există încă o dată de lansare.

2003: Ultimul Volkswagen Beetle

Ultimul Volkswagen Beetle „în stil vechi” a ieşit de pe linia de asamblare, la 65 de ani de la lansarea iniţială. Poreclit El Rey („Regele”, în limba spaniolă, după un cântec legendar mexican de José Alfredo Jiménez), automobilul a fost livrat la muzeul companiei din Wolfsburg, Germania.

2012: Medalii ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Londra

Sportivul Alin George Moldoveanu a cucerit medalia de aur în proba de puşcă cu aer comprimat 10 m, la Jocurile Olimpice de la Londra.

Alina Dumitru şi Corina Căprioriu au cucerit medalii de argint la judo, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra.

2017: A murit Marina Scupra, solistă de muzică ușoară

S-a născut la București. Între 1980-1983 a urmat cursurile Școlii populare de artă din București la clasa profesoarei Gloria Bordea Mihalache. În anul 1973 debutează în emisunea „Prietenii lui Așchiuță”. În anul 1981 participă la Festivalul național „Cântarea României”, unde obține mențiune în etapa republicană.

În 1984 a obținut Trofeul Festivalului de la Mamaia interpretând melodia „Joc de copii”, compusă de Laurențiu Profeta, după ce, cu un an în urmă primise din partea juriului, la același festival, Premiul Tinereții. După ce a obținut trofeul la festivalul Mamaia, a început colaborarea cu compozitorul Dan Dimitriu, cel care i-a devenit soț.

Din 1993 este angajată la Casă de Cultură a Ministerului de Interne. În 1994, a jucat în comedia „Concurs de seducție”, din distribuția căreia au mai făcut parte Horia Brenciu și Tino Furtună de la „Holograf”.

Marina Scupra a cântat în spectacolele Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București. În 2001 a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu”.

În ultimii săi ani de viață a fost profesoară de canto - muzică ușoară la Școala Populară de Artă din Pitești, iar copii îndrumați de ea au câștigat numeroase premii la festivalurile pentru copii.

2019: Simona Halep, decorată de preşedintele Klaus Iohannis

Renumita jucătoare de tenis, Simona Halep, a fost decorată, de președintele Klaus Iohannis, cu Ordinul Național „Steaua României”, în anul 2019. Acesta este unul dintre cele mai înalte ordine și decorații acordate de statul român și simbolizează recunoașterea și aprecierea unei extraordinare contribuții în diverse domenii de activitate.

Decorația a fost oferită Simonei Halep ca recunoaștere a performanțelor sale excepționale în tenis, în special pentru victoria din turneul de la Wimbledon, din 2019.

Prin acest succes, ea a devenit prima jucătoare de tenis din România care a câștigat titlul la Wimbledon și a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial WTA. Simona Halep a adus bucurie și mândrie națională prin performanțele sale sportive remarcabile și a devenit un model și o inspirație pentru mulți români, în special pentru tineri. Decorarea cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad Cavaler, a reprezentat o recunoaștere oficială a valorii și dedicării sale.

2019: A murit Florina Cercel, actriță

S-a născut la Piatra Neamț. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, la clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea și Victor Moldovan.

A jucat ca actriță pe scenele următoarelor instituții: Teatrul Dramatic de Stat din Galați (1964-1965), Teatrul Național din Timișoara (1965-1973) și Teatrul Național din București (din 1972).

Timp de 7 ani, a fost căsătorită cu medicul Ioan Perian Liviu.