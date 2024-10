29 octombrie. Actriţa Winona Ryder împlineşte 53 de ani. Bunicii săi au emigrat în SUA din România

La 29 octombrie 1971 actriţa Winona Ryder împlineşte 53 de ani. Tot într-o zi de 29 octombrie s-au născut şi două reprezentante ale Casei Regale a României: Regina Maria şi Principesa Sofia.

1875: s-a născut Regina Maria a României

Regina Maria a României s-a născut pe 29 octombrie 1875, în Marea Britanie, provenind dintr-o familie ilustră. Tatăl său era Alfred Ernest Albert de Saxa-Coburg și Gotha , duce de Edinburgh, fiu al reginei Victoria a Angliei, iar mama sa era ducesa Maria Alexandrovna Romanov, singura fiică a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Regina Maria a avut un rol crucial în destinul și evoluția României. Fiind considerată cea mai frumoasă față a diplomației românești, Regina Maria a avut un rol decisiv în întârirea relaţiilor cu Occidentul.

În timpul războiului s-a implicat în asistența medicală, a vizitat spitalele de bolnavi, a ridicat moralul trupelor și a îngrijit militarii răniți pe front ai Armatei Române. Pentru curajul de care a dat dovadă, a fost supranumită „Regina Soldat” și „Mama răniților”.

S-a folosit de relațiile dinastice pentru a pleda recunoașterea internațională a României Mari la Conferința de Pace de la Paris în 1919. Vizitele sale externe au determinat pe mulți lideri europeni să aibă o atitudine favorabilă față de România.

1897: s-a născut Joseph Goebbels, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Hitler

Paul Joseph Goebbels a fost un politician german și Ministrul Propagandei Publice în timpul regimului nazist, din anul 1933 până în 1945. A fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori a lui Adolf Hitler și printre cei mai devotați adepți a ideologiei naziste.

Unul dintre primele sale ordine, după ce naziştii au preluat puterea, în 1933, şi a fost numit Ministrul Propagandei, a fost să fie arse cărţile evreiești sau cu autori antinaziști. Antisemit înverşunat, după numirea sa ca ministru, atacurile împotriva evreilor germani au devenit și mai feroce, culminând cu pogromul din așa-numita Noapte de cristal, în noiembrie 1938.

Joseph Goebbels a rămas cu Hitler în Berlin până la sfârșit, iar după sinuciderea führerului a devenit, dar numai pentru o singură zi, cancelarul celui de-al Treilea Reich. În ultimele ore ale vieții i-a permis soției sale, Magda, să îi omoare pe cei șase copii, după care, la scurt timp, cei doi s-au sinucis, potrivit wikipedia.

1911: a murit Joseph Pulitzer, fondatorul Premiului Pulitzer

Născut la 10 aprilie 1847, în localitatea maghiară Mako, situată pe malul Mureșului, în apropiere orașul Nădlac, Joseph Pulitzer a fost fiul unui evreu maghiar înstărit, comerciant de grâne, dar a copilărit la Budapesta, fiind educat în școli private și de învățători particulari, conform pulitzer.org.

La vârsta de șaptesprezece ani, Joseph a încercat să se înroleze în Armata austriacă, în Legiunea Străină a lui Napoleon al III-lea, ce urma să plece în Mexic sau în armata britanică pentru serviciul în India. A fost respins din cauza vederii slabe și a sănătății fragile, probleme cu care s-a confruntat toată viața.

După război, Joseph Pulitzer a ajuns în orașul St. Louis din Missouri, unde a avut mai multe slujbe minore și a început să studieze singur engleza și dreptul la biblioteca din oraș. Aici l-a întâlnit pe Carl Schurz, editor la ziarul german „Westliche Post”, care i-a oferit o slujbă de reporter, în 1868.

La 25 de ani, în 1872, Joseph Pulitzer a devenit editor al ziarului, iar în 1878, el a ajuns proprietarul publicației „St. Louis Post-Dispatch”, după ce John A. Dillon, patronul ziarului „Westliche Post” a fost de acord să unifice ziarul său cu cel al lui Pulitzer.

La începutul anilor 1880, sănătatea sa a început să se degradeze (a orbit în 1889), dar în ciuda acestui fapt, el s-a hotărât să cumpere ziarul „New York World, mutându-se la New York, unde a construit pentru redacţia sa o un sediu de 16 etaje, cea mai înaltă clădire din oraș în acel moment (1890). În 1884 a devenit senator de New York, însă a renunțat la această demnitate după numai doi ani, pentru că îi era imposibil să își conducă publicația de la Washington. Moto-ul lui Pulitzer, afișat în redacție, era „Precizie! Concizie! Acuratețe!”.

Joseph Pulitzer a murit la 29 octombrie 1911, pe fondul unei insuficiențe cardiace, la vârsta de 64 de ani. Prin testamentul său, el a donat două milioane de dolari în vederea înființării Școlii de Jurnalistică de la Universitatea Columbia (deschisă la 30 septembrie 1912) și a fondat premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincții pentru jurnalism. În prezent, premiile sunt acordate anual la 21 de categorii.

1923: Turcia a devenit republică în urma dizolvării Imperiului Otoman

Republica Turcia a fost fondată pe 29 octombrie 1923 iar Mustafa Kemal Atatürk a fost ales primul președinte al țării.

Republica Turcia a fost întemeiată la 29 octombrie 1923 din rămășițele Imperiului Otoman, după ce ultimul sultan a abdicat, la 1 noiembrie 1922, astfel încheindu-se 631 de ani de stăpânire otomană.

În 1923, Tratatul de la Lausanne a recunoscut suveranitatea noii Republici Turce, iar Kemal a primit supranumele de Atatürk (însemnând Părintele Turciei) și a devenit primul președinte al țării. El a instituit mai multe reforme economice, politice, juridice și religioase care au modernizat Turcia, desprinzând-o de trecutul ei otoman, conform wikipedia.

1947: s-a născut actorul american Richard Dreyfuss

Născut pe 29 octombrie 1947, la New York, într-o familie cu origini evreieşti din Austria şi Rusia, Richard Dreyfuss a jucat în peste o sută de filme artistice şi de televiziune.

Primul său rol important a fost în filmul „American Graffiti“ (1973) al lui George Lucas. Richard Dreyfuss a jucat în două dintre filmele lui Steve Spielberg, „Fălci/ Jaws“ (1975) şi „Întâlnire de gradul trei/ Close Encounters of the Third Kind“ (1977). Drama romantică „Adio, dar rămân cu tine!/ The Goodbye Girl“ din 1977, regizată de Herbert Ross, i-a adus Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol principal şi un Glob de Aur. Au urmat filme cu succes de casă precum „La ananghie în Beverly Hills/ Down and Out in Beverly Hills“ (1986), de Paul Mazursky, alături de Bette Midler şi Nick Nolte, şi „Prietenie/ Stand by me“ (1986), de Rob Reiner.

În 1989, Steven Spielberg îl aducea din nou pe marile ecrane, în comedia fantasy „Always“, unde a avut-o parteneră pe Holly Hunter, iar în 1990, Richard Dreyfuss juca în „Salutări de la Hollywood/ Postcards from the edge“, de Mike Nichols, cu Meryl Streep şi Shirley MacLaine.

1948: cardinalul Iuliu Hossu a fost arestat

Cardinalul Iuliu Hossu a fost unul din cei mai importanți fruntași români prezenți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

În 1940, în momentul ocupării Ardealului de nord de către Ungaria horthystă, a rămas la Cluj. „Rămân alături de credincioşii mei să le împărtăşesc soarta. Credinţa noastră este viaţa noastră“, spunea el.

Toate cultele au avut de suferit în perioada comunistă, însă greco-catolicii din Ardeal, care reprezentau aproximativ două milioane de credincioşi, au intrat în ilegalitate, cultul lor fiind desfiinţat printr-un decret. Preoţii care s-au opus deciziei au fost aruncaţi în temniţe, unde mulţi dintre ei şi-au găsit sfârşitul.

O victimă a fost și Iuliu Hossu, care la 28 octombrie 1948 a fost arestat şi dus la Dragoslavele. A fost transferat mai apoi la Mănăstirea Căldăruşani, iar în 1950 la Penitenciarul din Sighetul Marmaţiei.

În 1955 a ajuns la Curtea de Argeş, în 1956 la Mănăstirea din Ciorogârla, apoi din nou la Căldăruşani, unde a stat izolat până la sfârşitul vieţii.

A murit la 28 mai 1970 în Spitalul Colentina din Bucureşti, ultimele lui cuvinte fiind: „Lupta mea s-a sfârşit, a voastră continuă“. Mormântul lui Iuliu Hossu se află în Cimitirul Bellu catolic.

1957: s-a născut Principesa Sofia a României, fiica Regelui Mihai I al României

Principesa Sofia a României este cea de-a patra fiică a regelui Mihai al României și a reginei Ana. Sofia este a opta pe linia succesiunii la conducerea Casei Regale române și la tronul României.

1971: S-a născut actriţa americană Winona Ryder

Winona Ryder, pe numele ei adevărat Winona Laura Horowitz, s-a născut la 29 octombrie 1971, în oraşul al cărui nume a devenit prenumele ei - Winona, statul Minnesota. Copilăria şi-a petrecut-o în California, la San Francisco, unde a urmat, apoi, cursurile American Conservatory Theatre.

Bunicii săi, care erau evrei, au emigrat în Statele Unite ale Americii din România și Rusia, potrivit wikipedia.

Winona Ryder a debutat în film în anul 1986, cu pelicula „Lucas”, dar a devenit cunoscută după rolul primit în filmul „Beetlejuice” din 1988, în regia lui Tim Burton, rol care i-a adus atenția publicului și a criticii de specialitate.

A jucat apoi în mai multe filme, dar cel de-al doilea mare rol al său a fost cel din filmul „Heathers”, o satiră controversată despre suicidul la vârsta adolescenței. În 1993 a fost nominalizată și a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță, în filmul „The Age of Innocence”, iar un an mai târziu a fost nominalizată pentru același premiu, pentru rolul din filmul „Little Women”. În anul 2000, Ryder a primit o stea pe aleea Walk of fame din Hollywood.

Relația cu Johnny Depp a adus-o pe prima pagină a ziarelor. S-au cunoscut la premiera „Greay Balls of Fire“, în 1989, şi s-au logodit un an mai târziu, punând însă capăt legăturii după patru ani. În acea perioadă, actorul şi-a făcut un tatuaj cu „Winona Forever“, iar după despărţire l-a modificat în „Wino Forever“. Pe de altă parte, Winona Ryder nu a făcut niciodată un secret din faptul că a suferit enorm în urma despărţirii, având în vedere că avea doar 17 ani când l-a cunoscut.

După despărţirea de Johnny Depp, imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-un magazin cu Winona Ryder furând haine au făcut încojurul lumii şi i-au afectat cariera pe termen lung.

În 2006 a revenit pe marile ecrane în filmul „Star Trek”, iar presa de specialitate a primit cum se cuvine acest eveniment. În 2010 a fost nominalizată pentru două premii Guild Awards, pentru rolul din pelicula „When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story” și pentru rolul secundar din „Black Swan”.

2015: China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic

Controversata politică a copilului unic a fost susţinută în China încă din anii 1950, când guvernul a încurajat, prin mai multe campanii, familiile să aibă un număr redus de copii.

Introducerea politicii copilului unic a avut loc în 1978, aplicându-se nașterilor din 1979 și de mai târziu. În 1987 legea a fost ajustată, în sensul că au fost permise excepții, în caz de „dificultăți practice”.

De asemenea, după cutremurul major din provincia Sichuan din anul 2008, autoritățile provinciei Sichuan au permis părinților care și-au pierdut unicul copil să aibă încă un copil, fie prin reproducere, fie prin adopție. În acelaşi an, autorităţile centrale au ţinut să precizeze că guvernul nu va renunța la această politică pentru cel puțin încă un deceniu.

Cu toate acestea, în octombrie 2015 autoritățile chineze au anunțat că renunță la politica copilului unic.

2019: a murit Mihai Constantinescu, cântăreț român

Născut pe 4 ianuarie 1946 la Bucureşti, Mihai Constantinescu a avut o carieră de peste patru decenii, în care a înregistrat peste 15 albume, colaborări şi solo, şi a primit numeroase distincţii.

Mihai Constantinescu a făcut parte dintr-o „galerie de aur“ a muzicii uşoare româneşti, alături de Dan Spătaru, Doina Badea, Corina Chiriac, Olimpia Panciu, Margareta Pâslaru, Aurelian Andreescu, Angela Similea, Marius Ţeicu, Cornel Constantiniu, Anda Călugăreanu, Mirabela Dauer şi alţii.

Despre piesele sale, cântăreţul mărturisea într-un interviu: „Toate melodiile compuse de mine sunt copiii mei şi reprezintă sufletul, emoţiile şi gândurile mele“. Reprezentative pentru cariera sa sunt „O lume minunată“, „Sus în deal“, „Un zâmbet, o floare“, „Păpuşa“, „Ad-o vântule înapoi“, „O dimineaţă în culori, cu parfum de tei şi flori“, „Vitezomanul Gică“, „Anotimpuri“, „Fetiţa mea“, „Câinii Vagabonzi“, „Maria“, „Mă întoc iar în sat“.