25 iulie: Ziua în care s-a născut interpretul de muzică populară Nelu Bălășoiu | VIDEO

25 iulie 1946: SUA testează prima bombă atomică subacvatică

Operațiunea Crossroads a reprezentat o serie de teste cu arme nucleare realizate de SUA în Atolul Bikini, la mijlocul anului 1946. Acestea au fost primele teste cu arme nucleare de la Trinity, care a avut loc în luna iulie a anului 1945.

Obiectivul acestor teste a fost de a studia efectul armelor nucleare asupra navelor de război. Primul test s-a numit Able, iar bomba utilizată a fost numită „Gilda”, după personajul interpretat de actrița Rita Hayworth în filmul cu același nume din anul 1946.

Iar cel de-al doilea test s-a numit Baker, iar bomba era cunoscută sub numele de „Helen of Bikini” și a fost detonată la 27 de metri sub apă, la 25 iulie 1946.

25 iulie 1948: S-a născut interpretul de muzică populară Nelu Bălășoiu

Născut la Rogova, Mehedinți, Nelu Bălășoiu a activat la Taraful din Vânju Mare, la Casa de Cultură din Drobeta-Turnu Severin și în cadrul Rapsodiei Române. A colaborat cu Maria Cornescu, care apoi i-a devenit soție.

Amintim câteva dintre piesele cu care s-a făcut remarcat: „Leliță cu flori pe conci”, „Mândruța cu ochii verzi”, „Mândra mea din deal de șură”, „Dusei calul pe Islaz” și „Aseară fusei la moară”.

Interpretul de muzică populară a murit la 21 aprilie 2020.

25 iulie 1984: Svetlana Savițkaia, prima femeie care a ieșit în spațiu

La 17 iulie 1984 a avut loc lansarea navei spațiale Soiuz T-12, la bordul acesteia aflându-se și Svetlana Savițkaia. Astfel, la 25 iulie 1984, aceasta a devenit prima femeie care a mers în afara stației spațiale Saliut 7 timp de 3 ore și 35 de minute.

Svetlana Savițkaia este în prezent membru în Duma de Stat, iar asteroidul 4118 Sveta este numit după ea.

25 iulie 2020: A murit Peter Green, fondatorul trupei Fleetwood Mac

Născut la 29 octombrie 1946, Peter Green a întemeiat Fleetwood Mac împreună cu bateristul Mick Fleetwood şi chitaristul Jeremy Spencer, şi a făcut parte din trupă până în anul 1970.

Fleetwood Mac a fost fondată în anul 1967, la Londra. A cunoscut numeroase schimbări în componență și diferite niveluri de succes. De la înființarea trupei și până în 1974, nicio formulă a grupului nu s-a menținut mai mult de doi ani.

Trupa s-a bucurat de succes în perioada blues, de la sfârșitul anilor 1960, când în fruntea ei se afla chitaristul Peter Green, și din 1975 până în 1987, cu o orientare pop, când Fleetwood Mac i-a avut în componență pe Christine McVie, Lindsey Buckingham și Stevie Nicks.

25 iulie 2022: A murit actorul american Paul Sorvino

Născut la 13 aprilie 1939, Paul Sorvino a fost cunoscut pentru rolul din filmul „GoodFellas/ Băieți buni". De-a lungul carierei sale a jucat în peste 50 de filme. În anul 1964 a debutat pe Broadway în musicalul „Bajour”, iar șase ani mai târziu a jucat în filmul „Where's Poppa”.

Acesta a obținut o nominalizare la premiul Tony pentru cel mai bun actor din „That Championship Season”.

Din filmografia sa amintim: „Romeo+ Juliet/ Romeo și Julieta”, „Cruising/ Încrucișarea”, „Nixon”, „Money Talks/ Banii vorbesc” și „Kill the Irishman”.

25 iulie 2022: A murit actrița Camelia Zorlescu

Născută la 1 mai 1938, la Galați, Camelia Zorlescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. Ulterior, a fost repartizată la Teatrul de Stat din Târgu Mureş. Din anul 1965 a jucat pe scena Teatrului Nottara.

Din filmografia sa amintim: „Canarul și viscolul”, „Drumuri în cumpănă”, „Declarație de Dragoste”, „Harababura”, „Patul conjugal” și „6,9 pe scara Richter”.