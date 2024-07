25 iulie: ziua în care a venit pe lume primul copil conceput prin fecundare artificială. În 1946, SUA testează prima bombă atomică subacvatică VIDEO

Pe 25 iulie, în Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială. Fecundarea a fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick Steptoe. Tot pe 25 iulie, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.

1946: SUA au testat prima bombă atomică

Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific. Operațiunea Crossroads a reprezentat o serie de teste cu arme nucleare realizate de SUA în Atolul Bikini, la mijlocul anului 1946. Acestea au fost primele teste cu arme nucleare de la Trinity, care a avut loc în luna iulie a anului 1945.

Obiectivul acestor teste a fost de a studia efectul armelor nucleare asupra navelor de război. Primul test s-a numit Able, iar bomba utilizată a fost numită „Gilda”, după personajul interpretat de actrița Rita Hayworth în filmul cu același nume din anul 1946. Cel de-al doilea test s-a numit Baker, iar bomba era cunoscută sub numele de „Helen of Bikini” și a fost detonată la 27 de metri sub apă, la 25 iulie 1946.

25 iulie 1958 : Se naște Varujan Vosganian, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România

Varujan Vosganian este economist, om politic și scriitor român de origine armeană. Este președintele Uniunii Armenilor din România de la reînființarea acesteia în 1990 și președinte al Uniunii Scriitorilor din România din 2024.

Varujan Vosganian s-a născut pe 25 iulie 1958 la Craiova într-o familie de etnie armeană, supraviețuitoare a Genocidului comis împotriva armenilor din Imperiul Otoman între anii 1915-1923.

Vosganian și-a petrecut copilăria și adolescența în orașul Focșani, unde se stabiliseră bunicii lui după tată. Amintirile copilăriei constituie punctul de plecare al cunoscutului său roman „Cartea șoaptelor”.

După finalizarea studiilor medii la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, a absolvit Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București (1982, ca șef de promoție) și Facultatea de Matematică a Universității București (1991). Obține în 1998 titlul de doctor la Academia de Studii Economice din București, cu o temă privind reforma piețelor financiare.

După absolvire și până decembrie 1989 Vosganian a lucrat ca economist la Centrala Berii și Vinului din București. Între anii 1978-1991, a predat cursuri la Școala duminicală de limbă, istorie și cultură armeană din București. Vorbește fluent limbile armeană, engleză, franceză, italiană și spaniolă.

Este căsătorit cu Mihaela Vosganian, profesor universitar, compozitoare de muzică simfonică și are o fiică, Armine, actriță și regizor de film.

Din 2024, Varujan Vosganian este noul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România

25 iulie 1978: Prima ființă umană concepută prin fertilizare in vitro

Louise Brown (n. 25 iulie 1978, Lancashire, Anglia) este prima ființă umană concepută prin fertilizare in vitro (FIV). Supranumită de presă „copilul eprubetă”, Louise Brown a fost subiectul unei atenții mediatice constante, nu numai în timpul sarcinii și după nașterea cu succes, ci și mulți ani mai târziu.

După ce, timp de nouă ani, a încercat să rămână însărcinată fără succes, Lesley Brown l-a convins pe soţul ei, John, să accepte propunerea specialiştilor de la Universitatea Cambridge, unde Robert Edwards şi Patrick Steptoe lucrau la tehnica fecundării în vitro.

Din ovulele şi spermatozoizii recoltaţi de la cei doi viitori părinţi, a fost obţinut un embrion care, reimplantat în uterul mamei, s-a dezvoltat normal şi a dus la naşterea unui copil sănătos. Surioara lui Louise Joy Brown a venit pe lume tot prin fertilizare în vitro, în anul 1982.

După nașterea lui Brown, FIV a fost salutată ca un miracol medical, deși a ridicat și probleme etice și medicale, în special în ceea ce privește distrugerea embrionilor neutilizați.

În ciuda acestui fapt, tehnica a fost utilizată pe scară largă, iar în următoarele patru decenii FIV și alte tehnologii de reproducere asistată (ART) au produs peste opt milioane de copii la nivel mondial.

25 iulie 1984: Prima femeie care a ieșit în spațiu

La 17 iulie 1984 a avut loc lansarea navei spațiale Soiuz T-12, la bordul acesteia aflându-se și Svetlana Savițkaia. Astfel, la 25 iulie 1984, aceasta a devenit prima femeie care a mers în afara stației spațiale Saliut 7 timp de 3 ore și 35 de minute.

Svetlana Savițkaia s-a născut într-o familie privilegiată. Tatăl ei, Evgheni Savițki, a fost un pilot de luptă foarte decorat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, lucru care l-a propulsat mai târziu în funcția de comandant adjunct al Apărării Antiaeriene Sovietice ca mareșal.

Fără știrea părinților ei, Savițkaia a început să se parașuteze la vârsta de 16 ani. Când tatăl ei a aflat, a sprijinit-o în continuare în această direcție. În ziua în care a împlinit 17 ani avea deja 450 de sărituri cu parașuta. Pe parcursul anului următor, ea a înregistrat sărituri record din stratosferă de la 13.800 m și apoi de la 14.250 m.

Svetlana Savițkaia este în prezent membru în Duma de Stat, iar asteroidul 4118 Sveta este numit după ea.

Pe 24 iulie, 2000: Un avion Concorde s-a prăbușit, peste 100 de pasageri morți

Un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris, în accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol.

Zborul Air France 4590 a fost un zbor Concorde operat de Air France, programat să zboare de la Aeroportul Internațional Charles de Gaulle din apropiere de Paris, la Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York City. La 25 iulie 2000, s-a prăbușit în Gonesse, Franța.

Potrivit Wikipedia, acesta a fost singurul incident fatal care a implicat Concorde; serviciul comercial a fost suspendat până în noiembrie 2001. Avioanele Concorde au fost retrase în 2003, la 27 de ani după ce au început operațiunile comerciale. Majoritatea aeronavelor rămân expuse în Europa și America de Nord.

Concorde a fost un avion de linie supersonic franco-britanic retras, dezvoltat și produs în comun de Sud Aviation (ulterior Aérospatiale) și British Aircraft Corporation (BAC).

Studiile au început în 1954, iar Franța și Regatul Unit au semnat un tratat de stabilire a proiectului de dezvoltare la 29 noiembrie 1962, costul programului fiind estimat la 70 de milioane de lire sterline (1,5 miliarde de lire sterline în 2024).

25 iulie 2022: A murit actorul american Paul Sorvino

S-a născut în Brooklyn, New York City (13 aprilie 1939,). Mama lui, Angela (Renzi), a fost profesoară de pian, de origine italiană. Tatăl său, Ford Sorvino, era un imigrant italian care lucra într-o fabrică de halate ca maistru.

Paul Sorvino a fost cunoscut pentru rolul din filmul „GoodFellas/ Băieți buni". De-a lungul carierei sale a jucat în peste 50 de filme. În anul 1964 a debutat pe Broadway în musicalul „Bajour”, iar șase ani mai târziu a jucat în filmul „Where's Poppa”.

Acesta a obținut o nominalizare la premiul Tony pentru cel mai bun actor din „That Championship Season”.

Din filmografia sa amintim: „Romeo+ Juliet/ Romeo și Julieta”, „Cruising/ Încrucișarea”, „Nixon”, „Money Talks/ Banii vorbesc” și „Kill the Irishman”.

Sorvino a suferit de astm bronșic sever și a muncit din greu la stăpânirea diferitelor tehnici de respirație pentru a gestiona boala. A scris o carte de succes intitulată „Cum să devii un fost astmatic”. De asemenea, a înființat Sorvino Asthma Foundation cu sediul în New York City.

Sorvino a fost tatăl actriței Mira Sorvino, câștigătoare a premiului Oscar.