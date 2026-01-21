search
22 ianuarie, ziua în care președintele american Woodrow Wilson a pledat pentru o pace fără victorie în Europa

0
0
Publicat:

La 22 ianuarie 1917, președintele american Woodrow Wilson a cerut o „pace fără victorie” în Europa, în plin Prim Război Mondial, un apel care a influențat decisiv viziunea asupra păcii și a noii ordini internaționale a secolului XX.

Woodrow Wilson, președintele care a făcut apel la o pace fără victorie FOTO Arhivă
Woodrow Wilson, președintele care a făcut apel la o pace fără victorie FOTO Arhivă

1901 – Moartea reginei Victoria a Marii Britanii și Irlandei

La 22 ianuarie 1901, regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei a murit la vârsta de 81 de ani, încheind cea mai lungă domnie din istoria britanică de până atunci, care s-a întins pe parcursul a 63 de ani (1837–1901). Victoria a fost, totodată, împărăteasă a Indiilor din 1876 până la moarte, titlu care a simbolizat extinderea maximă a Imperiului Britanic. Născută în 1819, regina a urcat pe tron într-o perioadă de profunde transformări politice, economice și sociale, marcate de Revoluția Industrială și de consolidarea Marii Britanii ca putere globală.

Domnia sa a fost asociată cu stabilitate instituțională, expansiune colonială și consolidarea monarhiei constituționale. Deși rolul politic direct al suveranei a fost limitat de evoluția sistemului parlamentar, influența simbolică a reginei Victoria a fost majoră, atât în Regatul Unit, cât și în coloniile imperiului. Epoca victoriană a devenit sinonimă cu valori precum moralitatea publică, disciplina socială și progresul tehnologic, iar moartea reginei a fost percepută ca sfârșitul unei ere istorice distincte.

1917 – Woodrow Wilson și apelul pentru „pace fără victorie” în Europa

La 22 ianuarie 1917, în plin Prim Război Mondial, președintele Statelor Unite ale Americii, Woodrow Wilson, a susținut un discurs în fața Senatului american în care a cerut o „pace fără victorie” în Europa. În acel moment, SUA se aflau încă într-o poziție oficială de neutralitate, iar Wilson a încercat să promoveze ideea unui acord de pace care să nu umilească nicio parte beligerantă, considerând că o pace impusă ar semăna germenii unor conflicte viitoare.

Discursul a avut un impact internațional important, deși propunerea nu a fost acceptată de marile puteri europene implicate în conflict. La doar câteva luni după acest apel, Statele Unite aveau să intre în război, în aprilie 1917, ca urmare a războiului submarin dus de Germania. Ideea unei păci durabile, bazate pe cooperare și echilibru, va fi reluată ulterior de Wilson în celebrele „Paisprezece puncte”, care au stat la baza negocierilor de pace de după război.

1936 – Nașterea lui George Motoi, actor și regizor român

La 22 ianuarie 1936 s-a născut George Motoi, unul dintre actorii și regizorii importanți ai teatrului și filmului românesc din a doua jumătate a secolului XX. De-a lungul carierei sale, Motoi s-a remarcat prin interpretări puternice pe scena teatrului, dar și prin roluri memorabile în cinematografie, fiind apreciat pentru rigoarea profesională și expresivitatea sa artistică. A activat în teatre de prestigiu și a colaborat cu regizori importanți ai vremii.

Citește și: Ana Aslan și invidia colegilor din sistem. Cum încerca Securitatea să producă la scară industrială „elixirul tinereții“

Pe lângă activitatea de actor, George Motoi a avut și o carieră în regia de teatru, contribuind la formarea și promovarea unor generații de artiști. A fost o prezență constantă în viața culturală românească până în ultimii ani ai vieții sale. A murit în 2015, lăsând în urmă o operă artistică diversă și un nume bine conturat în istoria teatrului și filmului din România.

1952 – Înființarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Dr. Ana Aslan”

La 22 ianuarie 1952, la București, a fost înființat Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie, instituție unică la acea vreme, dedicată studiului procesului de îmbătrânire și tratamentului bolilor specifice vârstei a treia. Institutul a fost fondat sub conducerea medicului Ana Aslan, personalitate recunoscută internațional pentru cercetările sale în domeniul gerontologiei și pentru promovarea conceptului de medicină preventivă a îmbătrânirii.

De-a lungul deceniilor, institutul a devenit un reper medical și științific, atrăgând pacienți și specialiști din întreaga lume. Activitatea sa a contribuit la dezvoltarea cercetării medicale românești și la consolidarea reputației internaționale a Anei Aslan. Institutul funcționează și astăzi, fiind una dintre cele mai vechi instituții de profil din lume.

Citește și: Mineriadele care au schimbat istoria României. Rolul cheie pe care l-a jucat fostul președinte Ion Iliescu

1999 – „Pacea de la Cozia” în timpul celei de-a cincea mineriade

La 22 ianuarie 1999, în contextul celei de-a cincea mineriade, au început negocierile dintre comisia guvernamentală condusă de premierul Radu Vasile și liderul minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, la Mănăstirea Cozia. Tensiunile apăruseră pe fondul nemulțumirilor sociale și economice ale minerilor, care porniseră în marș spre București, generând una dintre cele mai grave crize politice și sociale ale perioadei postcomuniste.

Negocierile s-au încheiat în aceeași zi, la ora 18:30, printr-un acord cunoscut sub numele de „Pacea de la Cozia”. La final, premierul Radu Vasile a declarat: „Nicio parte nu a câștigat, în schimb a câștigat țara”, subliniind caracterul de compromis al înțelegerii. 

