15 ianuarie: Ziua în care s-a născut Mihai Eminescu marchează Ziua Culturii Naționale

Din anul 2011, 15 ianuarie, ziua în care în urmă cu 175 de ani se năştea poetul Mihai Emininescu, în România se celebrează Ziua Culturii Naționale. Tot într-o zi de 15 ianuarie s-au născut şi Ecaterina Teodoroiu, prima femeie sublocotenent din armata română, dar şi celebrul dramaturg francez Molière.

1568: A murit umanistul și istoricul de origine română Nicolaus Olahus

Născut la 10 ianuarie 1493, la Sibiu, Nicolaus Olahus a fost un cleric catolic, om politic, dar şi un mare cărturar al vremii sale.

Tatăl său, Ștefan, era originar din Orăștie, iar mama sa, Barbara Huszár, era descendentă din familia lui Ioan de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.

În calitate de cleric şi om politic, Nicolaus Olahus a activat în Regatul Ungariei, ocupând diverse demnităţi înalte, de la cea de arhiepiscop de Esztergom și primat al Bisericii Catolice din Ungaria, până la cea de regent al Ungariei și apoi guvernator al țării.

În calitate de umanist și cărturar a întreținut o vastă corespondență cu intelectualii epocii, câștigând simpatia și recunoașterea lui Erasmus din Rotterdam. Potrivit wikipedia, lucrările sale cele mai importante, „Hungaria” și „Attila”, redactate probabil în perioada șederii în Țările de Jos, oferă informații valoroase cu privire la topografia și istoria Ungariei și, în special, a Transilvaniei.

1622: S-a născut dramaturgul francez Molière

Născut pe 15 ianuarie 1622, la Paris, sub numele de Jean-Baptiste Poquelin, cel care avea să ajungă celebru prin piesele sale de teatru şi-a dorit dintotdeauna să ajungă actor şi şi-a luat numele Molière, sub care este şi astăzi cunoscut în întreaga lume.

A adoptat acest nume în 1643, când pasiunea pentru scenă l-a făcut să întemeieze, împreună cu actriţa Madeleine Bejart, trupa „Ilustrul teatru”, cu care a susţinut turnee timp de 12 ani, iar în 1650, a preluat conducerea teatrului. În această perioadă, a compus primele sale comedii de valoare sunt: „Nechibzuitul”" (1655) şi „Dragoste cu toane” (1656).

La 24 octombrie 1658, Moliere şi trupa sa au jucat la Luvru, în faţa regelui şi a curţii, tragedia „Nicomede” a dramaturgului Pierre Corneille, iar în 1660 Moliere a obţinut protecţia fratelui regelui şi dreptul de a folosi fosta sală de teatru din Palatul lui Richelieu, denumit „Palais-Royal”.

Moliere Jean-Baptiste Poquelin a murit la 17 februarie 1673, operele sale fiind jucate cu succes și acum pe scenele din întreaga lume.

1759: Se deschide British Museum, primul muzeu naţional public din lume

British Museum a fost fondat în anul 1753, fiind primul muzeu național public din lume. Încă de la început admitea intrarea liberă pentru „toate persoanele studioase și curioase”.

Originile muzeului le găsim în testamentul unui medic, naturalist și colecționar, Sir Hans Sloane, care de-a lungul vieții sale a colecționat peste 71.000 de obiecte care, potrivit ultimei sale dorinţe, trebuiau să fie păstrate intacte și după moartea sa. Așa că întreaga colecție a fost lăsată moștenire regelui George al II-lea în schimbul sumei de 20.000 de lire sterline ce urma să fie acordată moștenitorilor lui Sir Hans Sloane.

British Museum s-a deschis publicului la 15 ianuarie 1759, iar colecţia iniţială conținea manuscrisuri, cărți, diverse obiecte din natură conservate şi câteva antichități.

În prezent British Museum are expuse numeroase obiecte de o valoare inestimabilă, organizate în galerii tematice precum Africa, Asia, America, Egiptul Antic, Roma și Grecia antică, Europa, Colecția de ceasuri, Orientul Mijlociu etc. Vizitatorii au ocazia să vadă exponate precum Piatra Rosetta, Craniul de cristal, Sfinxul din Taharqo, un fragment din Columna lui Traian, Bustul lui Julius Caesar şi multe, multe altele.

1850: S-a născut poetul naţional Mihai Eminescu

Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani fiind al şaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici şi ai Ralucăi Eminovici.

Primul poem publicat a fost publicat la vârsta de 16 ani, fiind prilejuit de moartea profesorului său, cunoscutul paşoptist Aron Pumnul, căruia i-a şi dedicat versurile, „La mormântul lui Aron Pumnul“.

Cu toate acestea, în timpul vieţii i-a fost publicat un singur volum de poezii, intitulat chiar aşa, „Poesii” . Volumul a apărut pe 21 decembrie 1883 la editura Socec, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu şi cu portretul autorului şi cuprinde 63 de poezii, dintre care 26 au fost publicate de-a lungul unui deceniu în „Convorbiri Literare”.

Considerat nu doar poetul naţional de geniu al românilor, ci şi personalitatea cea mai complexă, dacă ne putem exprima astfel, în cultura română, ziua în care s-a născut a fost declarată, începând cu anul 2011, Ziua Naţională a Cuturii Române.

1885: Americanul Wilson Bentley face prima fotografie a unui fulg de nea

Wilson Bentley, supranumit „Snowflake Bentley“ (Bentley „Fulg de nea“), a fost un fermier din Vermont pasionat de fotografie. Bărbatul a pus la punct un procedeu de imortalizare a fulgilor pe o catifea neagră, în aşa fel încât aceştia să poată fi fotografiaţi înainte de a se topi.

Primele fotografii au fost realizate în anul 1985, dar, de-a lungul vieţii, bărbatul a fotografiat mii de tipuri de fulgi. În anul 1931, Bentley a publicat volumul „Snow Crystals“ („Cristale de zăpadă“), o monografie ilustrată care cuprinde 2.500 de fotografii. De asemenea, Bentley s-a ocupat şi de fotografierea unor fenomene atmosferice, printre care se numără norii şi ceaţa.

Wilson Bentley a murit la vârsta de 66 de ani, de pneumonie, după ce a mers şase mile prin viscol.

1894: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu

Eroina de la Jiu, aşa cum avea să fie numită pentru curajul şi dârzenia cu care a luptat în Primul Război Mondial, Ecaterina Teodoroiu s-a născut în satul Vădeni, astăzi un cartier în componența municipiului Târgu Jiu şi a fost prima femeie sublocotenent din armata română.

În anul 1916 avea doar 22 de ani când a solicitat să participe la război, ca voluntar la regimentul de infanterie. A participat la luptele din Oltenia din Primul Război Mondial, fiind rănită la picioare şi umăr, dar nu a renunţat la ideea sa de a lupta pe front pentru eliberarea ţării, iar în primăvara anului 1917, după mai multe luni de spitalizare, a revenit alături de soldaţi, fiind decorată cu Virtutea Militară de Război şi înaintată la gradul de sublocotenent.

Ecaterina Teodoroiu a murit pe 22 august 1917, în timpul bătăliei de la Varniţa şi Muncelu, după ce a fost împuşcată de două ori în piept. Ultimele ei cuvinte au fost: „Înainte băieţi, sunteţi cu mine!”.

1908: s-a născut savantul Edward Teller, creator al bombei cu hidrogen

Edward (Ede) Teller s-a născut la Budapesta, în Ungaria, fiind pe jumătate evreu, şi a fost unul dintre fizicienii care au participat la Proiectul Manhattan. Deşi a fost numit adesea „părintele bombei cu hidrogen”, el a respins această caracterizare, pe care a considerat-o „de prost gust”.

Ca membru al Proiectului Manhattan a participat la crearea bombei atomice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Renumele mondial l-a căpătat atât pentru rolul său în dezvoltarea schemei Teller–Ulam⁠(d) a bombei cu hidrogen, cât și pentru îndelungata colaborare din cadrul Laboratorului Național Lawrence din Livermore⁠(d) (LLNL), al cărui director și cofondator a fost.

1929: S-a născut Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Martin Luther King a fost liderul mişcării pentru drepturi civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite, inspirând,prin acţiunile sale, milioane de oameni de culoare, dar şi albi să aspire către o societate mai tolerantă şi egală.

În seara de 4 aprilie 1968, în timp ce stătea pe balconul camerei sale de la un motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marş de protest în simpatie cu muncitorii aflaţi în grevă din acel oraş, Martin Luther King Jr. a fost asasinat de către James Earl Ray.

1943: A fost inaugurată clădirea Pentagonului

Pentagonul (sediul central al Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii) este cea mai mare clădire administrativă din lume. Este de două ori mai mare decât Merchandise Mart din Chicago și are o suprafață folosibilă de trei ori mai mare decât cea a Empire State Building din New York. Capitoliul Național (the National Capitol) ar încăpea în oricare dintre cele cinci secțiuni ale clădirii.

În fapt, Pentagonul este un oraș în sine, cu aproximativ 23.000 de angajați, cadre militare și civili. Aceștia vin zilnic din Washington D.C. și din suburbiile orașului, folosind cei peste 45 km de drumuri de acces, încorporând benzi expres pentru autobuze și unul dintre cele mai noi sisteme de metrou din țară.

1962: Este descoperit, în Grecia, papirusul Derveni, cel mai vechi manuscris european încă existent

Papirusul Derveni a fost descoperit pe 15 ianuarie 1962 într-un sit din Derveni⁠, Macedonia, Grecia de Nord, pe drumul dintre Salonic și Kavala, în mormântul unui nobil, parte dintr-o necropolă ce aparținea unui cimitir bogat al vechiului oraș Lete.

Acesta reprezintă cel mai vechi manuscris existent din tradiția occidentală, singurul papirus antic cunoscut găsit pe teritoriul Greciei propriu-zise și, posibil, cel mai vechi papirus scris în greacă, indiferent de proveniență

Papirusul Derveni este un tratat filozofic care reprezintă un comentariu alegoric la o poezie orfică, despre nașterea zeilor, realizată în cercul filozofului Anaxagora. El datează din jurul anului 340 î.Hr., în timpul domniei lui Filip al II-lea al Macedoniei, fiind astfel cel mai vechi manuscris european încă existent.

2001: A luat naştere Enciclopedia Wikipedia

Wikipedia este o enciclopedie generală, disponibilă pe Internet în mai multe limbi, având conținut ce poate fi utilizat liber și dezvoltat de oricine. Este dezvoltată prin colaborarea voluntară a unui mare număr de persoane și administrată de fundația non-profit Wikimedia. Face parte din fenomenul numit Web 2.0.

Prefixul din denumirea Wikipedia se referă la metoda „wiki” de a edita pagini de web în colaborare, o metodă simplă și rapidă care permite participarea unui mare număr de persoane la redactarea aceluiași material. În limba hawaiiană wiki wiki, scris și wiki-wiki, înseamnă „iute-iute”.

Proiectul a început în limba engleză la 15 ianuarie 2001 la inițiativa lui Jimmy Wales și Larry Sanger. Ediția în limba engleză, cea mai dezvoltată dintre versiuni, a depășit în anul 2007 pragul de 2 milioane de articole, iar numărul de articole în toate limbile a depășit 9 milioane. Ediția în limba română are în prezent aproximativ 418000 de articole. Ulterior noi proiecte au început să construiască Wikipedia în alte limbi, în prezent existând peste 200 de proiecte, dintre care circa 100 sunt active.

15 ianuarie 2011: Ziua Culturii Naționale