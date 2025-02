15 februarie, ziua în care s-a născut Galileo Galilei, „părintele științei moderne”, judecat de Inchiziție și condamnat pentru „erezie”

Pe 15 februarie, în 1564, s-a născut fizicianul și astronomul renascentist Galileo Galilei, iar 1840, Titu Maiorescu, fondatorul Junimii. În 1851 a venit pe lume Spiru Haret, organizatorul învățământului românesc, iar 100 de ani mai târziu, în aceeași zi, actrița Jane Seymour, celebră pentru rolul din serialul „Dr Quinn”.

1690: S-a încheiat, la Sibiu, tratatul secret dintre Constantin Cantemir, domnul Moldovei, și Sfântul Imperiu Roman

În tratat se stipula că Moldova va sprijini acțiunile antiotomane ale imperiului condus de Casa de Habsburg, potrivit Wikipedia.

1564: S-a născut fizicianul și astronomul renascentist Galileo Galilei

Galileo Galilei (născut în Pisa, Ducatul Florenței) a fost unul dintre cei mai cunoscuți savanți ai Renașterii. Astronom, fizician, inginer, filosof și matematician, Galilei a jucat un rol cheie în Revoluția Științifică și a rămas în istorie pentru conflictul său cu Inchiziția romană: ca susținător al teoriei heliocentrice, Galilei a fost judecat de Inchiziție pentru erezie, forțat să se dezică de convingerile sale și să-și petreacă restul vieții în arest la domiciliu.

Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei” și „părintele științei moderne”.

Îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru heliocentrismul copernican sunt printre cele mai cunoscute realizări ale sale

„Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil pentru nașterea științei moderne”, spunea Stephen Hawking despre astronomul renascentist.

Contribuțiile lui Galileo Galilei la astronomia observațională includ confirmarea prin telescop a fazelor planetei Venus, descoperirea celor mai mari patru sateliți ai lui Jupiter (denumiți în cinstea sa, sateliți galileeni), și observarea și analiza petelor solare, potrivit Wikipedia

A lucrat și în știința aplicată și în tehnologie, îmbunătățind tehnica de construcție a busolelor.

În timp ce majoritatea filosofilor și astronomilor încă susțineau (cel puțin declarativ) viziunea geocentrică cum ca Pământul ar fi centrul universului, susținerea de către Galileo a copernicanismului a dus la controverse în epocă.

După ce a început să susțină public heliocentrismul (din 1610), a întâmpinat o puternică opoziție din partea multor filozofi și clerici, doi dintre aceștia din urmă denunțându-l inchiziției romane la începutul lui 1615.

Frimele primele atacuri contra aristotelismului le-a făcut de la catedra Universității din Padova

La acea vreme a fost achitat de orice acuzație, însă Biserica catolică a condamnat heliocentrismul ca fiind „fals și contrar Scripturii” în februarie 1616, iar Galileo a fost avertizat să abandoneze susținerea sa. A promis că va face acest lucru, însă, după ce, mai târziu, și-a apărat din nou părerile în celebra sa lucrare, Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii, publicată în 1632, a fost judecat de Inchiziție, găsit „vehement suspect de erezie”, forțat să-și retracteze opiniile.

Și-a petrecut restul vieții în arest la domiciliu. Galileo Galilei a murit în 1642, la Arcetri

1840: S-a născut Titu Maiorescu, întemeietor al criticii românești moderne, fondatorul Junimii

Personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului XX., Titu Maiorescu a fost avocat, eseist, estet, filosof, critic literar, pedagog, politician și scriitor român, mason, cel de-al 23-lea prim-ministru al României între 1912 și 1914, ministru de interne, membru fondator al Academiei Române.

Titu Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici.

1851: S-a născut Spiru Haret, matematician, sociolog și om politic liberal, organizatorul învățământului românesc de după 1864

Spiru Haret a fost ministrul care a revoluționat sistemul, reducând rata analfabetismului și accesibilizând educația pentru copiii din mediul rural.





Figură emblematică a învățământului românesc, Spiru Haret s-a născut într-o familie cu posibilități materiale reduse și care a ajuns primul român cu doctorat la Paris, la Universitatea Sorbona.

Cele trei mandate ale sale, toate în guvernele liberale (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910) s-au concretizat în realizări remarcabile. Procentele care indicau analfabetismul au început să scadă. La Recensământul din 1912, erau cu 17% mai puțin români care nu știau să scrie și să citească. Și astăzi ne confruntăm cu probleme din vremea lui Haret în învățământ, în special în zona rurală, un mediu căruia acesta i-a acordat atenție sporită.

A înființat grădinițe

Schimbarea înfăptuită de acesta s-a realizat printr-o abordare de jos în sus, vizând reformarea învățământului în întregimea sa, de la cel primar la cel universitar. Una dintre cele mai cunoscute măsuri adoptate de acesta a fost „curba lui Haret”, pe fondul crizei financiare în care se afla România la 1901, prin care salariile erau reduse în așa fel încât cei cu lefuri mai mici să fie mai puțin afectați. Tot el este și cel care a introdus examenul de admitere la facultate, după ce a decis reducerea anilor de liceu la 3, dar și introducerea unei ore pe săptămână de gimnastică.

1933: La București a început greva ceferiștilor de la Atelierele Grivița (15 februarie-23 februarie)

Ceferiștii au decis să iasă în stradă şi să se revolte, nemulţumiţi de condiţiile grele de muncă şi de salariile foarte mici.

Cu un an înainte, în 1932, guvernul României a introdus o serie de măsuri nepopulare menite să reducă efectele resimţite în ţara noastră din cauza crizei economice care a început în anul 1929. Măsurile au afectat o mulţime de oameni, dar adevăratul şoc pentru angajaţii CFR a venit în momentul în care, în luna ianuarie a anului 1933, la Atelierele CFR Griviţa din Bucureşti a fost anunţat faptul că ar putea să scadă şi salariile angajaţilor.

Despre iniţiatorii grevei s-a vorbit mult de-a lungul vremii şi au fost speculate şi numele unor persoane care ar fi participat la demararea evenimentului din 1933 ce avea să rămână în cărţile de istorie. S-a speculat faptul că a existat un bărbat numit Vasile Roaită care ar fi tras semnalul de alarmă şi ar fi fost cel care a iniţiat manifestaţia.

Zilele de 15 şi 16 februarie 1933 au fost cu adevărat dramatice pentru cei care au luat parte la grevă. Angajaţii Atelierelor CFR Griviţa nu mai suportau condiţiile de muncă şi voiau să le fie respectate drepturile. Au început manifestaţia, iar pe 16 februarie, în toiul acţiunii, jandarmii au intervenit în forţă şi au început să tragă în dreapta şi-n stânga.

Atunci, câţiva oameni şi-au pierdut viaţia, iar un număr important de angajaţi au fost răniţi. Printre cei care au pierit împușcați în timpul manifestaţie s-a numărat şi Vasile Roaită, de departe cel mai cunoscut personaj din timpul grevei ( despre care se spune că a fost chiar cel care a tras semnalul de alarmă şi a iniţiat revolta istorică).

1944: S-a născut Alexandru Bocăneț, regizor și realizator român de televiziune

Alexandru Bocăneţ s-a născut la 15 februarie 1944, în Bucureşti. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografie în 1968. A început să lucreze în Radioteleviziune din timpul studenţiei.

A fost atras, mai întâi, de regia de montaj, de tăierea cadrelor, de multiplicarea acestora şi suprapunerea lor, revoluţionând cu aceste tehnici divertismentul de televiziune.

Show-urile create de el erau unice la acea vreme, nu doar prin inventivitatea cu care se ''juca'' atât cu imaginile, cât şi cu planurile şi unghiurile de filmare, cât şi prin colaborarea cu cei mai talentaţi artişti. Emisiunile regizate de ''Andu'', cum îi spuneau apropiaţii, erau un adevărat spectacol. Umorul textelor era de calitate, muzica era scrisă de cei mai apreciaţi compozitori ai momentului.

Viața i-a fost curmată brusc la cutremurul din 4 martie 1977. Se afla în vizită la bunul său prieten, regretatul Toma Caragiu, când a avut loc seismul. Amândoi au murit striviţi sub dărâmături în timp ce ieşeau din apartamentul actorului.

Alexandru Bocăneţ avea doar 33 de ani când a părăsit această lume.

1951: S-a născut Jane Seymour, actriță americană

Jane Seymour, 74 de ani, este cunoscută mai ales pentru rolul din serialul “Dr. Quinn”, însă nu a renunţat la scenă şi joacă în continuare. Pe lângă proiectele profesionale, îşi concentrează atenţia asupra unor cauze nobile, pe care le sprijină prin fundaţia sa Open Hearts (n.r. - Inimi Deschise).

De-a lungul carierei, Seymour a primit şase nominalizări Emmy şi a câştigat o singură dată premiul cu rolul interpretat în pelicula "Onassis: The Richest Man in the World" (1988). Un lucru mai puţin cunoscut este faptul că tocmai rolul care i-a adus premiul Emmy era cât pe ce să-i fie fatal. Interpretând-o pe Maria Callas, vedeta hollywoodiană a intrat în moarte clinică, în Spania. Avea numai 36 de ani, scrie clickpentru femei.ro.

Jane Seymour juca rolul Mariei Callas, în filmul TV, faimoasa cântăreaţă de operă care a avut o aventură turbulentă cu omul de afaceri Aristotle Onassis. Potrivit Phase Today, actriţa s-a îmbolnăvit, a făcut bronşită, în timpul filmărilor şi a primit recomandarea medicului de-a face pauză timp de două săptămâni, pentru a se recupera. Casa de producţie nici n-a vrut să audă de aşa concediu medical îndelungat şi i-a spus actriţei să se întoarcă la filmări după numai două zile, deoarece nu puteau opri întreaga producţie din cauza ei.

Deseret News susţine că actriţei i s-a prescris antibiotic, lucru obişnuit în cazul depistării unei infecţii, însă în loc să-i fie administrat în muşchi, injecţia a ajuns în venă. Asemenea greşală era s-o coste viaţa pe actriţă.

Cinefilii au mai văzut-o în filmul cu James Bond, Live and Let Die (1973), dar și în Somewhere In Time (1980), East of Eden (1981), Onassis: The Richest Man in the World (1988), War and Remembrance (1988), thrillerul politic din 1989, La Révolution française, în care a jucat rolul Mariei Antoaneta, Wedding Crashers (2005),

Jane Seymour a câștigat un premiu Emmy, două premii Globul de Aur, și o stea pe Hollywood Walk of Fame. De asemenea, i-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic în anul 2000.

1965: A murit Nat King Cole, pianist, interpret de jazz și cantautor american (n. 1919)

King Cole (născut în 1919) a fost primul artist afro-american care a spart barierele vremii.

Câştigător de Premii Grammy, Nat King Cole continuă să fie unul dintre cei mai vânduţi artişti din întreaga lume chiar și la 60 de ani de la moartea sa, pe 15 februarie în 1965, în Santa Monica, California, SUA.

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, în vara anului 1964, Nat King Cole aflase că are cancer la plămâni, el fiind un fumător înrăit.

În ultimii ani ai vieţii, se spune că ajunsese să fumeze chiar şi trei pachete pe zi, fiind convins că tutunul îl ajută să-şi păstreze vocea răguşită şi acordurile cât mai joase. Pentru a-şi îndeplini aceste dorinţe, înainte de înregistrări sau concerte, Cole fuma ţigară după ţigară timp de 20 de minute.

Peste 30 de milioane de oameni l-au condus atunci pe ultimul drum, pe acordurile de neuitat ale piesei „Stardust”, o melodie care aminteşte despre cât de mult a însemnat muzica în viaţa lui Nat King Cole.

Fiica sa, Nathalie Cole, care a devenit o cântăreață renumită, a înregistrat, în 1991, hitul tatălui său „Unforgettable” în care a realizat un duet suprapunând vocea ei cu vocea tatălui.

2023: A murit actrița americană Raquel Welch

Celebritatea actriței Raquel Welch (născută în 1940) a venit în 1966, la 26 de ani, după ce a apărut în lenjerie intimă în filmul „One Million Years B.C.”.

Apariția sa a făcut furori la acea vreme. Chiar dacă avut foarte puține replici, bikini din piele de căprioară pe care i-a purtat în film au transformat-o într-o legendă în toate colțurile lumii.

După apariția electrizantă în filmul regizat de Don Chaffey, popularitatea lui Raquel Welch a crescut a crescut de la o zi la alta.

Până în 1995, Welch a fost desemnată una dintre cele mai sexy 100 de vedete din istoria filmului într-un număr al revistei Empire și a fost clasată pe locul 3 în Topul Playboy al celor mai sexy vedete din secolul 20.