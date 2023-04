12 aprilie: Ziua în care s-a născut actorul Florin Zamfirescu. Iuri Gagarin devenea primul om care ajunge în spațiu

Pe 12 aprilie 1949 s-a născut marele actor român Florin Zamfirescu. Tot în această zi, în 1961, Iuri Gagarin devenea primul om care ajunge în spațiul cosmic, iar în 1978, Nicolae Ceaușescu efectua ultima lui călătorie în Statele Unite.

1945 - Moare președintele american Franklin D. Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (n. 30 ianuarie 1882, New York, SUA – d. 12 aprilie 1945, Georgia, SUA) a fost cel de-al treizeci și doilea președinte al Statelor Unite ale Americii (1932–1945).

S-a remarcat ca fiind una dintre principalele figuri politice ale secolului XX-lea pe plan național cât și internațional, care a contribuit esențial la depășirea crizei economice mondiale și la înfrângerea Germaniei naziste în perioada celui de al Doilea Război Mondial.

De asemenea, este singurul președinte din istoria Statelor Unite care a fost instituit în funcție pentru patru mandate consecutiv.

În anul 1933 devine președinte al SUA, câștigând în fața oponentului său, republicanul Herbert Hoover, alegerile electorale. În același an, introduce în SUA politicile New Deal, un răspuns la Marea Criză Economică.

Personaj de mare importanță pentru politica mondială, Roosevelt decide intrarea Statelor Unite ale Americii în cel de-al Doilea Război Mondial, în 1941, împotriva Axei Roma – Berlin – Tokyo.

Astfel, aduce o contribuție remarcabilă în oprirea regimului nazist din Germania și înfrângerea acestuia alături de puterile aliate, Regatul Unit al Marii Britanii, Rusia și Franța.

Politica externă purtată de către Roosevelt, centrată pe cooperare, a pus bazele Organizației Națiunilor Unite (ONU), în 1945.

Franklin Delano Roosevelt se stinge din viață cu câteva zile înainte de încheierea celui de-al Doilea Război Mondial din cauza unei hemoragii cerebrale masive, iar președinția este preluată de Harry S. Truman.

1949 – S-a născut Florin Zamfirescu, actor român de teatru și film

Actor, pedagog şi regizor, Florin Zamfirescu este omul de teatru desăvârşit, cu o capacitate deosebită de a ieşi din propria piele, pentru a deveni personajul întrupat. S-a născut la 12 aprilie 1949, în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, potrivit lucrării „Cineaşti români” (Cristina Corciovescu şi Bujor Rîpeanu, Ed. Ştiinţifică, 1996).

A obţinut prima diplomă de recitare la numai 6 ani, iar la 16, era premiat pentru interpretarea „Legendei Meşterului Manole”. Florin Zamfirescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Facultatea Arta Actorului, clasa profesorului Constantin Moruzan (1971). A intrat primul şi a absolvit Facultatea ca şef de promoţie.

A fost director artistic la Teatrul „Odeon” (1991-1994). În 1996, a devenit profesor de arta actoriei la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti (Artă Teatrală), iar în perioada 2000-2008, a condus-o în calitate de rector.

1961 - Nava ruseasca „Vostok”, la bordul căreia se afla cosmonautul Iuri Gagarin, a efectuat primul zbor in cosmos

Zborul a durat 108 minute. De la bordul navei a avut loc, in direct, o transmisie televizata.

„Cerul e negru, Pământul e albastru” cuvintele care au făcut istorie, au fost rostite de Iuri Gagarin, primul om care a văzut planeta noastră din spaţiul cosmic. În dimineaţa zilei de 12 aprilie 1961, la ora 08.07, ora României, nava Vostok 1 a fost lansată pe orbita pământului de pe Cosmodromul Baykonur.

Misiunea era una deosebit de periculoasă, în condiţiile în care, zborurile anterioare, din cadrul programului Sputnik, cu câini la bord, se terminaseră tragic în aproape jumătate din cazuri. Cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, în vârstă de 27 de ani, efectua primul zbor orbital în jurul Pământului. În timpul zborului, la o altitudine ce a variat între 175 şi 380 de kilometri, Gagarin a efectuat prima transmisiune televizată din spațiu.

După un zbor de 108 minute, în care a efectuat o rotaţie completă în jurul Pământului, Gagarin a reintrat în spaţiul atmosferic şi, din motive tehnice, s-a catapultat din modul la 7.000 de metri înălţime, aterizând cu paraşuta, în zona Saratov, la 700 de kilometri de Moscova.

Succesul misiunii a fost exploatat propagandistic de Kremlin, pentru a demonstra superioritatea tehnologiei sovietice faţă de cea americană. Doar 7 ani mai târziu, la 27 martie 1968, „primul om în Cosmos”, Iuri Gagarin se prăbuşea cu avionul în timpul unui zbor militar de antrenament, în circumstanţe rămase învăluite în mister.

1978 – Începe vizita oficială a lui Nicolae Ceaușescu în SUA. Întâlnirea cu președintele SUA, Jimmy Carter

Între 12 și 17 aprilie 1978, Ceaușescu a efectuat ultima lui călătorie în Statele Unite. Vizita a fost descrisă cu lux de amănunte de Ion Mihai Pacepa, care l-a însoțit cu această ocazie pe secretarul general. În timpul vizitei a fost semnată o declarație comună a celor doi președinți, delegația română a vizitat și câteva întreprinderi industriale din diferite regiuni ale țării. Evenimentul cel mai important din cursul vizitei a fost însă demonstrația emigranților români anticomuniști din New York. A fost momentul în care Ceaușescu a cedat nervos.

Pe 16 aprilie a anunțat că se întoarce imediat în țară și a cerut ca avionul să-i fie pregătit pentru plecare. Pentru ziua următoare erau însă planificate întâlniri cu reprezentanții unor organizații evreiești și cu oameni de afaceri. Ambasadorul R.S.R. la Washington, Nicolae M. Nicolae, s-a dus imediat la Ceaușescu să-l convingă să renunțe la această decizie. Astfel încât, în cele din urmă, conducătorul român s-a răzgândit și și-a continuat vizita, dar impresia neplăcută a rămas.

Între 12 și 17 aprilie, ziarul Scînteia a publicat în fiecare zi informații despre evenimentele din timpul vizitei oficiale. Poporul român era la curent cu ce se petrece în afara țării. Vineri, 14 aprilie, ziarul adaugă în publicația sa, paragrafe din discursurile susținute de președintele român și cel american.

1979 - S-a născut actrița americană Claire Danes

Claire Catherine Danes (n. 12 aprilie 1979, New York, SUA) este o actriță americană. A primit trei premii Emmy, patru premii Globul de Aur și două premii ale Sindicatului Actorilor. În 2012, revista „Time” a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume, iar în 2015 a fost distinsă cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Danes a devenit cunoscută ca Angela Chase în serialul dramatic de adolescenți din 1994 My So-Called Life. Rolul i-a adus un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță și o nominalizare Primetime Emmy pentru o actriță de excepție într-o serie dramatică. Și-a făcut debutul în film în același an în „Fiicele doctorului March” („Little Women”, 1994). Printre alte filme în care a jucat se numără „Vacanță cu familia” (1995), „Romeo și Julieta” (1996), „Omul care aduce ploaia” (1997), „Mizerabilii” (1998), „Pașaport spre închisoare” (1999), The Hours (2002), „Terminatorul 3: Supremația Roboților” (2003), „Fata de la magazin” (2005) și „A Kid Like Jake” (2018).

1981 - Primul zbor al navetei spațiale americane „Columbia”

Naveta Spațială „Columbia” (OV-102) a fost prima navetă spațială a flotei NASA. Prima ei misiune, STS-1, a durat de la 12 aprilie până la 14 aprilie, 1981.

Columbia (OV-102), prima navetă din flota orbitală, a fost livrată Centrului Spaţial Kennedy la 25 martie 1979. Numele său era unul plin de însemnătate pentru americani. Columbia era denumirea vasului care, în anul 1792, a explorat gurile râului Columbia. Numele reprezintă și prima navă a marinei SUA care a făcut înconjurul planetei. Totodată, Columbia a fost și numele modulul de comandă din cadrul Misiunii „Apollo 11”, potrivit nasa.gov.

Naveta efectua primul zbor la 12 aprilie 1981. Comandantul acestui prim zbor a fost John Young (un veteran al programelor Gemini şi Apollo) şi pilotul navetei a fost Robert Crippen, care a ieşit pentru prima oară în spaţiu. Columbia s-a întors pe Pământ la 14 aprilie 1981, după ce a navigat în jurul planetei de 36 de ori.

1989: S-a născut cântăreața română Antonia Iacobescu

Antonia (n. 12 aprilie 1989, București, România) este o cântăreață și compozitoare română. Ea s-a lansat în anul 2009 prin colaborarea împreună cu producătorul Tom Boxer la succesul internațional al piesei „Morena”. De atunci, Antonia a lansat mai multe piese de succes în România, iar albumul ei de debut „This Is Antonia” a fost lansat în aprilie 2015.

Antonia s-a căsătorit în 2011 cu omul de afaceri italian Vincenzo Castellano, iar împreună au o fetiță, Maya Rosario Castellano (născută la 28 august 2010). Cei doi s-au despărțit în 2013, când a început un lung proces de divorț care s-a încheiat în 2020. În 2013, Antonia a început o relație cu cântărețul român Alex Velea, cu care are doi copii, Dominic (născut la 27 decembrie 2014) și Akim (născut la 7 decembrie 2016). După opt ani, cei doi și-au anunțat logodna în iulie 2021.

1994 - S-a născut actrița americano-irlandeză Saoirse Ronan

Saoirse Una Ronan este o actriță irlandeză. Ea a devenit cunoscută la nivel internațional în 2007, după ce a jucat în filmul „Remușcare” cu James McAvoy și Keira Knightley, astfel devenind una dintre cele mai tinere actrițe care a primit nominalizări pentru premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur.

Ronan și-a început cariera actoricească în comedia romantică „I Could Never Be Your Woman” (2007), apoi „City of Ember” (2008), „Death Defying Acts” (2008), drama de război „The Way Back” (2010) și thriller-ul de acțiune „Hanna” (2011). Ea a fost distinsă cu Critics Choice Award și un premiu Saturn, de asemenea a primit o a doua nominalizare la premiul BAFTA pentru interpretarea ei din „The Lovely Bones” (2009).

2012 - A decedat politicianul roman Gabriel Țepelea, academician, fost vicepreședinte al PNTCD

Membru de onoare al Academiei Române, filolog şi politician, profesorul Gabriel Ţepelea a avut o viaţă demnă de un roman. S-a înscris în PNŢ în 1933, fiind apropiat de Iuliu Maniu, a stat şase ani în închisorile comuniste, a ajuns decan al Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Piteşti şi ulterior deputat timp de zece ani.

Născut pe 6 februarie 1916 la Borod, în judeţul Bihor, Gabriel Ţepelea a urmat cursurile Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea între 1926-1933 şi Facultatea de Litere şi Filosofie, secţia limbi romanice, a Universităţii din Cluj între 1933 şi 1937. Timp de un an, în perioada 1937-1938, a făcut stagii de specializare în Franţa. Şi-a susţinut teza de doctorat în 1948 sub coordonarea lui George Călinescu.

Apropiat de Iuliu Maniu, s-a înscris în PNŢ în 1933, derulând o intensă activitate militantă pentru reîntregirea ţării şi rezolvarea problemelor ţărăneşti. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost redactor la ziarul „Ardealul”, patronat de Iuliu Maniu şi corespondent de presă şi redactor la „Universul” (1943-1945).

În 1949 a fost condamnat de comunişti la temniţă grea şi confiscarea averii, stând în închisoare timp de şase ani. După eliberare, a fost nevoit să lucreze o perioadă ca muncitor necalificat şi bibliotecar. A fost reîncadrat ca profesor în 1958. În 1964 a început să predea la Universitatea din Piteşti, unde a pus bazele unei secţii de limbi străine, ajungând în 1971 decan al Facultăţii de Filologie, funcţie pe care a deţinut-o timp de patru ani. În total, Gabriel Ţepelea a predat 17 ani la Universitatea din Piteşti.

După Revoluţia din decembrie 1989, Gabriel Ţepelea a intrat în prim-planul vieţii politice, fiind alături de Corneliu Coposu la reînfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc, în calitate de vicepreşedinte. A fost ales deputat de Bihor în 1990, 1992 şi 1996, iar în 1993 a fost numit membru de onoare al Academiei Române. Doctor honoris causa al universităţilor din Oradea, Arad şi Piteşti, Gabriel Ţepelea a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler (2000) şi cu Legiunea de Onoare în grad de Ofiţer, acordată de Republica Franceză (2001).

A avut numeroase contribuţii importante în domeniul filologic, adunate în volumele Studii de istorie şi limbă literară (1970), Corelaţia limbă – literatură (1971), Opţiuni şi retrospective (1989), Pentru o nouă istorie a literaturii şi culturii române vechi (1994), impunându-se în special cu cercetările sale privind cultura veche românească.

Gabriel Ţepelea s-a stins din viaţă la 96 de ani, în aprilie 2012.

2019 - Primul zbor comercial al rachetei Falcon Heavy, dezvoltată de SpaceX, realizat cu succes

Compania spaţială americană SpaceX a realizat joi prima lansare comercială a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, plasând pe orbită un satelit aparţinând unui operator saudit şi recuperând pentru prima dată cele trei propulsoare revenite pe Terra, potrivit AFP. „Falcon Heavy se află în drum spre spaţiu”, a spus, la puţin timp de la decolare, un reprezentant Space X care a comentat transmisiunea în direct pe internet. „Traiectoria pare să fie cea bună”.

Racheta Falcon Heavy, care s-a desprins de la baza de lansare Cap Canaveral (Florida), la ora locală 18:36 (22:36 GMT), a plasat, aşa cum era prevăzut, satelitul Arabsat-6A, care cântăreşte şase tone, pe o orbită geostaţionară, la 36.000 kilometri de Terra. Această operaţiune a fost realizată la circa 34 de minute după decolare.

„Reuşita instalării Arabsat-6A pe orbita geostaţionară a fost confirmată – sfârşitul primei misiuni comerciale a Falcon Heavy”, a scris la scurt timp SpaceX pe Twitter.