În noua ediție din Interviurile Adevărul, Ioana Dăncescu, psiholog, psihoterapeut specializat în terapia de cuplu detaliază despre relație rebound

O nouă relație, la scurt timp după despărțirea de fostul partener, sau așa cum este denumită de specialiști, relația rebound pare să fie soluția la care cei mai mulți adulți tineri apelează pentru a se echilibra emițional.

Este cu adevărat o relație rebound un colac de salvare emoțională, un mod rapid de a scăpa de durere sau sentimentul de inutilitate pe care îl lasă despărțirile?

În noua ediție din Interviurile Adevărul, Ioana Dăncescu, psiholog, psihoterapeut specializat în terapia de cuplu detaliază despre relație rebound

Urmărește ediția integral și află tot despre beneficiile relației rebound.