Noiembrie prinde culoare, vibrație și mișcare. Centrul Național al Dansului București transformă din nou această lună într-un teritoriu al expresiei și al artei vii . A început a patra ediție a Festivalului Internațional de Dans Contemporan IRIDESCENT.

Pe parcursul întregii luni, artiști din România și din întreaga lume aduc pe scenă spectacole care explorează corpul, memoria, tehnologia, identitatea și emoția. De la performance-uri intime și instalații imersive, la reflecții politice, poetice sau digitale – IRIDESCENT devine un atlas viu al corporalității contemporane.

La Interviurile Adevărul, Carmen Coțofană, coregraf, consultant artistic la Centrul Național al Dansului București este ghidul nostru în culisele IRIDESCENT, unde dansul nu e doar mișcare – este limbaj, manifest, rezistență și vis.