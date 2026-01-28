search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Exclusiv Emil Hurezeanu, la Interviurile Adevărul. Ce spune fostul ministru de Externe despre situația politică internațională

Publicat:

Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, prezent la Interviurile Adevărul, conturează tabloul politic internațional și explică ultimele mișcări în plan politic extern.

FOTO Captură Facebook / Arhivă
FOTO Captură Facebook / Arhivă

De la diiscuțiile privind Groenlanda, care au generat tensiuni între SUA și UE, la acordul Mercosur, trimis săptămâna trecută de plenul Parlamentului European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), fostul ministru de externe explică într-un interviu pentru „Adevărul” poziția României în calculele făcute pe plan internațional. 

Cine este Emil Hurezeanu

Emil Hurezeanu a fost ministru de Externe în Guvernul Ciolacu 2, fiind instalat în funcție în decembrie 2024, după ce i-a luat locul fostei ministre de Externe, Luminița Odobescu, care a fost în funcție din iunie 2023, în guvernul Ciolacu 1.

În perioada 2015-2021, fostul ministru a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania, iar în perioada iunie 2021 - decembrie 2024 a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Austria.

În curs de actualizare

