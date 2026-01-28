Exclusiv Emil Hurezeanu, la Interviurile Adevărul. Ce spune fostul ministru de Externe despre situația politică internațională

Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, prezent la Interviurile Adevărul, conturează tabloul politic internațional și explică ultimele mișcări în plan politic extern.

De la diiscuțiile privind Groenlanda, care au generat tensiuni între SUA și UE, la acordul Mercosur, trimis săptămâna trecută de plenul Parlamentului European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), fostul ministru de externe explică într-un interviu pentru „Adevărul” poziția României în calculele făcute pe plan internațional.

Cine este Emil Hurezeanu

Emil Hurezeanu a fost ministru de Externe în Guvernul Ciolacu 2, fiind instalat în funcție în decembrie 2024, după ce i-a luat locul fostei ministre de Externe, Luminița Odobescu, care a fost în funcție din iunie 2023, în guvernul Ciolacu 1.

În perioada 2015-2021, fostul ministru a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania, iar în perioada iunie 2021 - decembrie 2024 a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Austria.

