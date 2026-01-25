Video Detoxifierea: cum îți pui organismul pe pauză pentru un stil de viață sănătos. Explică explică Alin Ghinea, fitoterapeut

În ediția din Interviurile Adevărul, fitoterapeutul și naturopatul Alin Ghinea explică programul de 30 de zile de detoxifiere și cum trebuie aplicat corect pentru efecte sătoase și rezultate bune pentru organism

Iată ce vei afla de la fitoterapeutul și naturopatul Alin Ghinea:

-Ce este detoxifierea și de ce este importantă

-Care sunt pilonii esențiali ai detoxifierii organismului

-Care sunt ceaiurile și plantele recomandate cu efecte sănătoase îm detoxifiere

-Trucuri utile pentru o detoxifiere eficientă

După perioada sărbătorilor de iarnă, mulți dintre noi simțim efectele meselor bogate și ale exceselor alimentare. Ficatul este organul care suferă cel mai mult, însă procesul de detoxifiere implică întregul organism.

Noua ediție realizată de Antoaneta Banu te ajută să înțelegi cum se susține sănătatea cu pași reali și simpli!