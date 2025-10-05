Când bijuteria nu mai este doar un accesoriu

La Interviurile Adevărul, bijuteria contemporană a fost protagonista conversației cu Dan Pierșinaru – antreprenor cultural, artist vizual și fondator al platformei AUTOR, precum și al celui mai important târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est.

Departe de a fi doar un ornament, bijuteria contemporană este un limbaj al creativității, o expresie a originalității și un manifest al identității creatorului. Dacă bijuteria clasică pune accent pe valoarea materialului și pe estetica tradițională, cea contemporană se distinge prin inovație, design unic și mesaj artistic.

AUTOR – o scenă internațională la București

În România, bijuteria contemporană a câștigat teren datorită platformei AUTOR, creată de Pierșinaru, care a transformat scena locală într-un punct de reper internațional.

Evenimentul anual de la București adună artiști din întreaga lume, oferind publicului șansa de a descoperi piese statement, iar designerilor – un spațiu pentru vizibilitate și dialog. AUTOR a devenit, astfel, un pionier al educației vizuale, cultivând un public deschis către bijuteria de autor.

Anul acesta, spiritul AUTOR traversează Carpații și ajunge la Cluj-Napoca, între 9 și 17 octombrie, în cadrul Transilvania Jewelry Festival. Într-un decor spectaculos – clădiri istorice și spații alternative – festivalul aduce expoziții, târguri și workshop-uri menite să dezvolte abilitățile de comunicare și vânzare ale designerilor.

”Facem pentru prima dată o ediție pop-up, o ediție a târgului puțin mai mică și ne bucurăm foarte mult că am primit această invitație de la Transilvania Julery Festival, care este un alt nou eveniment pentru bijuteria creativă din România. Autor a devenit o platformă internațională și da, avem deja la acest prim pop-up în Cluj-Napoca, artiști din Italia, Londra, Spania și Ucraina și bineînțeles, o parte dintre ei din București și o altă parte din Transilvania.” spune Dan în Interviurile Adevărul

Puterea poveștii în bijuteria contemporană

Dincolo de frumusețea estetică, bijuteria contemporană trăiește prin povestea ei. Procesul creativ, inspirația și emoția transmisă sunt cele care leagă designerul de purtător.Workshop-urile de la Cluj își propun să ofere designerilor instrumentele necesare pentru a-și prezenta creațiile cu autenticitate, dar și cu o strategie de vânzare adaptată vremurilor: sisteme moderne de plată, marketing empatic și storytelling.

”Organizăm este un workshop legat de partea de vânzare. Tu ca designer, cum ar trebui să te comporți, cum ar trebui să faci anumiți pași ca partea de vânzare pe care tot tu o faci să fie una cât mai benefică, cât mai pozitivă. Nu ajunge să crezi despre tine că ai o creație foarte frumoasă, impecabil realizată sau impecabil expusă. Nu este suficient, concurența este mare, varietatea este foarte mare, iar ceea ce face, practic, legătura între tine și potențialul client este felul în care tu interacționezi cu el. Iar povestea este la mijloc.” Spune Dan.

O generație nouă de creatori

Tot mai mulți tineri artiști își deschid ateliere, explorând bijuteria ca formă de artă. Obstacolele nu lipsesc – vizibilitatea și comunicarea rămân provocări majore. Prezența în social media este necesară, dar nu suficientă: un mesaj clar, accesibil și relevant pentru public devine esențial.

„Este o capcană să spui că publicul nu este educat. De fapt, provocarea designerului este să-și spună povestea într-un mod care să-l facă accesibil și dorit”, subliniază fondatorul AUTOR.

Viitorul bijuteriei contemporane în România

În ciuda provocărilor, piața bijuteriei contemporane crește vizibil. Publicul este tot mai atras de autentic, evenimentele se diversifică, iar designerii prind curaj să îmbine talentul artistic cu know-how-ul de business.

Viitorul ține de consolidarea educației de specialitate, de susținerea unor platforme colaborative și de dezvoltarea unor spații de expunere unde bijuteria contemporană să își spună povestea.

Bijuteria contemporană nu este doar un accesoriu, ci o declarație de stil, un act artistic și o punte între lumi.