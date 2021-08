Uraganul Ida face ravagii în SUA: peste un milion de gospodării fără curent electric, străzi inundate, case distruse FOTO VIDEO

Peste un milion de gospodării erau în continuare private de curent electric luni seara, din cauza rafalelor provocate de urganul Ida, potrivit site-ului specializat PowerOutage.US, scrie hotnews.ro.

Uraganul Ida a atins ţărmul, duminică după-amiază, în apropiere de Port Fourchon, în Louisiana, având forţa unui uragan de categoria 4, extrem de periculos, cu rafale de vânt ce pot atinge viteza de 260 de km/h, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din Statele Unite.

„Daunele sunt cu adevărat catastrofale", a declarat pentru postul NBC guvernatorul statului, John Bel Edwards.



Cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa, prima după căderea unui copac în aşezarea Prairieville, iar a doua în timp ce încerca să traverseze un drum inundat din New Orleans.

5.200 de persoane au fost mobilizate pentru a ajuta victimele

Agenţia Federală Americană pentru Situaţii de Urgenţă (FEMA), cu sprijinul Gărzii Naţionale, a mobilizat peste 5.200 de persoane pentru a veni în ajutorul victimelor, a asigurat Pentagonul. Ajutorul federal va continua "atât timp cât va fi nevoie", a declarat preşedintele Joe Biden în cadrul unei întâlniri cu oficialii FEMA, guvernatorii şi primarii din oraşele afectate.



În localitatea LaPlace, la vest de New Orleans, puternic afectată de uraganul Ida, membrii Gărzii Naţionale au intervenit de asemenea pentru a salva rezidenţii rămaşi captivi în mijlocul apelor, ajutaţi de mai multe elicoptere, camioane şi bărci. „Eram circa cincisprezece într-un hotel” în seara uraganului, a declarat pentru AFP Jonathan Guity, în vârstă de 30 de ani, cu un bebeluş în braţe, care tocmai fusese salvat de un elicopter. „Vântul era foarte puternic, iar când am vrut să ieşim din hotel, a doua zi, era prea multă apă”, de cel puţin doi metri, a continuat el.



Pagubele au fost mai reduse în centrul istoric din New Orleans, cel mai mare oraş din Louisiana, unde unele persoane au ieşit pe străzi, sfidând ordinele autorităţilor de a rămâne în case din cauza riscului de inundaţii, fulgere sau electrocutare.