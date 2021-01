Ultraconservatorii pro-Trump arată cu degetul spre Antifa pentru atacul fără precedent împotriva Congresului SUA

„Esenţialul a ceea ce am văzut astăzi era magnific”, a comentat Ben Bergquam, reporterul unui mic post online, Real America's Voice, făcând un bilanţ cu totul diferit decât majoritatea observatorilor.



Noii actori ultraconservatori ai informaţiei TV, care încearcă să preia părţi din piaţa postului Fox News, au încercat să-i disocieze pe susţinătorii lui Donald Trump de haosul produs în Congres.



Pe de o parte, „o mare majoritate de manifestanţi paşnici”, potrivit lui Ben Bergquam, şi, pe de altă parte, „un mic grup de elemente perturbatoare”, potrivit lui Chris Salcedo, un prezentator al postului Newsmax, către care s-au orientat numeroşi republicani după alegerile prezidenţiale.



De la Newsmax la Real America's Voice, trecând prin One America News Network (OAN), pe care Donald Trump l-a recomandat de mai multe ori în ultimele săptămâni, toate aceste reţele de informare au denunţat, fără niciun element în sprijinul afirmaţiilor lor, o presupusă infiltrare a unor facţiuni de extrema stângă.



„Cred că a fost vorba de o Antifa sub acoperire”, a susţinut Gina Lpudon, prezentatoare la Real America's Voice, comentând imaginile cu insurgenţii pătrunşi pe coridoarele Congresului.

Termenul „Antifa”, provenit din prescurtarea denumirii Acţiunea antifascistă, vine de la grupări socialiste italiene, iar apoi germane care au încercat să reziste ascensiunii lui Benito Mussolini şi Adolf Hitler în deceniile 1920-1930 şi 1930-1940. În Statele Unite, militanţii Antifa fac campanie pe teme de justiţie socială, cum ar fi drepturile minorităţilor, notează AFP, potrivit Agerpres.

Trubadurii ultraconservatori nu au pus în niciun moment problema responsabilităţii lui Donald Trump, care îşi incită susţinătorii de două luni în încoace să conteste rezultatul alegerilor până dincolo de legalitate. În schimb, ei au evidenţiat apelurile la calm ale preşedintelui în exerciţiu, lansate abia după ce situaţia s-a agravat cu totul.



Miercuri, înainte de începerea şedinţei Congresului dedicate validării victoriei lui Joe Biden, Donald Trump a emis un decret prin care interzice accesul în Statele Unite pentru străinii care au legături cu Antifa.

„Rapoarte credibile sugerează că mişcarea cunoscută sub numele de Antifa este responsabilă, direct sau indirect, de unele delicte în comunităţile noastre şi a exploatat tragedii pentru a promova o agendă radicală, stângistă, anarhistă şi adesea violentă”, îşi motivează Trump decizia.

Trump a dispus Departamentului de Securitate Naţională, Departamentului de Stat şi Departamentului Justiţiei să examineze includerea Antifa în rândul organizaţiilor teroriste şi desemnarea membrilor acestei mişcări drept membri ai unei grupări infracţionale.