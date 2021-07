Trump şi-a exprimat admiraţia faţă de Hitler într-un turneu european, în 2018: „A făcut multe lucruri bune”

„Hitler a făcut multe lucruri bune”, i-ar fi spus Trump lui Kelly, exprimându-şi admiraţia faţă de faptul că Hiler ar fi redresat econimia germană în anii '30.

Acest citat apare într-o nouă carte a lui Michael Bender, un jurnalist de la The Wall Street Journal, intitulată „Frankly, We Did Win This Election” („Sincer, am câştigat aceste alegeri”), care revine asupra mandatului de preşedinte al lui Donald Trump şi înfrângerii miliardarului republican de către democratul Joe Biden.

John Kelly ar fi fost îngrozit de declaraţiile şefului statului american, căruia i-a dat asigurări că „se înşală” şi i-a explicat „ce ţări erau de partea cui în timpul războiului” şi „toate atrocităţile comise de Hitler în al Doilea Război Mondial”, scrie Michael Bendeer în cartea sa.



Însă Trump nu l-ar fi ascultat şi ar fi insistat asupra acţiunii lui Hitler asupra economiei germane între cele două războaie.



John Kelly n-ar fi renunţat nici el şi i-ar fi replicat că „germanii ar fi fost mai bine săraci, decât supuşi genocidului nazist”.

În această doscuţie animată, Kelly l-ar fi pus la punct pe Trump, căruia i-ar fi spus „nu poţi să spui nimic în susţinerea lui Adolf Hitler. Pur şi simplu nu poţi”.

Michael Bender precizează în cartea sa că Donald Trump a negat aceste declaraţii.

Însă, la câteva luni după acest presupus incident, pe care Michael Bender îl situează în noiembrie 2018, John Kelly a plecat de la Casa Albă.

John Kelly îl critică în mod deschis, după ce a plecat de la Casa Albă, pe fostul preşedinte al Statelor Unite, subliniind adesea lipsa miliardarului de cunoştinţe despre conflicte mondiale trecute şi mai ales dispreţul acestuia faţă de istorie.