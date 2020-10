Are loc acum un scandal exemplar, de neimaginat vreodată altcumva decât pe timp de pandemie, născut din revolta lui Trump împotriva regulilor de protecţie impuse de propria sa administraţie pentru a introduce bariere minimale de protecţie împotriva infectării cu coronavirus. Ştiţi bine care, cele care încep cu spălatul pe mâini, purtarea măştii şi distanţarea socială până la limitarea, pe cât posibil, a reuniunilor, întâlnirilor şi manifestările care presupun prezenţa în spaţii mici a unor grupuri mai mari de 50 de persoane. Reguli care trebuie urmate de toţi. În afară de Trump.

Ei bine - şi de aici pleacă întâmplarea care vine să mai aducă ceva sare şi piper la o campanie electorală în care totul este acumulare de scandaluri din ce în ce mai murdare - vine Comisia pentru dezbateri prezidenţiale (CDP) cu un comunicat care-l enervează cunmplit de tare pe Trump şi-l face să declare că, dacă aşa stau lucrurile, „nu-şi va pierde timpul cu o dezbatere virtuală“ şi că, în loc de asta, cum spune comitetul său de campanie, va participa la o întâlnire cu simpatizanţii. Acuzaţia lui Trump că CDP a acţionat în mod unilateral pentru a-l favoriza pe Biden este de o gravitate fără precedent şi poate da naştere unei acţiuni penale căci, dacă Trump are într-adevăr dreptate, atunci povestea despre intervenţia posibilă a ruşilor în vicierea rezultatelor precedentelor alegeri ar fi chiar o jucărie în faţa situaţiei apărute acum când principalul organizator al dezbaterilor prezidenţiale s-ar face vinovat de acţiune ilegală şi premeditată.

CPD ANNOUNCES SECOND PRESIDENTIAL DEBATE WILL BE VIRTUAL

October 8, 2020

Washington, D.C. (October 8, 2020) – In order to protect the health and safety of all involved with the second presidential debate, scheduled for October 15, 2020, The Commission on Presidential Debates (CPD) announced the following today:

The second presidential debate will take the form of a town meeting, in which the candidates would participate from separate remote locations. The town meeting participants and the moderator, Steve Scully, Senior Executive Producer & Political Editor, C-SPAN Networks, will be located at the Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County in Miami, Florida. The White House Pool will provide coverage of the second presidential debate.

Ceea ce urmează este interesant şi exemplar în sensul că indică tonul cu totul nou la care a ajuns această competiţie prezidenţială americană şi de la care au de învăţat mulţi dintre liderii politici ai lumii. Iată cum sună comunicatul venit de la echipa lui Trump ca răspuns la cele decise de comisia respectivă:

October 08, 2020

TRUMP CAMPAIGN STATEMENT ON UNILATERAL DECISION OF THE COMMISSION ON PRESIDENTIAL DEBATES

“President Trump won the first debate despite a terrible and biased moderator in Chris Wallace, and everybody knows it. For the swamp creatures at the Presidential Debate Commission to now rush to Joe Biden’s defense by unilaterally canceling an in-person debate is pathetic. That’s not what debates are about or how they’re done. Here are the facts: President Trump will have posted multiple negative tests prior to the debate, so there is no need for this unilateral declaration. The safety of all involved can easily be achieved without canceling a chance for voters to see both candidates go head to head. We’ll pass on this sad excuse to bail out Joe Biden and do a rally instead.”

- Bill Stepien, Trump 2020 campaign manager

Tehnic, logica mişcării este motivată de Eric Trump care spune că cei din CDP ar fi încercat să-l protejeze pe Biden deoarece, promovând o dezbatere virtuală, i-ar fi dat posibiliatea să aibă la dispoziţie 14 promptere în spatele camerei şi să beneficieze şi de ajutorul a 14 membri ai echipei de campanie care, la momentele-cheie, să ridice cartoane colorate pentru a genera reacţii sau atitudini corporale sugestive sau care să ceară un anume ton sugestiv al vocii.

Biden’s mouth is watering at the notion of a virtual debate - he will have 12 teleprompters and 14 campaign staffers holding flash cards on the other side of that camera! — Eric Trump (@EricTrump) October 8, 2020

De partea cealaltă, a reacţionat Kate Bedingfield, adjuncta şefului de campanie a lui Biden, care a spus că, totuşi, şeful său este „gata să vorbească în faţa poporului american şi să facă o comparaţie între planul său de reunificare a naţiunii în raport cu conducerea eşuată asigurată de Donald Trump“.

De aici înainte, bătălia pare să fi derapat complet şi ireversibil.

Probă stă modul în care preşedintele Trump a comentat dezbaterea dintre posibilii viitori vicepreşedinţi, Mike Pence din echipa sa şi senatoarea Kamala Harris din echipa Pence. Trump s-a dezlănţuit cu o furie rar întâlnită împotriva lui Harris pe care a numit-o „monstru“. Într-un interviu cu Maria Bartiromo de la Fox News, Trump a declarat că „monstrul care era aseară pe scenă cu Mike Pence care, în paranteză fie spus, i-a distrus ultima ei seară, acest monstru spune că nu, nu va foraj tip «fracking», tot ce-a spus nu este decât o minicună“. A spus despre Harris că este „oribilă“, „complet neatrăgătoare“ şi o „comunistă“, „incompetentă“ şi „super-liberală“.

Aici s-a ajuns. Foarte jos.

Pericolul ridicării oricăror bariere de protecţie nu face altceva decât să deschidă foarte larg drumul către prăpastie. Sau, mai degrabă, justifică orice procedeu ulteror de aruncare cu noroi şi folosirea oricărui tip de arme ofensive dintre cele care, prin convenţie tacită, fuseseră declarate interziste într-o lume trecută. Ne-am întors în lumea unui circ dublat de o violenţă care poate deveni oricând ucigaşă. Să sperăm că doar la nivelul vorbel. Dacă n-a şi devenit, prima sa victimă fiind însăşi democraţia de tip tradiţional, semnul distinctiv a ceea ce a fost desemnat drept „civilizaţie occidentală“.

Urmărind spectacolul ăsta de prost-gust, gândiţi-vă bine cine, la modul cel mai virtual imaginabil, stă în primul rând şi râde cu satisfacţie în faţa haosului anunţat?

P.S. Un coleg corespondent de presă american cu multiple şi străvechi state de serviciu, m-a rugat să nu uit să pun întrebarea asta ca final: ce-aţi ziceţi dacă, după modelul obişnuit, Trump se răzgândeşte şi vrea totuşi dezbatere?