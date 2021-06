Texas: 13 persoane au fost rănite într-un atac armat. Atacatorul a fugit - VIDEO

Cauza atacului face obiectul unei anchete. Poliţia nu a reuşit să obţină o descriere în detaliu a atacatorului, însă crede că este vorba de un bărbat, a precizat Joseph Chacon, reprezentant al poliţiei, într-o conferinţă de presă susţinută la ora locală 04.00.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi alte elemente.

Atacul a avut loc noaptea, la aproximativ 01:30, pe 6th Street, zonă în care se află numeroase baruri şi restaurante. În momentul atacului, accesul vehiculelor pe stradă era blocat.

Dintre răniţi, 11 au fost transportaţi la un spital local, iar ceilalţi doi au ajuns la alte spitale.

“Poliţiştii noştri au intervenit foarte repede. Ei au putut începe imediat manevrele pentru salvarea vieţii pacienţilor”, a declarat Chacon.

Unii poliţişti i-au dus cu maşina pe pacienţi la spital, deoarece situaţia în zonă era haotică şi mulţimea era greu de controlat, a precizat Joseph Chacon.

