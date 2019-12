Surpriză pe scena internaţională: SUA şi Iranul au făcut un schimb de prizonieri

Trump a declarat că Xiyue Wang, un chinez-american, se întoarce în SUA. Un oficial Iranian a afirmat, la rândul său, că iranianul Massoud Soleimani a fost eliberat din detenţia în SUA.

Schimbul a fost facilitate de Elveţia, iar agenţia iraniană IRNA a notat că ministrul de Externe, Mohammad Javad Zarif, l-a întâmpinat pe Soleimani la Zurich, unde ar fi avut loc schimbul. Soleimani ar urma să ajungă în Iran astăzi.

“Bucuros că profesorul Massoud Soleimani şi domnul Xiyue Wang se vor alătura familiilor lor în scurt timp. Mulţumiri tuturor celor care s-au implicat, în special guvernului elveţian”, a notat Javad Zarif pe Twitter, postând şi o fotografie.

Într-un comunicat al Casei Albe, Trump nu a menţionat eliberarea lui Soleimanni, dar i-a mulţumit guvernului elveţian pentru ajutorul în negocierea eliberării lui Wang.

“Eliberarea americanilor ţinuţi captivi este de o importanţă vitală pentru administraţia mea şi vom munci în continuare din greu pentru a ne aduce acasă cetăţenii ţinuţi captivi pe nedrept în străinătate”, a afirmat Donald Trump.

Elveţia reprezintă interesele diplomatice ale Statelor Unite în Iran, de cânc Washingtonul şi Teheranul au rupt relaţiile diplomatice, la scurt timp după revoluţia islamică din 1979, din Iran.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG