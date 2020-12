O familie, evacuată din avion pentru că fetiţa lor de doar doi ani a refuzat să poarte mască sanitară. Cum se apără compania VIDEO

United Airlines are o politică strictă în privinţa purtării măştii de protecţie la bordul aeronavelor sale, care se aplică tuturor călătorilor de cel puţin doi ani, scrie Fox News, un post de televiziune conservator, citat de stirileprotv.ro.

Eliz Orban a postat vineri un filmuleţ pe reţelele de socializare în care se vede cum soţul ei încearcă să o convingă pe fetiţa lor să poarte mască, însă aceasta a refuzat şi a devenit agitată. Bărbatul a luat-o apoi în braţe şi i-a ţinut masca pe faţă cu mâna, însă echipajul de bord i-a transmis că acest lucru nu este în conformitate cu politicile anti-COVID-19 ale companiei, scrie sursa citată.

„Tocmai am fost daţi jos din avion pentru că fiica noastră de doi ani nu vrea să îşi pună mască. Şi ne-au interzis să mai zburăm vreodată cu United”, a spus femeia în lacrimi, la puţin timp după ce ea şi familia ei au coborât din aeronava cu care trebuiau să ajungă în New Jersey.

Femeia susţine că este o clientă fidelă a acestei companii aeriene, întrucât toate rudele sale locuiesc pe Coasta de Est şi „aceasta este singura modalitate prin care ei îşi pot vedea nepoata”.

„Personalul a fost nepoliticos de la început. A fost ceva în genul: «Ei, bine, copilul tău de doi ani nu se conformează, plecaţi din avion»”, a adăugat ea.

Compania aeriană a răspuns prin intermediul unui comunicat: „Sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri este principala noastră prioritate şi de aceea avem aceste politici pe mai multe niveluri, care includ obligativitatea măştii în cazul persoanelor cu vârsta de peste doi ani. Aceste proceduri sunt susţinute de recomandările CDC şi de partenerii noştrii de la Clinica Cleveland şi sunt aplicate la toate marile companii aeriene”.

Totodată, purtătorul de cuvânt al United Airlines a dat asigurări că familiei Orban nu i-a fost interzis să mai călătorească cu avioanele companiei.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj