Pandemia a deschis buzunarele americanilor, care sunt mai generoşi ca niciodată cu persoanele nevoiaşe

Sute de maşini se aliniază la coadă înainte de răsăritul soarelui pentru a primi alimente la centrele de distribuţie ale organizaţiei Forgotten Harvest din zona metropolitană a oraşului Detroit, unde vizitele au crescut cu 50%. Donaţiile în bani au crescut la rândul lor şi sunt pe cale să le depăşească pe cele de anul trecut, contribuind la distribuirea de ajutoare în timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus, relatează Reuters.

„Singurul lucru bun al acestei pandemii este că a făcut ca oamenilor să le pese mai mult de vecinii lor”, a declarat Christopher Ivey, director de marketing la Forgotten Harvest, una dintre cele mai mari bănci de alimente din statul Michigan.

Criza economia provocată de pandemie a adâncit decalajul între cei care au şi cei care nu au în Statele Unite. Persoanele care pot lucra de acasă, deseori în slujbe bine plătite, se află într-o situaţie confortabilă, dar peste 20 de milioane de americani depind de indemnizaţiile pentru şomaj, iar foamea şi sărăcia sunt în creştere.

Acest decalaj a fost însoţit de o creştere a donaţiilor la băncile de alimente, de campanii de strângere de fonduri şi alte ajutoare pentru americanii devastaţi financiar.

Multe organizaţii nonprofit au avut de suferit în acest an, pentru că pandemia a dus la anularea galelor şi a strângerilor de fonduri. Dar donaţiile către organizaţiile caritabile mici şi mijlocii au crescut cu 7,6% în primele nouă luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unei analize recente efectuate de Association of Fundraising Professionals, care urmăreşte aproape 2.500 de organizaţii. Numărul donatorilor a urcat cu 11,7%.

Această tendinţă pare să fi continuat şi în decembrie, care este cea mai activă lună pentru activităţile caritabile în SUA.

Organizaţiile de caritate au primit donaţii de 2,47 de miliarde de dolari pe 1 decembrie, marţea de după Thanksgiving cunoscută sub numele de GivingTuesday, în creştere cu 25% faţă de 2019.

”Oamenii donează cum nu am mai văzut vreodată”, a declarat Woodrow Rosenbaum, director pentru date la GivingTuesday. Majoritatea donaţiilor sunt mici, sugerând că oameni cu toate tipurile de venituri contribuie mai mult, a spus acesta.

Aproximativ 70% dintre donaţiile către campaniile GoFundMe au fost în acest an de sub 50 de dolari, faţă de 40% în 2019, potrivit unui purtător de cuvânt al site-ului de strângeri de fonduri.

America’s Food Fund, înfiinţat în acest an, a atras peste 40 de milioane de dolari pe GoFundMe, aceasta fiind cea mai mare campanie efectuată vreodată pe acest site.