Oligarhii ruşi vor fi vizaţi de sancţiuni în noul pachet de ajutoare pentru Ucraina, de 33 de miliarde de dolari

„Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi şi, în acelaşi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune împreună pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinţă de presă la New York.

Preşedintele Joe Biden a cerut joi Congresului să aprobe o asistenţă de 33 de miliarde de dolari pentru Kiev, ceea ce ar marca o escaladare dramatică a finanţării SUA pentru Ucraina la mai bine de două luni după ce a fost invadată de Rusia.

Schumer a spus că administraţia Biden le-a cerut parlamentarilor să introducă prevederi în proiectul de lege pentru ajutor pentru a-l ajuta să sechestreze activele, să le lichideze şi să trimită Ucrainei banii.

Camera Reprezentanţilor SUA şi-a semnalat sprijinul pentru a acordare mai multă putere administraţiei de a viza oligarhii care profită de pe urma asocierii lor cu preşedintele rus Vladimir Putin, când a aprobat miercuri o legislaţie neobligatorie.

Finanţarea de 33 de miliarde de dolari pentru Ucraina, pe care parlamentarii au spus că vor să o aprobe rapid, va fi folosită pentru a oferi arme, muniţie şi alte asistenţe militare, precum şi ajutor economic şi umanitar direct Ucrainei.