Miliardar-doctor de origine chineză, care testează un vaccin oral anti-COVID-19, despre atacurile anti-asiatice: „Am fost decepţionaţi de SUA”

„Acest bias inconştient şi rasism este răspândit peste tot. Este aproape inerent, iar asta e trist, ţesăturii istorice a acestei ţări. Trebuie s-o recunoaştem, s-o acceptăm şi să ne rupem de asta”, a spus Soon-Shiong, fondatorul şi preşedintele executiv al companiei biotehnologice ImmunityBio, după valul de atacuri asupra asiaticilor americani.

Soon-Shiong are părinţi chinezi şi s-a născut în Africa de Sud. Locuieşte în SUA din 1977.

„Vin din Africa de Sud unde am copilărit şi am fost martor la rasism. Diferenţa, în mod curios, este că a fost vorba de Apartheid -unul făţiş însă. Ne închipuiam că venim pe pământul celor liberi. Şi, sincer, am fost decepţionaţi”.

Omul de afaceri a îndemnat asiaticii americani să ia poziţie faţă de atitudinile de ură rasială.

„Din nefericire, cultura şi mentalitatea asiatică este să taci şi să înduri. Să-ţi faci slujba şi să-ţi vezi de treabă. Să nu vorbeşti despre asta. Nu cred că trebuie să se mai întâmple aşa”.

Soon-Shiong a absolvit medicina la 23 de ani şi a dobândit o parte din avere după ce a inventat medicamentul anticancer Abraxane. Apoi a cumpărat acţiuni la echipa de baschet Los Angeles Lakers, iar în 2018 a achiziţionat contra sumei de 500 de milioane de dolari publicaţiile LA Times şi San Diego Union-Tribune. Forbes estimează averea sa la 7,5 miliarde de dolari americani.

Înainte de a deveni însă unul din cei mai bogaţi doctori din lume, Soon-Shiong s-a confruntat cu discriminare ca rezident în chirurgie la UCLA în anii 1980, după cum a dezvăluit într-un interviu pentru CNN.

„Un profesor de la UCLA, vecin cu mine, mi-a spus în faţă: Nu ne plac oamenii ca tine aici. A fost destul de ostentativ”, povesteşte acesta.

Săptămâna trecută, o femeie asiatică în vârstă de 65 de ani a fost atacată în plină zi în Midtown Manhattan, New York. Atacatorul a înjurat-o şi i-a strigat că nu are ce căuta acolo, că e asiatică.

Omul de afaceri a numit „dureroasă” atitudinea trecătorilor care nu au intervenit.

„Lipsa de empatie pentru alt om, fie că este asiatic, verde, negru - este o fiinţă umană, o doamnă de 65 de ani extrem de speriată. Ar fi bine ca ţara asta să se trezească şi să vadă aceste lucruri, întrucât altfel vor deveni probleme ale viitoarei generaţii”.

Factorul Trump

Soon-Shiong a fost de acord că fostul preşedinte american are „absolut” o parte de vină pentru atacurile anti-asiatice după ce a numit COVID-19 „Gripa Kung” şi „virusul chinez”.

„Nu a ajutat deloc. Nu i-a ajutat nici pe asiatici, nici comunitatea de culoare sau latină. Rasismul doar s-a inflamat”.

Un vaccin oral anti-COVID-19

Soon-Shiong a unit luna trecută două din companiile sale biotehnologice NantKWest şi ImmunityBio, păstrând numele ultimei pentru ambele.

ImmunityBio lucrează la o nouă generaţie de vaccinuri anti-COVID-19 capabile nu doar să blocheze virusul şi variantele sale, ci să-l linşeze cu ajutorul celulelor imunitare T.

Vaccinul experimental este un medicament administrat oral ce poate fi depozitat la temperatura camerei. Studii clinice de fază 1 sunt în desfăşurare în SUA şi Africa de Sud.

Soon-Shiong a spus că vaccinul său ar putea fi trimis uşor în toată Africa în timp ce ar deveni un booster la celelalte vaccinuri.

Miliardarul a dezvăluit că ajutarea ţării sale natale şi a Africii ar fi îndeplinirea promisiunii sale din tinereţe de a reveni în Africa de Sud.

„Mi-a luat mult timp, dar mă voi întoarce”, a asigurat el.