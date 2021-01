Mărturiile americanilor care şi-au denunţat vecinii la FBI: „Nu ştii de ce sunt capabili oamenii”

Mai mulţi americani şi-au recunoscut proprii vecini în imaginile de la asediul Capitoliului şi au anunţat FBI-ul.

Vecinul lui Matthew Council, care locuieşte într-o suburbie din Florida, a aflat de arestarea acestuia în legătură cu incidentele de la Capitoliu - când o mulţime furioasă de americani, majoritatea susţinători ai lui Donald Trump, au forţat cordonul de securitate şi au pătruns în Congres - de la reporterii care l-au abordat pe stradă, în timp ce-şi plimba câinele. Ca să afle apoi că acest tip cu o înfăţişare comună şi comportament normal a intrat în Capitoliu şi a împins un ofiţer de poliţie care încerca să-l oprească.

Acesta nu a dorit să apară la televizor, dar a fost de acord să vorbească anonim cu jurnaliştii Washington Post despre Matthew Council, vecinul său, pe care îl cunoştea din vedere şi cu care se saluta. El nu ştia nimic despre simpatia sa pentru Donald Trump, mai ales că nu avea niciun indicator sau steag expus în faţa casei precum alţii.

Odată cu investigaţia FBI prin care sunt identificaţi şi reţinuţi cei care au intrat cu forţa în Capitoliu, a ieşit la iveală proporţia de susţinători radicalizaţi ai lui Donald Trumpi: oameni din toate categorile sociale şi profesionale - avocaţi, ofiţeri de poliţie, agenţi imobiliari, casnice - au făcut un front comun cu radicali de dreapta şi adepţi ai teoriilor conspiraţiei cerând socoteală parlamentarilor pentru că nu au pus umărul la răsturnarea rezultatului alegerilor.

Printre huligani s-au aflat un profesor universitar, un stilist, un terapeut ocupaţional, un CEO, un profesor de pian, un medaliat olimpic şi un ales al legislativului local din Virginia. Jenna Ryan, un agent imobiliar din Texas, a mers la protestul iniţial într-un avion privat şi s-a filmat în mijlocul insurgenţilor promovându-şi munca: „Ştiţi la cine să apelaţi pentru servicii imobiliare. Agentul vostru, Jenna Ryan”. Aceasta a fost între timp arestată şi este unul dintre susţinătorii lui Trump care a militat pentru clemenţă prezidenţială.

În lumina ultimelor evenimente, americanii din cartiere liniştite şi înstărite au început să se întrebe: Îi cunosc? Ar putea fi vecinii sau cunoscuţii mei capabili de aşa ceva? Astfel, un insurgent ar putea fi oricine de la vecinul cu peluză îngrijită, la femeia care se ia harţă cu asociaţia proprietarilor până la bărbatul de la câteva străzi distanţă care schimbă politicos subiectul când vine vorba de chestiuni politice, scrie Washington Post.

Ar putea fi cineva precum Michael Ganz dintr-o suburbie din Indiana, un contractor şi proprietar al unui restaurant, dat în vileag de vecina sa.

„El părea a fi unul dintre acei tipi înstăriţi care iubeşte impozitele mici şi să rupă regulile mai degrabă decât un trumpist ideologic”, a spus aceasta sub condiţia anonimatului. Ea l-a denunţat pe Ganz FBI-ului după ce un alt vecin al lor i-a arătat imagini cu acesta pe treptele Capitoliului şi apoi a văzut un interviu cu el în care punea tulburările pe seama Antifa.

„Nu am văzut niciun fel de violenţe, distrugeri şi încleştări. Acei câţiva extremişti antifa (probabil organizaţi de oameni foarte puternici pentru a da o imagine proastă lui Trump) au fost liniştiţi rapid ”, spunea Ganz pentru publicaţia „Chicago Tribune”.

Vecina lui şi-a explicat gestul:„M-am simţit parte dintr-o mişcare necesară pentru a îndrepta lucrurile în această ţară. Am simţit un soi de obligaţie patriotică”.

Circa 200 de procese penale au fost deschise de FBI în urma celor aproximativ 140.000 de ponturi şi informaţii primite în mare parte de la prietenii celor în cauză, colegii sau alţi cunoscuţi.

O femeie din Chicago s-a decis după ce şi-a recunoscut un vecin într-o filmare distribuită pe Snapchat. Acesta, care se afla „foarte aproape de Capitoliu” „instiga la violenţă strigând: ar trebui să distrugem toate astea şi să le furăm tot”.





Este un vecin care îi fusese prieten, dar de care se îndepărtase de mai mult timp după ce a acesta s-a purtat grosolan cu ea.





„Este puţin înfricoşător că am fost apropiată de o persoană pe care o numim acum terorist domestic. Nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi lângă cineva care are are intenţii rele împotriva ţării noastre”, a spus aceasta.





Laura, o rezidentă din Siloam Springs, Arkansas, apreciază că problema cu aceşti insurgenţi este faptul că au impresia că sunt bine intenţionaţi, cum este cazul şi unui vecin al ei.





„Amândoi suntem creştini sau ne pretindem ca atare, iar asta este derutant. El este autentic convins că acesta este planul lui Dumnezeu pentru America”.





Vecinul său a plecat ca într-un pelerinaj la Washington, unde s-a dus să se roage pentru Trump să iasă câştigător al scrutinului. Dar apoi a postat pe Facebook un mesaj cum că a ajuns la intrarea din spate a Capitoliului şi s-a pozat cu un glonţ de cauciuc pe care îl ridicase de pe jos. Atunci Laura şi-a dat seama „că se afla undeva unde nu avea voie” şi a decis să-l raporteze la FBI.

„Nu mi-a făcut deloc plăcere, dar am făcut ce trebuia. Sunt albă, am multe privilegii. Nu trebuie să am motive de teamă. Însă nu e cazul pentru alţii”.





Alţi americani au motive să-şi urmărească cu teamă vecinii în perspectiva inaugurării din 20 ianuarie.

Jake, care locuieşte într-un cartier din Boston, a fost şocat când a observat un indicator QAnon în curtea vecinei sale în urmă cu câteva luni. Jake s-a gândit că vecina sa ar putea avea ceva probleme psihice, dar s-a gândit că nu trebuie să agite apele şi şi-a păstrat atitudinea prietenoasă.

„Câinii noştri sunt familiari unul cu altul. Ne facem cu mâna şi ne salutăm”, a spus el.





Totuşi, după ce a urmărit clipurile cu violenţele de la Capitoliu şi a observat logo-ul Qanon pe tricouri unora dintre participanţi, s-a simţit mai neliniştit decât de obicei.





„Este ceva mai tulburător în aceste momente. Vedem retorica violentă din online a unor adepţi convinşi transformându-se în violenţă reală împotriva unei republici. Nu ştii de ce pot fi capabili oamenii”.

O femeie din Coos County, Oregon spune că se teme pentru siguranţa ei din cauza unui vecin ale cărui opinii nu sunt doar neobişnuite, ci de-a dreptul ameninţătoare. Acesta a proferat comentarii rasiste despre musulmani şi a hărţuit-o pentru vederile sale politice democrate.





Între ei a izbucnit o luptă teritorială când el a îndreptat un indicator Trump-Pence spre casa ei, iar ea a răspuns cu propriul său indicator de susţinere a unui candidat democrat local.

S-a lăsat cu gâlceavă şi strigăte.





După asediul asupra Capitoliului însă, lucrurile au luat o întorsătură ceva mai sinistră: chiar a doua zi a auzit focuri de armă în curtea vecinului. Uitându-se prin gard a văzut că vecinul său instalase un poligon de tragere.





I-au venit atunci în minte ştirile despre demonstraţiile armate plănuite la capitoliile de pe tot cuprinsul Americii.





„M-am gândit: Dumnezeule! S-ar putea antrena pentru asta? Am simţit un gol în stomac. Mâinile îmi tremurau”, a spus ea, explicând că a început să se teamă pentru siguranţa ei şi a animalelor sale de companie.





Astfel că va rămâne în gardă şi va urmări ce se întâmplă de cealaltă parte a gardului şi eventual dacă vecinul său va dispărea mai multe zile.





Cât despre vecinul lui Matthew Council, acesta spune că va încerca să se poarte normal, deşi cu siguranţă îl va privi altfel.





„Îl salut în continuare. Trebuie să fie pace. Ştii ce spun? Am ipotecă pe 30 de ani”, a spus acesta.