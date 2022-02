Biden anunţă noi sancţiuni la adresa Rusiei: Putin va fi un paria pe scena internaţională. Statele care se opun excluderii din SWIFT VIDEO

Joe Biden a început prin a spune că armata rusă a declanşat un atac brutal asupra Ucrainei fără ca Rusia să fi fost provocată anterior. Joe Biden a anunţat ”limitarea capacităţii Rusiei de a face afaceri în dolari, euro, lire sterline şi yeni pentru a fi inclusă în economia globală”, întreruperea capacităţii de a finanţa şi de a creşte armata rusă, deteriorarea capacităţii de a concura în economia high-tech a secolului 21.

„Armata Rusiei a început un asalt fără provocări asupra populaţiei din Ucraina. Atacul a fost premeditat, Putin a respins diplomaţia.

Vladimir Putin a poziţionat 175.000 militari şi echipament militar la graniţele Ucrainei şi a adus provizii de sânge şi a construit spitale de campanie. Acest lucru spune tot ce trebuie să ştiţi despre intenţiile lui.

Săptămâni întregi am avertizat că se va întâmpla asta. În ultima săptămână am văzut creşterea bombardamentelor în Donbas, Rusia a condus atacuri cibernetice. Ce am văzut a fost o încălcare flagrantă a legii internaţionale. Autorizez noi sancţiuni, inclusiv asupra exporturilor.

Statele Unite nu fac asta singure. Vom limita abilitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, vom bloca alte patru bănci, vom impune sancţiuni asupra elitelor Rusiei şi familiilor lor. Banca VTB se află printre cele sancţionate. Vom face paşi pentru apărarea aliaţilor noştri din NATO.

Companiile ruse de stat nu vor mai putea să se împrumute pe pieţe globale. Aceste decizii vor avea efect pe termen lung. Vom tăia jumătate din importurile de servicii Hi-tech.

Este deja un conflict mare, Vrem să prevenim un conflict şi mai mare. Nu am de gând să mă întâlnesc cu Putin. Sancţiunile pe care le-am propus vor avea un efect mai mare decât SWIT, vom vedea ce vor decide europenii.

Forţele SUA nu vor lupta în Ucraina. Dacă Rusia atacă companiile noastre cibernetic, suntem gata să răspundem. Este un moment periculos pentru toată Europa şi pentru toată lumea. Putin a atacat principiile păcii globale. Putin a vrut un imperiu prin orice mijloace, agresând vecinii Rusiei. Putin are o viziune sinistră legată de viitorul lumii. Săptămânile şi lunile care urmează vor fi grele pentru ucraineni. Va dura până când sancţiunile vor avea rezultat.

Mâine, NATO va avea un summit şi vom întări ţările din estul NATO. Vom trimite noi trupe în Germania. Preşedintele rus are planuri mult mai mari decât Ucraina, vrea să refacă URSS. Ambiţiile lui Putin sunt contrare cu momentul în care se află restul lumii.”, a declarat Joe Biden.

Germania, Italia, Ungaria şi Cipru se opun în UE deconectării Rusiei de la SWIFT, reţeaua globală de plăţi bancare.

În interiorul UE au loc dispute aprinse pe tema sancţiunilor ce ar trebui aplicate Rusiei pentru invadarea Ucrainei, transmite CNN. Astfel, statele de estul Europei cer cu fermitate deconectarea Rusiei de la sistemul de plăţi interbancare Swift, ceea ce ar paraliza practic sistemul bancar din Rusia. Cele mai vocale sunt Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania.

Preşedintelui american Joe Biden i s-a prezentat un set de opţiuni pentru ca SUA să efectueze atacuri cibernetice masive menite să perturbe capacitatea Rusiei de a-şi susţine operaţiunile militare în Ucraina, relatează NBC News.

Patru oameni familiarizaţi cu discuţile au declarat pentru canalul de ştiri că serviciile secrete americane propun folosirea armelor cibernetice americane „la o scară nemaiîntâlnită până acum”.

Printre opţiuni se numără întreruperea conexiunii la internet în Rusia, oprirea energiei electrice şi modificarea comutatoarelor de cale ferată pentru a împiedica capacitatea Rusiei de a-şi reaproviziona forţele, au spus trei dintre surse.