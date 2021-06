Joe Biden, după întâlnirea cu Boris Johnson: SUA şi Marea Britanie au reafirmat „relaţia specială”

„Am abordat şi am discutat o gamă largă de probleme asupra cărora Marea Britanie şi Statele Unite colaborează foarte strâns. Am reafirmat relaţia specială dintre cetăţenii noştri şi am reînnoit angajamentul pentru apărarea valorilor democratice permanente pe care le împărtăşesc ambele ţări”, a afirmat Joe Biden, scrie CNN, potrivit Mediafax.

„În prezent, dezvoltăm angajamentul pentru o Cartă Atlantică revitalizată, actualizată, pentru a aborda principalele provocări ale acestui secol: securitatea cibernetică, tehnologiile emergente, sănătatea globală şi schimbările climatice. Am discutat obiectivele noastre comune pentru ghidarea ambiţioaselor acţiuni mondiale de contracarare a schimbărilor climatice”, a subliniat preşedintele SUA.

În ceea ce priveşte tensiunile post-Brexit în Irlanda de Nord, premierul britanic a dat asigurări că menţinerea păcii în provincia britanică este un „teren de înţelegere” şi declarând că este „optimist” în această privinţă, scrie AFP.