Joe Biden îl arată cu degetul pe Donald Trump în discursul său în Congres, la un an de la asaltul Capitoliului: „Democraţia a fost atacată”

Voi sta în această breşă”, afirmă Joe Biden în Congres, la un an de la atacul de la Capitoliu

El îi critică aprig pe predecesorul său şi pe susţinătorii violenţi ai acestuia în acest discurs.

”Pentru prima oară în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut nişte alegeri, dar a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii, iar o mulţime violentă a străpuns Capitoliul”, declară el. ”Însă au eşuat”.

”Eu voi sta în această breşă”, a subliniat Biden, ridicând vocea.

”Democraţia a fost atacată”, declară el. ”Noi, poporul, îndurăm. Noi, poporul, am prevalat”.

Şeful statului şi democraţii din Congres s-au reunit în Statuary Hall, unul dintre numeroasele locuri în care au pătruns, în urmă cu un an, atacatori care au întrerupt certificarea victoriei sale.

Biden a pus în contrast ceea ce s-a întâmplat cu adevărat şi versiuni false despre asaltul de la Capitoliu, inclusiv refuzul multor democraţi de a afirma că democratul a obţinut o victorie în alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie 2020.

”Voi şi cu mine şi întrega lume am văzut cu ochii noştri”, a subliniat el.

El a cerut audienţei să închidă ochii şi să-şi amintească ceea ce a văzut în acea zi şi a descris scene violente şi sfâşietoare, mulţimea atacând poliţia, ameninţându-o pe preşedinta Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi, ridicând spânzurători şi ameninţând să-l spânzure pe vicepreşedintele republican Mke Pence, în tmp ce şeful de atunci al statului, Donald Trum, se uta la aceste scene la televizor, la Casa Albă.

”Acesta este adevărul lui Dumnezeu despre 6 ianuarie 2021”, a subliniat el. ”Voiau să saboteze Constituţia”.

”Trebuie să fim absolut clari cu privire la ceea ce este adevărat şi ceea ce este minciună. Acesta este adevărul”, a declarat el. ”Fostul preşedinte al Statelor Unite ale Americii a răspândit o reţea de minciuni despre alegerile din 2020”.

Democraţii participă la o serie se comemorări, fizic sau virtual, însă aproape toţi republicanii de pe Dealul Capitoliului absentează.

Această diferenţă reprezintă ruptura brutală între cele două partide, care s-a agravt după ce sute de susţinători ai lui Trump au atacat violent poliţia şi au spart geamuri la Capitoliu, cu pumnii şi cu bare, şi au întrerupt certificarea victoriei lui Biden.

Republicanii din Congres au condamnat atacul în zilele imedat următoare, însă majoritatea acestora i-a rămas loială fostului preşedinte.

Reprezentanta Liz Cheney, preşedinta Comisiei de anchetă a Camerei Reprezentanţilor, una dintre puţinii congresmeni din cadrul GOP care participă la ceremonii la Capitoliu, avertizează că ”ameninţarea continuă”.

Trump ”continuă să facă aceleaşi afirmaţii despre care noi ştim că au cauzat violenţe la 6 ianuarie”, acuză ea.

”Din nefericire, prea mulţi oameni din partidul meu îl susţin pe fostul preşedinte, se fac că nu văd sau minimalizează pericolul”, declară ea NBC. ”Aşa mor democraţiile. Pur şi simplu nu putem permite să se întâmple acest lucru”.

Alţi republicani, inclusiv liderul minorităţii în Senat Mitch McConnell, lipsesc de la Washington, participând la funeraliile fostului senator Johnny Isakson, în Georgia.

Democraţii care investighează insurecţia de la 6 ianuarie vor să le spună americanilor, în următoarele luni, ceea ce s-a întâmplat în acea zi, însă liderii democraţi încearcă să facă apel, la această comemorrare, la instinctul lor patriotic.

Potrivit unui sondaj realizat de NORC Center for Public Affairs Research pentru The Associated Press, trei republicani din zece afirmă că atacul de la Capitoliu nu a fost violent, iar alţi aproximativ trei republicani din zece afirmă că a fost oarecum violent.

Aproximativ două treimi dintre americani declară că 6 ianuarie 2021 a fost o zi foarte violentă sau extrem de violentă, inclusiv nouă din zece democraţi.

În contextul în care Biden este pregătit să dea vine pe predecesorul său, procentul americanilor care-l acuză pe Trump de violenţele de la 6 ianuarie a crescut uşor în ultimul an, iar 57% îl acuză că are o vină importantă în ceea ce s-a întâmplat.

Potrivit unui sondaj AP-NORC realizat atunci, imediat după atac, 50% dintre respondenţi erau de această părere.

Acuzaţiile lui Trump, fără probe, cu privire la o fraudă la scară argă în alegerile prezidenţiale au fost respinse de instanţe de judecată şi au fost dezminţite de către Departamentul acestua al Justiţiei.

Potrivit unei investigaţii AP, mai puţin de 475 de cazuri de fraudă electorală au avut loc, în contextul în care s-au exprimat 25,5 milioane de buletine de vot în cele şase şase state contestate de către Trump, reprezentând un procent insignifiant.