„Dust Lady”. Povestea femeii acoperite de praf şi cenuşă, care a supravieţuit atacurilor de la 11 septembrie, dar a murit de cancer

Chiar şi printre milioanele de fotografii făcute într-una dintre cele mai devastatoare zile ale secolului XXI, ”Dust Lady” rămâne o imagine neobişnuit de puternică. Imediat după prăbuşirea turnului sudic de la World Trade Center, o femeie este pozată clatinându-se pe stradă, ieşind dintr-o clădire de birouri, învelită în praf. Se uită în gol, iar faţa ei transmite şoc brutal şi durerea acută. Din cap până în picioare, este acoperită cu praf toxic, beton şi moloz pulverizat.

Numele ei este Marcy Borders şi tocmai începuse să lucreze la Bank of America. Lucra la etajul 81 al turnului de nord de la World Trade Center în ziua atacurilor teroriste. A fugit în stradă în ciuda sfaturilor managerului ei, chiar înainte ca turnul să se prăbuşească.

„Nu aveam idee ce se întâmplă”, a povestit ea despre impactul avionului într-un interviu din 2012. „La modul în care clădirea se zdruncina, nu puteam să stau acolo.” Femeia s-a adăpostit iniţial pe o scară aglomerată unde a fost acoperită de un nor de fum şi praf. „De fiecare dată când trăgeam aer, mi se umplea gura, mă sufocam”, a spus ea. „Nu-mi puteam vedea mâna în faţa mea. Îmi spuneam doar că nu vreau să mor. ”

În cele din urmă a fost ajutată să coboare de o altă persoană şi a ajuns într-o clădire vecină. Fotograful Stan Honda de la Agence France-Presse, care se plimba pe străzi în acea zi, a fost cel care a captat momentul cunoscut americanilor sub numele de „Dust Lady”. ”Fotografia lui Marcy Borders este a unei singure persoane care încearcă să facă faţă haosului din acea zi, oamenii se pot pune în locul ei”, a povestit fotograful.

Originară din Noua Zeelandă, Marcy Borders a dezvăluit în 2014 că suferă de cancer de stomac, ultima lovitură dintr-o serie de greutăţi pe care le-a trăit după prăbuşirea turnurilor. S-a luptat cu depresia şi dependenţa de droguri, nu şi-a putut plăti facturile medicale uriaşe şi din această cauză nu a putut urma tratamentul exact prescris de medici pentru boala ei, potrivit New York Times. Femeia a povestit că nu se mai poate uita la fotografia pe care i-a făcut-o Stan Honda. ”Nu mai vreau să fiu o victimă”.

Într-un alt interviu din 2011 pentru New York Post, Marcy a povestit sinceră cum teroarea a pus stăpânire pe viaţa ei după atacuri: „Viaţa mea a scăpat de sub control. Nu am mai putut lucra deloc aproape 10 ani şi, până în 2011, eram un dezastru complet. De fiecare dată când vedeam un avion, intram în panică. Dacă vedeam un bărbat într-o clădire, eram convinsă că avea să mă împuşte ”.

Abia după ce a pierdut custodia celor doi copii s-a internat la o clinică de reabilitare. ”Am început să folosesc cocaină pentru că nu voiam să trăiesc”, a spus ea pentru New York Post. Marcy Borders a murit în 2015, la 4 ani după ce viaţa ei părea că se reface după teroarea atentatelor.