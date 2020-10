Donald Trump a ieşit din spital ca să-şi salute susţinătorii. Medic: „O piesă de teatru, un gest nebunesc”

Preşedintele stătea în dreapta, pe bancheta din spate, şi purta mască, la fel şi cei doi bărbaţi din faţă, aceştia fiind, cel mai probabil, angajaţi al echipei de securitate, scrie CNN. Scena a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că presa nu a fost anunţată că preşedintele va ieşi să-şi salute susţinătorii. Singura avertisment a venit cu puţin timp înainte de la Trump, care a anunţat pe Twitter o „vizită surpriză”.

„Nu mai spun nimănui, doar vouă, dar voi face în curând o mică vizită supriză. Poate ajung acolo până apucaţi să mă vedeţi. Mă uit la entuziasmul vostru şi avem entuziasm cum probabil nimeni n-a avut vreodată”, a spus preşedintele, în stilul caracteristic, într-un întregistare video. În acest nou mesaj video pe Twitter, Trump anunţă că a primit „veşti minunate” de la doctorii săi şi spune că îmbolnăvirea i-a oferit prilejul pentru o experienţă foarte interesantă, din care a învăţat multe despre COVID-19.

„A fost o călătorie foarte interesantă. Am învăţat multe despre Covid. Am învăţat efectiv ca la şcoală, dar o şcoala adevărată. Nu este despre cum să citim cărţi şi am înţeles, este foarte interesant. O să vă povestesc despre asta”, spune Trump.

Escapada prezidenţială a strânit instantaneu un val de critici din partea medicilor. James Phillips, medic în cadrul spitalului Walter Reed, unde Trump este tratat, a catalogat scena drept „o nebunie”.

„Toate persoanele care au fost în acel vehicul în timpului unei călătorii prezidenţiale total inutile vor trebui să intre în carantină. S-ar putea îmbolnăvi, ar putea muri. Totul pentru o scenă de teatru politică, comandată de Trump pentru a le pune viaţa în pericol. E o nebunie”, a scris medicul pe Twitter, scrie The Guardian.

„SUV-ul prezidenţial nu e doar blindat antiglonţ, ci şi închis ermetic pentru atacuri chimice. Riscul de transmitere al virusului în interior este cât de ridicat poate fi în afara procedurilor medicale. Iresponsabilitate este de necrezut. Gândurile mele sunt cu agenţii Serviciului Secret obligaţi să joace”, a mai spus acesta într-o altă postare pe Twitter.