Colegiul Electoral: Cine sunt oamenii care aleg, în cele din urmă, preşedintele SUA

Când americanii merg la vot la alegerile prezidenţiale, nu votează direct pentru preşedinte. Ei votează de fapt pentru un grup de 538 de „electori” care alcătuiesc Colegiul Electoral. Aceştia îşi vor exprima votul luni, 14 decembrie, după ce toate cele 50 de state şi districtul Columbia şi-au certificat rezultatele alegerilor.

Cine poate fi elector?

Constituţia SUA prevede doar că electorii nu pot fi membri ai Congresului şi că nu pot deţine în prezent funcţii federale.

Deci electorii pot fi:

politicieni în retragere - fostul preşedinte Bill Clinton a votat în 2016 pentru soţia sa Hillary;

oficiali locali - guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a fost elector democratic în 2016;

activişti, lobbyişti sau alte personalităţi dintr-un stat;

apropiaţi sau oameni cu legături personale sau profesionale cu candidatul - Donald Trump Jr a fost elector pentru tatăl său la alegerile din 2016.

Cum sunt aleşi electorii?

Fiecare partid politic care are un candidat la alegerile prezidenţiale nominalizează sau îşi votează propria listă de electori în lunile dinaintea zilei alegerilor. Statele au propriile reguli de alegere a electorilor.

În funcţie de dimensiunea populaţiei sale, fiecare stat are dreptul la un număr de electori similar cu cel al parlamentarilor în Congresul SUA (reprezentanţi în Cameră şi Senat).

Odată ce ştim cine a câştigat votul popular într-un stat, ştim care partid va trimite electorii în Colegiul Electoral.

Electorii sunt un fel de „ştampile” care oficializează modul în care statul lor a votat, aşa că sunt de obicei susţinători loiali ai partidului lor.

Ce rol joacă electorii?

Electorii şi-au promis deja sprijinul pentru un anumit candidat, aşa că votează aproape întotdeauna aşa cum au promis.

Acest lucru s-a schimbat în 2016, când un număr istoric de aşa-zişi „electori necredincioşi” - şapte în total - au votat pentru alţi candidaţi decât cei pe care promiseseră să-i sprijine (cinci s-au întors împotriva lui Clinton, doi împotriva lui Trump). Au fost primele alegeri din 1948 care au avut mai mulţi electori necredincioşi.

Statele au încercat de atunci să-şi întărească regulile împotriva electorilor necredincioşi, promovând legi prin care aceştia să fie eliminaţi, iar votul lor să fie anulat dacă nu votează conform angajamentului, măsură susţinută de Curtea Supremă a SUA.

Ce se întâmplă în 2020?

Cu sprijinul mai multor susţinători de înalt nivel, preşedintele încă în funcţie Donald Trump a cerut conducerii statelor republicane din statele pe care le-a pierdut să ignore rezultatele votului popular şi să numească propriul set de electori. Experţii în legislaţia electorală sunt sceptici că acest lucru este posibil, iar liderii statelor republicane s-au opus acestei sugestii.

Un candidat la preşedinţie de succes trebuie să obţină cel puţin 270 din cele 538 de voturi din Colegiul Electoral.

Dacă electorii votează pe baza rezultatelor din statelor lor, aceştia vor acorda lui Joe Biden 306 de voturi şi lui Donald Trump 232 de voturi, predând astfel oficial preşedinţia dlui Biden.

„Sunt elector în New York”

De departe cel mai faimos elector din acest an este Hillary Clinton.

Fosta secretară de stat şi primă doamnă a pierdut alegerile prezidenţiale din 2016 în faţa lui Donald Trump, dar are ultimul cuvânt de spus în acest an ca elector în acest an din statul său natal adoptat, New York.

Când a anunţat că este elector, Clinton a spus că ar fi „destul de interesant” să-şi exprime votul pentru Joe Biden şi Kamala Harris ca următori preşedinţi şi respectiv vicepreşedinţi.

Clinton a solicitat anterior abolirea Colegiului Electoral, susţinând că preşedinţii ar trebui să fie selectaţi prin votul popular. În 2016, Hillary Clinton a fost învinsă în Colegiul Electoral, în ciuda faptului că a obţinut cu aproape trei milioane mai multe voturi decât Donald Trump.